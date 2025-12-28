Новини
Започна ремонт на електрозахранването край Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

Започна ремонт на електрозахранването край Запорожката АЕЦ

28 Декември, 2025 16:37 1 016 37

  • маае-
  • запорожка аец

МААЕ следи дейностите при обявено временно примирие около централата

Започна ремонт на електрозахранването край Запорожката АЕЦ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В близост до Запорожката атомна електроцентрала е стартирал ремонт на повредени електропреносни линии, като за целта в района е въведено поредно локално прекратяване на бойните действия. Това съобщи генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс, предава Фокус.

По информация на агенцията експерти на МААЕ присъстват на място и наблюдават възстановителните работи, които се очаква да продължат няколко дни. Дейностите са част от усилията за ограничаване на риска от ядрена авария в условията на продължаващия военен конфликт в Украйна.

По-рано медиите съобщиха, че обсъждан мирен план включва предложение за възобновяване на работата на Запорожката АЕЦ под международния надзор на МААЕ, като произведената електроенергия да бъде разпределяна поравно между Русия и Украйна.

Украинският президент междувременно заяви, че Съединените щати са предложили вариант за разделяне на Запорожката атомна електроцентрала на три части.


Украйна
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Оценка 1.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3 части?

    33 1 Отговор
    Централата е руска, строена от руснаци и отново е руска.
    Три части, ама през крив Макрон.

    Коментиран от #4

    16:40 28.12.2025

  • 2 ха-ха

    21 1 Отговор
    Кой -какво прави - урките все ремонтират ....После руснаците отново и отново ги карат пак ....да ремонтират .Голям смях с тия урки !

    Коментиран от #10

    16:41 28.12.2025

  • 4 Тръмп

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "3 части?":

    Оплачи се на арменският поп.

    16:43 28.12.2025

  • 5 Как се взема

    20 4 Отговор
    мед от Мечка?
    Съединените щати само ще гледат.
    Отвън.

    16:44 28.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    23 1 Отговор
    Централата е със 6 блока, но не може да се раздели на три части по два блока. Чисто технически не може. Много от съоръженията са общи и за шесте блока.

    16:44 28.12.2025

  • 9 Победеният

    21 4 Отговор
    не диктува условията.
    Централата е руска, защото Русия си я взе.
    Другото са алабалистики за ширпотеба в универмага.

    16:47 28.12.2025

  • 10 хо-хо

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "ха-ха":

    Утре от рано - пак ще ремонтират .За укрите с тия ремонти почивен ден няма .Поне зарята в небето им е безплатна !

    16:48 28.12.2025

  • 11 Механик

    3 13 Отговор
    Путиновите руснаци са неможачи.

    16:49 28.12.2025

  • 12 село мое ,

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Шматкю,":

    Придържай се към добрия тон , знаем , че си много начетен ....Веднага се разбира .

    16:49 28.12.2025

  • 14 Рублевка

    7 4 Отговор
    Тоя Гроси много провокации и мръсотии направи и накрая ще го светнат.

    16:50 28.12.2025

  • 18 Като е така,

    13 0 Отговор
    нека опитат да си я вземат.

    16:51 28.12.2025

  • 19 Москвич

    4 12 Отговор
    Като знам, че АЕЦ Козлодуй е по руски проект се чудя как още не сме думнали.

    Коментиран от #23

    16:52 28.12.2025

  • 20 Взетото с бой,

    12 2 Отговор
    няма връщане с пазарлъци.
    Взетото с бой, се връща само с бой.
    Три части, ту-туууу…

    16:55 28.12.2025

  • 21 Рублевка

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "прошляк ,":

    Руснаците построиха две абсолютно еднакви централи по този проект. Едната край Припет, УССР, другата край Ленинград. Тая край Ленинград още си работи, а тяхната урките я гръмнаха. Само лопата с чип зад врата, а не АЕЦ. Отпадък.

    Коментиран от #26

    16:55 28.12.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Единственото предимство на струпването на огромни мощности на едно място е, че много от системите и инфраструктурата са общи за шестте блока и това изключително много поевтинява строежа. Всичко останало са негативи. Пише го в букварите от които учат студентите в техническите университетию

    16:56 28.12.2025

  • 23 Рублевка

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Москвич":

    Козлодуй работи по принципа пусни-спри. Купуват горивото руско но през ръка от САЩ и отпадна гаранцията. Остава да изгърмят централата и да отровят Балканите.

