„Мис Вселена 2025“ се завръща в Тайланд с рекорден брой участнички

Най-престижният конкурс за красота в света отново избра Тайланд за своя домакин! 74-ото издание на „Мис Вселена“ ще се състои на 21 ноември 2025 г. в зала „Impact Challenger“ в Пак Крет, провинция Нонтабури, предава Vesti.bg.

Действащата кралица Виктория Тейлвиг от Дания ще предаде короната си по време на вълнуваща вечер, изпълнена с изящество, вдъхновение и иновации.

След оспорвана надпревара с Аржентина, Коста Рика, Доминиканската република, Мароко, Индия, Южна Африка и Испания, Тайланд бе избран за домакин. Това ще бъде четвъртото издание на „Мис Вселена“ в страната и третото в „Impact Challenger Hall“, която вече е приютила конкурса през 2005 и 2018 г. Освен основната церемония в Нонтабури, специални събития ще се проведат в Пукет и Патая, превръщайки Тайланд в седмица на културата, красотата и разнообразието.

България на световната сцена

България ще бъде представена от Габи Гуха – талантлива и харизматична дама, която ще демонстрира силата и чара на българката пред международната сцена. Габи ще се изправи пред над 119 участнички, всяка със своя уникален стил, амбиция и кауза. Участието ѝ е повод за национална гордост, като тя ще има възможност да покаже не само красота, но и интелект, харизма и ангажираност към обществени теми.

Нова ера в конкурса за красота

„Мис Вселена 2025“ продължава да променя стандартите за кралици на красотата. Днес конкурсът приветства жени от всички възрасти, майки, съпруги и професионалистки, от различен произход и жизнен опит. В тазгодишното издание ще дебютират представители на Мис Вселена Латина, Майот, Нигер и Палестина. След пауза на сцената се завръщат Ирак, Словения, Швеция, Гана, Хаити, Косово и Панама, докато Иран се оттегли от участие.

Драматични обрати и замени

Както при всяко голямо събитие, и тук имаше изненади. Дебора Джема от Конго бе детронирана след отказ да подпише договора, а нейното място зае Доркас Диенда. Сихле Летрен от Тринидад и Тобаго се оттегли по лични причини, като я замести Латифа Морис. Полската участничка Оливия Микулска също се отказа, а Китай ще бъде представен от Джао На след оттеглянето на Сюхе Хоу, носителка на титлата от 2024 г.

Представителки на „Мис Вселена 2025“

Към 17 октомври 2025 г. са потвърдени над 119 участнички, сред които са Габи Гуха от България, Алдана Масет от Аржентина, Хайме Ванденберг от Канада и Ахтиса Манало от Филипините. Хаити и САЩ ще определят своите представители на 18 и 24 октомври 2025 г.

Жури

Селекционната комисия включва изявени личности с богат опит:

Омар Арфуш – ливанско-френски композитор и предприемач

Ромеро Брито – бразилски художник и скулптор

Андреа Меза – „Мис Вселена 2020“ от Мексико

Шарън Фонсека – венецуелски модел, актриса и предприемач

Послание за промяна

Организацията „Мис Вселена“ продължава да се трансформира, акцентирайки върху социалното влияние и застъпничеството заедно с естетиката. С гостоприемството на Тайланд, рекордния брой участнички и посланието за единство чрез разнообразие, изданието през 2025 г. се очаква да остане в историята като едно от най-запомнящите се.