Археолози откриха скелет на мъж, оцелял след нападение от лъв в Източна България (СНИМКИ)

11 Декември, 2025 17:58

Скелетът на младия мъж датира от медната епоха

Археолози откриха скелет на мъж, оцелял след нападение от лъв в Източна България (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Международен екип археолози съобщи за изключително рядко и научно значимо откритие в Източна България – скелет на млад мъж от медната епоха, показващ ясни следи от преживяно нападение от голям хищник, вероятно европейски лъв (Panthera leo europaea). Резултатите са публикувани в престижното издание Journal of Archaeological Science и допълват нарастващия набор от данни за взаимодействието между древните хора и изчезналите големи хищници на Балканите.

Останките, намерени в некропол близо до Козарева могила, датират от приблизително V хилядолетие пр.н.е. Анализът на скелета сочи, че мъжът е бил между 18 и 25 години — възраст, отговаряща на активен физически период. По черепа, крайниците и гръдния кош са идентифицирани множество травми, характеризиращи се с дълбоки вдлъбнатини и разкъсвания, съвместими с ухапвания от голяма котка.

Според палеозоолози, участвали в анализа, най-вероятният причинител е европейският лъв — подвид, широко разпространен на Балканите от неолита до ранната желязна епоха. Археозоологични находки от Гърция, България и Северна Македония потвърждават, че лъвовете са населявали региона до около I хил. пр.н.е., преди да изчезнат вследствие на климатични промени и човешка дейност.

Изследователите не могат да определят контекста на срещата – дали човекът е бил нападнат като случайна плячка, попаднал е на животното при лов или е бил въвлечен в защитно поведение. Въпреки това повечето увреждания носят характерните белези на хищническа атака.

Особено впечатляващо за учените е, че част от раните са показвали признаци на заздравяване. Това означава, че мъжът е оцелял известно време след нападението, вероятно седмици или дори месеци. Травмите обаче несъмнено са ограничили подвижността му — особено уврежданията по краката и ръцете.

„Фактът, че младият мъж е преживял нападението, показва, че общността му е оказвала грижа,“ посочват авторите на изследването. Макар да липсват следи от хирургични интервенции, каквито се наблюдават например при трепанации от същия период, вероятно пострадалият е получавал помощ в ежедневието и в обработката на раните, включително поддържане на хигиена и ограничаване на инфекциите.

Откритието представлява както доказателство за физическите опасности, които са дебнели хората през медната епоха, така и за социалната структура на тогавашните общности, които според антрополозите са проявявали висока степен на взаимопомощ.

Според археолозите случаят е едно от най-ранните свидетелства в Европа за оцеляване след нападение от голям хищник. Новите данни допринасят за разбирането на човешко-хищническите взаимодействия в праисторическия Балкански регион и разкриват допълнителен пласт от ежедневието на древните общества — от рисковете, които са поемали, до начина, по който са се грижили за ранените си членове.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 21 гласа.
  • 1 1488

    11 4 Отговор
    щом е скелет значи не е оцелял

    17:59 11.12.2025

  • 2 остава

    9 4 Отговор
    да кажете лъва мъжки ли е бил или женски.

    Коментиран от #3, #9

    18:06 11.12.2025

  • 3 Kaлпазанин

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "остава":

    Изпревари ме бря ,а скелета как познаха че е на мъж

    Коментиран от #4, #10

    18:10 11.12.2025

  • 4 Брачед

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    ...една кост повече🍌🤣🤣🤣

    18:11 11.12.2025

  • 5 Фотографа

    11 5 Отговор
    Не става ясно от снимката, дали иска да убие лъва или да го е 6е

    Коментиран от #6, #7, #14

    18:13 11.12.2025

  • 6 След кратък размисъл:

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фотографа":

    и двете чадо, и двете...........

    18:16 11.12.2025

  • 7 КО КО РЧО

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фотографа":

    В ТАЗИ ПОЗА Е ТРУДНО
    НО ЛЪВА ЛЪВСКИ СЕ ОТБРАНЯВА...

    Коментиран от #13

    18:18 11.12.2025

  • 8 Нека да пиша

    5 2 Отговор
    Лили Иванова е гледала лъв ,тя е пяла на древните.

    Коментиран от #11

    18:23 11.12.2025

  • 9 Питай

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "остава":

    Сърбина...Тя знае всичко...

    18:28 11.12.2025

  • 10 Експерт

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Май не си внимавал в часовете по биология.

    18:31 11.12.2025

  • 11 Брачед

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нека да пиша":

    ...и е отгледала 3 костенурки🤣🤣🤣...поне.

    18:37 11.12.2025

  • 12 6135

    5 1 Отговор
    "лъвовете са населявали региона до около I хил. пр.н.е., преди да изчезнат вследствие на климатични промени и човешка дейност."

    Избихте рибата с тези климатични промени!

    18:48 11.12.2025

  • 13 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "КО КО РЧО":

    Още тогава ли е имало хора с "модерна" ориентация?
    Кат му се ... така ли поне не можа да хване лъвицата?!

    18:51 11.12.2025

  • 14 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фотографа":

    Едва ли ще му се удаде възможност!

    19:01 11.12.2025

  • 15 Име

    2 0 Отговор
    Хитрушан винаги променя темата на предаването в Евроком, когато споменат нещо, което не съвпада с линията на Една мутричка с достъп до лични данни!

    Коментиран от #18

    19:09 11.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Май Наим Г Зина

    0 0 Отговор
    Бойко Борисов много пъти е побеждавал лъвове и тигри с голи ръце. Той е голям и силен

    19:32 11.12.2025

  • 18 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Име":

    Няма и помен от обективност и другата гледна точка! Явно има солидни основания!

    19:33 11.12.2025