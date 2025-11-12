Сатенената пола – абсолютният моден фаворит тази есен

Сатенената пола се превърна в безспорен хит сред модните ентусиасти у нас. Този изискан и елегантен елемент от дамския гардероб завладя социалните мрежи и улиците на България, а стилистите не спират да споделят свежи идеи за съчетания.

Модният инфлуенсър, известен като stylewithwisdom, разкри някои от най-актуалните трикове за носене на сатенена пола през този сезон. Според нея, за да постигнете балансирана и модерна визия, е добре да комбинирате полата с къс пуловер или топ, които подчертават талията.

„Избягвайте да добавяте обемни дрехи отгоре, защото това може да направи силуета ви по-широк, отколкото желаете“, съветва тя.

Още един важен детайл, на който трябва да обърнете внимание, е изборът на подходящо бельо. Тъй като сатенът е деликатна и често прозрачна материя, експертите препоръчват да заложите на безшевно бельо, което не се очертава под дрехата и осигурява максимален комфорт. Сатенената пола е универсално решение – тя може да се носи както в ежедневието, така и при по-специални поводи. Съчетайте я със спортни обувки за небрежна визия или с елегантни сандали за вечерно излизане.