Pinterest прогнозира ключови модни и интериорни тенденции за 2026 г.

Pinterest публикува прогноза за ключови тенденции за 2026 г. Платформата анализира търсенето на потребителите и идентифицира посоките, които ще оформят естетиката в интериорния дизайн, модата, готвенето и начина на живот през следващата година.

Тенденции в декорацията и интериорния дизайн за 2026 г.

Забавен дом

Афрохемският декор ще бъде модерен през 2026 г. — интериор в стил „африканско бохо“ и „афро-шик“. Pinterest отбелязва интереса на потребителите към етнически шарки, стенни декорации, плетени кошници и килими, изработени от естествени влакна.

Друга тенденция е Extra Celestial: потребителите все повече се обръщат към космически и извънземни изображения. Декоративни елементи с холографски ефекти, текстури „лунен прах“ и футуристични силуети, напомнящи научна фантастика, ще влязат в мода.

Друга тенденция е декорът Fun Haus, вдъхновен от цирка. Ярки райета и скулптурни форми с нотка на циркова естетика са на мода. Препоръчително е да се комбинират богати шарки с неутрална палитра.

Снимка: Pinterest

След години на радикален минимализъм, потребителите все повече се интересуват от ретро мотиви и естетиката „нео-деко“ (нов поглед върху Арт Деко). Ветрилообразни и геометрични елементи, хромирани и месингови детайли, мрамор и кожа в интериора са на мода.

Ретро естетика

Ретро естетиката продължава да влияе на модата. През 2026 г. брошките отново ще бъдат популярни, но ще се носят както от жени, така и от мъже. Особен интерес се измества към бижутата от реликви – винтидж игли, антични щипки и класически брошки. Търсенето на дантелени и плетени елементи също остава силно: плетени калъфи за телефони, дантелени яки и ажурни детайли дори в основното облекло.

Естетиката на каки също се завръща: бермуди, жилетки с джобове, туристически чанти и функционално улично облекло. Друга ретро тенденция е интелектуалният поеткор: овърсайз поло, винтидж якета, писалки, шалове и вратовръзки.

Ретро детският стил се превръща в отделна тенденция. Интересът се измества към носталгични образи от миналото: търсенията за „играчки от детството на 70-те години на миналия век“ са се увеличили със 125%, а за „носталгични играчки“ – с 225%, а за „играчки от детството на 2000-те“ – със 140%.

От друга страна, футуристичната естетика също се справя добре. Зумерите и милениалите избират готини палитри в дрехите и аксесоарите, както и в сегмента за красота. Търсенията за „ледена естетика“ са се увеличили с 35%, „ледено синьо“ – с 50% и „синя естетика на напитки“ – с 55%. Интересът към „грим с ефект на замръзване“ се е увеличил със 150%. Ледено синьото е популярен избор и за сватбени визии.

Снимка: Pinterest

Глич блясъкът се превръща в ново поле за експериментиране. Симетрията вече не е задължителна: потребителите търсят идеи за многоцветен маникюр, необичайни опции за грим и асиметрични прически. Умишлената грешка в изображението се превръща в артистична техника.

В същото време се развива тенденцията Glamoratti: потребителите търсят визии с овърсайз костюми, яки с изправена форма и масивни бижута. Търсенията за „торбест костюм“ са се увеличили с 90%, „сако с висока яка“ с 60%, „златна гривна“ с 50% и „лукс от 80-те“ със 100%. С 225%.

Друга тенденция е Opera Aesthetic. Зумърите и милениалите се обръщат към драперии, декор от червени рози и театрални кабаретни визии. Продължение на тази тенденция е естетиката Vamp Romantic, в която готическите елементи стават част от ежедневния грим. Интересът се измества към черни като смола нокти, готически прически и опушен грим на очите с умишлено небрежен ефект.

В същото време, потребителите на Zoom поддържат интерес към ASMR: естетиката Gimme Gummy набляга на меки, еластични текстури. Те включват гъвкави калъфи за телефони, текстурирана козметика, 3D бижута и тактилно изкуство за нокти.

Тенденцията Wilderkind също набира скорост. Потребителите са вдъхновени от горски мотиви: търсенията за „маникюр с водно конче“ се увеличиха със 145%, „мъжки флорални тоалети“ със 105%, „тоалетни принадлежности, вдъхновени от животни“ с 90% и „бижута с насекоми“ с 60%.

Каньонинг

Плажните почивки вече не са модерни. Потребителите на Zoom и милениалите търсят преживявания с екстремни дейности: рафтинг, каньонинг и спортни състезания. Търсенията за „автомобилни състезания“ са се увеличили с 85%, „приключенски туризъм“ със 75% и „адреналинова естетика“ с 50%.

Дестинациите за пътуване също са се променили. Милениалите и поколението на бумърите търсят вдъхновение в места, обгърнати от легенди и мистерии: естетиката на „Шотландските планини“ се е увеличила с 465%, на „Фарьорските острови“ с 95%. Търсенията за „бамбукова гора Арашияма“ са нараснали с 50%, а за „ефирни места“ с 45%.

Снимкa: Shutterstock

В дигиталната ера ръкописните писма започват да се завръщат. Калиграфските комплекти, пликовете и печатите стават част от визуалната естетика. А в кулинарния свят тенденцията за зеле (бяло зеле или сорт Алфредо) и всякакви рецепти с него царува върховно - от зелеви кнедли до кисело зеле и кимчи.

Източник: rbc.ru