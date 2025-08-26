Новини
Култура »
Певицата Алла Пугачова може да загуби търговската марка „Алла Борисовна“

Певицата Алла Пугачова може да загуби търговската марка „Алла Борисовна“

26 Август, 2025 05:56, обновена 26 Август, 2025 06:03 850 0

  • алла пугачова-
  • търговска марка-
  • певица-
  • русия

Звездата трябва да удължи важащото до 25 април 2026 г. изключително право

Певицата Алла Пугачова може да загуби търговската марка „Алла Борисовна“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Певицата Алла Пугачова може да загуби търговската марка „Алла Борисовна“ през април 2026 г., ако не удължи изключителното право, съобщи РИА Новости, позовавайки се на електронната база данни на Роспатент.

Според документите, тази търговска марка е регистрирана за първи път през 1997 г. Певицата е удължавала валидността ѝ няколко пъти, последния път през 2016 г. - до 25 април 2026 г.

Под търговската марка „Алла Борисовна“ могат да се произвеждат и продават дрехи, шапки, играчки, напитки, включително алкохолни, тютюневи изделия и други продукти в Русия. Освен това е възможно да се организират пътувания и да се предоставят образователни услуги.

През октомври 2022 г. Пугачова замина за Израел с децата си. Тя е залята от порой от критики в социалните мрежи. Тя се завърна в родината си на 3 ноември 2023 г. и записа три песни, след което отново напусна страната.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