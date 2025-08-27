Новини
Тейлър Суифт и играч по американски футбол се сгодиха

27 Август, 2025 06:45 311 0

Връзката между двамата започна преди две години, през юли 2023 г.

Тейлър Суифт и играч по американски футбол се сгодиха - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Известната певица Тейлър Суифт (35 г.) и играчът по американски футбол Травис Келси (35 г.) обявиха, че са се сгодили. Връзката между двамата започна преди две години, през юли 2023 г.

Суифт е една от най-популярните певици в света. Тя се сгоди за играча на Канзас Сити Чийфс Травис Келси. Двамата са заедно от малко повече от две години.

„Вашата учителка по английски и личният ви треньор ще се женят“, гласи описанието, което двамата използваха в обща публикация в Instagram, с която обявиха годежа си.

Суифт и Келси публикуваха 5 снимки, на които са в зелена градина, пълна с цветя, прегърнати или в други нежни пози. Освен това певицата, която има 280 милиона последователи в Instagram, показва годежния си пръстен, получен от трикратния носител на Super Bowl.

Според The Guardian двамата са започнали да се срещат през лятото на 2023 г., когато Тейлър Суифт е била на световно турне. На концерта в Канзас, Келси e се опитал да даде телефонния си номер на певицата върху гривна за приятелство, но не успял.

Спортистът разказа за това в подкаста, който води с брат си Джейсън, и така привлякъл вниманието на Суифт. Двамата се свързали и впоследствие започнали връзка, като Тейлър Суифт често присъства на мачовете на Травис Келси.

„Всичко започна, когато Travis много очарователно ме спомена в своя подкаст, което според мен беше много готино. Започнахме да прекарваме време заедно. В началото, за значителен период от време, никой не знаеше и съм благодарна за това, защото така успяхме да се опознаем. Когато отидох на първия мач, вече бяхме двойка“, обясниСуифт в интервю за Time, цитирано от New York Times.


