Певицата Алла Пугачова може да загуби търговската марка „Алла Борисовна“ през април 2026 г., ако не удължи изключителното право, съобщи РИА Новости, позовавайки се на електронната база данни на Роспатент.

Според документите, тази търговска марка е регистрирана за първи път през 1997 г. Певицата е удължавала валидността ѝ няколко пъти, последния път през 2016 г. - до 25 април 2026 г.

Под търговската марка „Алла Борисовна“ могат да се произвеждат и продават дрехи, шапки, играчки, напитки, включително алкохолни, тютюневи изделия и други продукти в Русия. Освен това е възможно да се организират пътувания и да се предоставят образователни услуги.

През октомври 2022 г. Пугачова замина за Израел с децата си. Тя е залята от порой от критики в социалните мрежи. Тя се завърна в родината си на 3 ноември 2023 г. и записа три песни, след което отново напусна страната.