    16:58 28.12.2025

  • 24 Факт

    3 0 Отговор
    При условия на добросъседство, взаимоизгодни връзки и взаимопомощ!

    16:58 28.12.2025

  • 25 И Киев е Руски

    5 3 Отговор
    Украинският президент междувременно заяви, че Съединените щати са предложили вариант за разделяне на Запорожката атомна електроцентрала на три части.Свинските мечти по край Коледа се сбъдват

    17:00 28.12.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка":

    Това не е вярно. Чисто технически Ленинградската АЕЦ няма нищо общо със Запорожката АЕЦ

    17:02 28.12.2025

  • 27 Централата вече е платена

    8 0 Отговор
    Кой, каквото си е взел си остава негово.
    Да гледат да не изгубят и друга, докато се бият до последния.

    17:03 28.12.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Снаждат скъсаните проводници и може би ще подменят някой компрометиран стълб. Голям ремонт, няма що. Та чак го наблюдават от МААЕ. Тези се чудят как да оправдаят дебелите си заплати.

    17:05 28.12.2025

  • 29 6135

    7 0 Отговор
    Еееее, че то е лесно да се раздели централата на три.
    Всеки реактор, нали е кръгъл, се разделя на три части от по 120 градуса, като торта, и готово!

    17:07 28.12.2025

  • 30 Русия има надмощие

    5 0 Отговор
    на бойното поле, какви три части?
    Какво си върнаха досега онези дето се бият до последния?

    17:10 28.12.2025

  • 31 Спецназ

    4 0 Отговор
    Ако питате Макарон руснаците трябва да заредят централата и да подадат

    ТОК на Киев и Одеса.

    Путин го разбрал КРИВО, че трябва да си зареди централата и

    да СПРЕ тока на КуIJIYEв И AдiisiiСО!

    Така се опитват украинците да изписват РУСКИТЕ Градове- ЗАТОВА е станала грешката, Баце!

    17:12 28.12.2025

  • 32 До Рублевка

    8 0 Отговор
    Да Козлодуй работи на принципа пусни - спри . Руснаците в момента са на върха на ядрената енергетика , с нови разработки ! А за наркоманското предложение ще кажа , че ми прилича на предложение за групов секс . Руснаците са започнали профилактика на блоковете , като първи блок е получил лиценз от Росатом , следват останалите блокове , като чрез индукционно запалване на активната част на блока до плюс 400 градуса се оглежда за микроскопични пукнатини .А за Козлудуй е добре да се закрие , че поколението Z да започне да работи !

    17:13 28.12.2025

  • 33 Разделяне на 3

    5 0 Отговор
    е пълен нонсенс.
    Няма как да разделиш такова огромно ядрено съоръжение на 2 части, камо ли на 3.
    Освен това как мислите, че Русия ще предаде нещо такова доброволно и защо би го сторила?
    Статията опитва колко е гореща водата с кутрето на левия крак.

    17:16 28.12.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Запорожката АЕЦ в момента е едно огромно умрело магаре, за чието съживяване и рехабилитация трябват огромни средства.

    17:38 28.12.2025

  • 36 Григор

    3 0 Отговор
    Запорожката АЕЦ е най-голямата в Европа с шест блока ВВЕР-1000. Централата не работи от 11 септември 2022 година. Тя е в режим на "студено изчакване"/ да ме извинят специалистите, ако терминът ми не е точен!/ Към този енергиен комплекс има и три ТЕЦ-а. Два са на въглища и един на газ. Централата е под руски контрол от няколко години. Обслужващия персонал обаче вече е с руски паспорти,което говори за много неща. САЩ проявяват интерес към централата с оглед участие в експлоатацията и. Зеленски предлага централата да се експлоатира съвместно от Украйна и САЩ, като Русия не фигурира никъде. Такова предложение ми изглежда доста налудничаво с оглед на реалностите в момента.

    17:42 28.12.2025

