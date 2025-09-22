Новини
Любопитно »
Астрономическата есен в България започва тази вечер

Астрономическата есен в България започва тази вечер

22 Септември, 2025 09:31 520 3

  • есен-
  • астрономическа есен-
  • начало-
  • нов сезон

Това ще се случи точно е 21:19 часа

Астрономическата есен в България започва тази вечер - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В 21 часа и 19 минути днес е есенното равноденствие и у нас започва астрономическата есен, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Продължителността на деня ще е 12 часа и 10 минути. Луната е във фаза един ден след новолуние, допълва БТА.

Есента е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и зимата. Астрономическата есен започва в деня на есенното равноденствие, т. нар. есенна равноденствена точка, която е около 22 септември за Северното полукълбо и около 20 март за Южното полукълбо. В този ден директните слънчеви лъчи падат точно върху екватора. След този ден ъгълът на слънчевите лъчи непрекъснато намалява, с което слънчевото греене също намалява значително. След това започва и понижение на температурите, с преобладаващо хладно време.

Есенни са месеците септември, октомври и ноември в Северното полукълбо, както март, април и май в Южното полукълбо.

Есента е преходен сезон и понякога през него има много високи температури - в началото му (т.нар. циганско лято), и умерени до по-ниски температури към края на сезона.


