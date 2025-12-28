Започна ремонт на електрозахранването край Запорожката АЕЦ

В близост до Запорожката атомна електроцентрала е стартирал ремонт на повредени електропреносни линии, като за целта в района е въведено поредно локално прекратяване на бойните действия. Това съобщи генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс, предава Фокус.
По информация на агенцията експерти на МААЕ присъстват на място и наблюдават възстановителните работи, които се очаква да продължат няколко дни. Дейностите са част от усилията за ограничаване на риска от ядрена авария в условията на продължаващия военен конфликт в Украйна.
По-рано медиите съобщиха, че обсъждан мирен план включва предложение за възобновяване на работата на Запорожката АЕЦ под международния надзор на МААЕ, като произведената електроенергия да бъде разпределяна поравно между Русия и Украйна.
Украинският президент междувременно заяви, че Съединените щати са предложили вариант за разделяне на Запорожката атомна електроцентрала на три части.
