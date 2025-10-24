Откриха съвършено запазено динозавърско яйце на 70 милиона години (ВИДЕО)

Палеонтолози от Аржентина съобщиха за откриването на изключително рядко и добре запазено яйце на динозавър, датирано от преди около 70 милиона години. Находката е направена в района на Патагония и се оценява като едно от най-добре съхранените открития от края на Креда, откривани в Южна Америка през последните десетилетия.
По думите на водещия изследовател д-р Гонсало Муньос, яйцето е с почти напълно запазена черупка, а структурата му подсказва, че вътрешността може да съдържа следи от ембрионална тъкан. „Това беше пълна изненада. Намирането на яйце на потенциално месоядeн динозавър в такова състояние е изключителна рядкост“, коментира той.
🦖Archaeologists from #Argentina have found a #dinosaur egg, the estimated age of which may be about 70 million years. pic.twitter.com/QOgquZZzcM
— News.Az (@news_az) October 23, 2025
Според първоначалните анализи яйцето принадлежи към рода Bonapartenykus — представител на групата на тероподите, известни с това, че включват някои от най-хищническите видове от периода на Креда. Видът е живял в края на мезозойската ера и е бил характерен за южните територии на древния континент Гондвана.
Учените посочват, че подобни открития предоставят ценна информация за репродуктивното поведение и биологията на динозаврите, като също така подпомагат изследването на екологичните условия, при които те са живели.
It was in egg-cellent condition. Argentine paleontologists found a real diamond in the rough after happening across a perfectly preserved 70-million-year-old dinosaur egg during an excavation. 🦕 https://t.co/3wiq1MA1nF pic.twitter.com/Fad7mgU3Fv— New York Post (@nypost) October 23, 2025
