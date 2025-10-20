Новини
Тежка контузия за вратар на България

20 Октомври, 2025 15:15 584 0

На медицинските прегледи се разбра, че е скъсал кръстни връзки на коляното

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вратарят на Шериф Тираспол Иван Дюлгеров е тежко контузен и ще отсъства от терените до края на сезона. Това съобщи треньорът на молдовския тим Вадим Скрипченко.

"Иван Дюлгеров получи тежка контузия. На медицинските прегледи се разбра, че е скъсал кръстни връзки на коляното. Иван няма да бъде на разположение до края на сезона", сподели Скрипченко.

Последните години Дюлгеров е със статут на национал на България. През лятото той напусна ЦСКА и премина именно в молдовския Шериф.


