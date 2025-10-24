Откриха съвършено запазено динозавърско яйце на 70 милиона години (ВИДЕО)

Палеонтолози от Аржентина съобщиха за откриването на изключително рядко и добре запазено яйце на динозавър, датирано от преди около 70 милиона години. Находката е направена в района на Патагония и се оценява като едно от най-добре съхранените открития от края на Креда, откривани в Южна Америка през последните десетилетия.

По думите на водещия изследовател д-р Гонсало Муньос, яйцето е с почти напълно запазена черупка, а структурата му подсказва, че вътрешността може да съдържа следи от ембрионална тъкан. „Това беше пълна изненада. Намирането на яйце на потенциално месоядeн динозавър в такова състояние е изключителна рядкост“, коментира той.

Според първоначалните анализи яйцето принадлежи към рода Bonapartenykus — представител на групата на тероподите, известни с това, че включват някои от най-хищническите видове от периода на Креда. Видът е живял в края на мезозойската ера и е бил характерен за южните територии на древния континент Гондвана.

Учените посочват, че подобни открития предоставят ценна информация за репродуктивното поведение и биологията на динозаврите, като също така подпомагат изследването на екологичните условия, при които те са живели.

