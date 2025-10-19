Новини
Тайните на звездите за безупречна кожа през есента

19 Октомври, 2025 17:55 441 0

Ритуали, продукти и трикове, с които знаменитостите поддържат сияйна кожа, дори когато температурите падат.

Тайните на звездите за безупречна кожа през есента - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

С настъпването на есента кожата ни започва да се нуждае от повече грижа - студеният вятър, сухият въздух и резките температурни промени могат да оставят следи под формата на сухота, раздразнение и загуба на блясък. Ето как звездите поддържат кожата си перфектна през сезона и как можем да ги последваме.

1. Хидратация от сутрин до вечер
Много знаменитости започват деня с богата хидратираща кремова формула, съдържаща хиалуронова киселина. Тайната е в многослойната хидратация – лек серум сутрин, дневен крем и нощен овлажнител, който възстановява кожата след дългия ден.

2. Ексфолиация за блясък
Нежното премахване на мъртвите клетки е задължително. Холивудските професионалисти предпочитат химически ексфолианти с AHA или ензимни маски, които оставят кожата гладка, без да я дразнят.

3. Маски за лице – не само за специални поводи
Маските с колаген, витамини C и E са част от седмичния ритуал на звездите. Те не само хидратират, но и възстановяват еластичността и придават сияние на лицето.

4. Защита от слънцето и външните влияния
Дори есенният слънчев сезон изисква слънцезащита. Много знаменитости използват дневни кремове с SPF и антиоксиданти, за да предпазят кожата от вредните UV лъчи и замърсяванията на града.

5. Здравословен начин на живот
Не на последно място, звездите знаят, че красотата идва отвътре. Балансирано хранене, много вода, сън и редовни тренировки са ключът към сияйната кожа. Добавете към това редовни детоксикиращи напитки и плодове, богати на витамини, и резултатите няма да закъснеят.

Следвайки тези съвети, можете да внесете звездната грижа за кожата в своя ежедневен режим и да се радвате на сияйна, здрава кожа през целия есенен сезон.


