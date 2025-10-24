Новини
Любопитно »
Откриха съвършено запазено динозавърско яйце на 70 милиона години (ВИДЕО)

Откриха съвършено запазено динозавърско яйце на 70 милиона години (ВИДЕО)

24 Октомври, 2025 16:31 893 10

  • динозавър-
  • яйце-
  • палеонтология-
  • история-
  • откритие

Революционното откритие е направено в Аржентина

Откриха съвършено запазено динозавърско яйце на 70 милиона години (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Палеонтолози от Аржентина съобщиха за откриването на изключително рядко и добре запазено яйце на динозавър, датирано от преди около 70 милиона години. Находката е направена в района на Патагония и се оценява като едно от най-добре съхранените открития от края на Креда, откривани в Южна Америка през последните десетилетия.

По думите на водещия изследовател д-р Гонсало Муньос, яйцето е с почти напълно запазена черупка, а структурата му подсказва, че вътрешността може да съдържа следи от ембрионална тъкан. „Това беше пълна изненада. Намирането на яйце на потенциално месоядeн динозавър в такова състояние е изключителна рядкост“, коментира той.

Според първоначалните анализи яйцето принадлежи към рода Bonapartenykus — представител на групата на тероподите, известни с това, че включват някои от най-хищническите видове от периода на Креда. Видът е живял в края на мезозойската ера и е бил характерен за южните територии на древния континент Гондвана.

Учените посочват, че подобни открития предоставят ценна информация за репродуктивното поведение и биологията на динозаврите, като също така подпомагат изследването на екологичните условия, при които те са живели.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааа

    13 1 Отговор
    А у нас е пълно с истински динозаври в политиката

    16:35 24.10.2025

  • 2 1488

    8 1 Отговор
    петела на село сназя таквиз бе
    аре у лево !

    16:37 24.10.2025

  • 3 Глупости

    6 1 Отговор
    в китай са по 0,10 цента

    16:39 24.10.2025

  • 4 име

    3 0 Отговор
    Веднага някоя далечна поднина на динозавъра, от онези, които се подвизават в родната журналистиката и викат гулю-гулю, да почва да мъти яйцето!

    16:41 24.10.2025

  • 5 Един

    9 2 Отговор
    Лили Иванова е пила такива, за да си оправи гласа.

    16:43 24.10.2025

  • 6 Нека да пиша

    5 2 Отговор
    Там е излязла, не кой да е . А,динозавъра Лили Иванова.

    16:48 24.10.2025

  • 7 Събка пълничката

    2 0 Отговор
    Хищен или хищнически бре Събке?
    Потенциално месояден???

    Коментиран от #10

    17:05 24.10.2025

  • 8 сигурно са на

    1 0 Отговор
    Лилито...🤣🤣🤣

    17:16 24.10.2025

  • 9 Махленският философ

    0 0 Отговор
    Хайде сега да видим ко шъ гу прайм туй яйце! Чини ми се разумно да обявим конкурс за най-, ама най-злобна махленка и която спечели, да я турим да мъти яйцето.Току виж измътила динозавър!

    17:20 24.10.2025

  • 10 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Събка пълничката":

    Не им обръщай внимание. Те умишлено си кълчат езиците, че да иглеждат умни и вървежни.A инак са спрели развитието си някъде между детската драдина и първи клас.

    17:26 24.10.2025