Червеният лак отново води тенденциите в есенния маникюр

19 Октомври, 2025 14:09 460 6

Тази есен любимият нюанс на поколения жени отново е на върха на тенденциите

Червеният лак отново води тенденциите в есенния маникюр - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вероятно вече имате най-популярния цвят в колекцията си от лакове за нокти – червеното. Класика, която е устояла на времето и е предпочитана от жените през десетилетията – от маникюристките през 20-те години на миналия век до самата Мерилин Монро през 50-те, предава Фокус.

Въпреки това, понякога други нюанси успяват да привлекат вниманието ни и да се изкачат на върха на тенденциите. Тази есен обаче червеното отново е на мода – и не без причина. То подхожда на почти всичко, изглежда едновременно елегантно и секси, и ласкае всеки тон на кожата. Освен това резултатът винаги изглежда перфектен, дори когато лакираме ноктите си сами у дома, отбелязва marieclaire.gr.


