Археолози откриха скелет на мъж, оцелял след нападение от лъв в Източна България (СНИМКИ)

Международен екип археолози съобщи за изключително рядко и научно значимо откритие в Източна България – скелет на млад мъж от медната епоха, показващ ясни следи от преживяно нападение от голям хищник, вероятно европейски лъв (Panthera leo europaea). Резултатите са публикувани в престижното издание Journal of Archaeological Science и допълват нарастващия набор от данни за взаимодействието между древните хора и изчезналите големи хищници на Балканите.
Останките, намерени в некропол близо до Козарева могила, датират от приблизително V хилядолетие пр.н.е. Анализът на скелета сочи, че мъжът е бил между 18 и 25 години — възраст, отговаряща на активен физически период. По черепа, крайниците и гръдния кош са идентифицирани множество травми, характеризиращи се с дълбоки вдлъбнатини и разкъсвания, съвместими с ухапвания от голяма котка.
Според палеозоолози, участвали в анализа, най-вероятният причинител е европейският лъв — подвид, широко разпространен на Балканите от неолита до ранната желязна епоха. Археозоологични находки от Гърция, България и Северна Македония потвърждават, че лъвовете са населявали региона до около I хил. пр.н.е., преди да изчезнат вследствие на климатични промени и човешка дейност.
Atacado y mordido por un león hace ~6 ka. Su curación sugiere cuidados ante posibles problemas de movilidad y daños cerebrales.— Sociedad de Estudios de Bioarqueología del Cuidado (@SEBioC_) December 9, 2025
Bones, bites, and burials: investigating a skeleton from eneolithic necropolis for evidence of probable lion attack in Bulgaria https://t.co/VIGPnCeWKf pic.twitter.com/JG9uYp5uGu
Изследователите не могат да определят контекста на срещата – дали човекът е бил нападнат като случайна плячка, попаднал е на животното при лов или е бил въвлечен в защитно поведение. Въпреки това повечето увреждания носят характерните белези на хищническа атака.
Особено впечатляващо за учените е, че част от раните са показвали признаци на заздравяване. Това означава, че мъжът е оцелял известно време след нападението, вероятно седмици или дори месеци. Травмите обаче несъмнено са ограничили подвижността му — особено уврежданията по краката и ръцете.
„Фактът, че младият мъж е преживял нападението, показва, че общността му е оказвала грижа,“ посочват авторите на изследването. Макар да липсват следи от хирургични интервенции, каквито се наблюдават например при трепанации от същия период, вероятно пострадалият е получавал помощ в ежедневието и в обработката на раните, включително поддържане на хигиена и ограничаване на инфекциите.
Откритието представлява както доказателство за физическите опасности, които са дебнели хората през медната епоха, така и за социалната структура на тогавашните общности, които според антрополозите са проявявали висока степен на взаимопомощ.
Според археолозите случаят е едно от най-ранните свидетелства в Европа за оцеляване след нападение от голям хищник. Новите данни допринасят за разбирането на човешко-хищническите взаимодействия в праисторическия Балкански регион и разкриват допълнителен пласт от ежедневието на древните общества — от рисковете, които са поемали, до начина, по който са се грижили за ранените си членове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
17:59 11.12.2025
2 остава
Коментиран от #3, #9
18:06 11.12.2025
3 Kaлпазанин
До коментар #2 от "остава":Изпревари ме бря ,а скелета как познаха че е на мъж
Коментиран от #4, #10
18:10 11.12.2025
4 Брачед
До коментар #3 от "Kaлпазанин":...една кост повече🍌🤣🤣🤣
18:11 11.12.2025
5 Фотографа
Коментиран от #6, #7, #14
18:13 11.12.2025
6 След кратък размисъл:
До коментар #5 от "Фотографа":и двете чадо, и двете...........
18:16 11.12.2025
7 КО КО РЧО
До коментар #5 от "Фотографа":В ТАЗИ ПОЗА Е ТРУДНО
НО ЛЪВА ЛЪВСКИ СЕ ОТБРАНЯВА...
Коментиран от #13
18:18 11.12.2025
8 Нека да пиша
Коментиран от #11
18:23 11.12.2025
9 Питай
До коментар #2 от "остава":Сърбина...Тя знае всичко...
18:28 11.12.2025
10 Експерт
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Май не си внимавал в часовете по биология.
18:31 11.12.2025
11 Брачед
До коментар #8 от "Нека да пиша":...и е отгледала 3 костенурки🤣🤣🤣...поне.
18:37 11.12.2025
12 6135
Избихте рибата с тези климатични промени!
18:48 11.12.2025
13 6135
До коментар #7 от "КО КО РЧО":Още тогава ли е имало хора с "модерна" ориентация?
Кат му се ... така ли поне не можа да хване лъвицата?!
18:51 11.12.2025
14 Факт
До коментар #5 от "Фотографа":Едва ли ще му се удаде възможност!
19:01 11.12.2025
15 Име
Коментиран от #18
19:09 11.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Май Наим Г Зина
19:32 11.12.2025
18 Анонимен
До коментар #15 от "Име":Няма и помен от обективност и другата гледна точка! Явно има солидни основания!
19:33 11.12.2025