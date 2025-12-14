Възрастните жени трябва да заменят кафето с чай

Редовната консумация на чай може да има благоприятен ефект върху костното здраве на по-възрастните жени, сочат резултатите от ново дългосрочно изследване. Според учените една чаша чай дневно може да бъде лесен и достъпен начин за поддържане на костната плътност с напредването на възрастта, докато прекомерната консумация на кафе е свързана с обратен ефект.

Проучването е проведено от екип на Университета „Флиндърс“ в Аделаида, Южна Австралия, и проследява близо 10 000 жени на възраст над 65 години в рамките на десет години. Целта е да се установи дали навиците за пиене на чай и кафе са свързани с промени в костната минерална плътност – ключов показател за риска от остеопороза. Заболяването е сред основните глобални здравни проблеми и засяга приблизително една от три жени над 50-годишна възраст, като води до милиони фрактури годишно.

До момента научните данни за влиянието на чая и кафето върху костите са били противоречиви, а малко изследвания са проследявали тези връзки за толкова продължителен период. Екипът на Университета „Флиндърс“ анализира данни от мащабното изследване Study of Osteoporotic Fractures, като използва многократни измервания на приема на чай и кафе и на костната плътност в областта на тазобедрената става и бедрената шийка – зони с висок риск от фрактури.

Резултатите, публикувани в научното списание Nutrients, показват, че жените, които редовно консумират чай, имат малко по-висока костна плътност в тазобедрената област в сравнение с тези, които не пият чай. Макар разликата да е умерена, тя е статистически значима и може да има значение на популационно ниво.

Съавторът на изследването проф. Ену Лиу от Колежа по медицина и обществено здраве към Университета „Флиндърс“ отбелязва, че дори малки подобрения в костната плътност могат да доведат до по-малък брой фрактури сред големи групи от населението. По думите му умерената консумация на кафе – около две до три чаши дневно – не изглежда да вреди на костното здраве. Приемът на повече от пет чаши дневно обаче е свързан с по-ниска костна плътност, което предполага потенциален риск при прекомерна употреба.

Изследването показва още, че неблагоприятният ефект на кафето е по-изразен при жени с по-висока консумация на алкохол, докато чаят изглежда особено полезен при жени със затлъстяване. Според другия съавтор на проучването, Райън Лиу, това може да се обясни с наличието на катехини в чая – съединения, за които се смята, че подпомагат образуването на костна тъкан и забавят костната резорбция. За разлика от тях кофеинът в кафето може да възпрепятства усвояването на калций и да влияе върху костния метаболизъм, макар тези ефекти да са сравнително слаби и частично да се компенсират при добавяне на мляко.

Авторите на изследването подчертават, че резултатите не означават необходимост от драстични промени в навиците. Според проф. Лиу умерената консумация на чай може да бъде допълващ елемент към утвърдените мерки за поддържане на костното здраве, наред с достатъчния прием на калций и витамин D. В същото време много високата консумация на кафе може да не е оптимална, особено при жени, които употребяват алкохол.