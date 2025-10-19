Червеният лак отново води тенденциите в есенния маникюр

Вероятно вече имате най-популярния цвят в колекцията си от лакове за нокти – червеното. Класика, която е устояла на времето и е предпочитана от жените през десетилетията – от маникюристките през 20-те години на миналия век до самата Мерилин Монро през 50-те, предава Фокус.
Въпреки това, понякога други нюанси успяват да привлекат вниманието ни и да се изкачат на върха на тенденциите. Тази есен обаче червеното отново е на мода – и не без причина. То подхожда на почти всичко, изглежда едновременно елегантно и секси, и ласкае всеки тон на кожата. Освен това резултатът винаги изглежда перфектен, дори когато лакираме ноктите си сами у дома, отбелязва marieclaire.gr.
