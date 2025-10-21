Гробницата на Тутанкамон се срива: Археолози откриха пукнатини в стените ѝ

Сто и две години след откриването на гробницата на Тутанкамон — едно от най-значимите археологически събития на XX век — египетски учени алармират, че погребалната камера на младия фараон е под реална заплаха от срутване.

Ново изследване на специалисти от Университета на Кайро, публикувано в Journal of Archaeological Conservation, установява, че в скалните пластове около гробницата са се появили дълбоки пукнатини, които се разпространяват през тавана на входната и погребалната зала. Според археолозите този процес може да доведе до структурен срив, ако не бъдат предприети спешни мерки за укрепване.

Ръководителят на изследването, проф. Сайед Хемада от катедрата по опазване на архитектурното наследство в университета, посочва, че „кралските гробници в Долината на царете изискват незабавна намеса и прецизни инженерни анализи, за да се оцени степента на риска и възможностите за неговото ограничаване“.

Гробницата на Тутанкамон е издълбана в скала от така наречения есна шист, материал, който се свива и разширява в зависимост от влажността. Именно тези климатични промени, съчетани с навлизането на дъждовна вода през пукнатините, са довели до ерозия на стените и тавана и до появата на гъбични колонии, които постепенно разрушават уникалните стенописи от времето на XVIII династия.

Според археолозите високата влажност и повторното навлизане на вода в гробницата след проливни дъждове представляват най-големия риск. Последното голямо наводнение в района — през октомври 1994 г. — е запълнило гробницата с кална вода, която е предизвикала нови пукнатини и ускорила процесите на биологично увреждане.

В изследването се посочва, че „напрежението в скалния масив е достигнало критични нива, а капацитетът на есна шиста да издържи подобни натоварвания е изчерпан“. Специалистите предупреждават за възможен феномен, наречен rock bursting — внезапно разрушаване на скалата с експлозивен ефект, което би могло да унищожи значителна част от гробницата.

Проф. Мохамед Атия Хауаш, експерт по архитектурна консервация, допълва пред Independent Arabia, че не само гробницата на Тутанкамон, но и самите планински склонове на Долината на царете са силно напукани. Това поражда опасност от откъсване на големи скални блокове, които могат да засегнат съседни гробници. „Бедствие може да настъпи по всяко време. Ако искаме да запазим това културно наследство, трябва да се действа незабавно,“ предупреждава той.

Открита през ноември 1922 г. от британския археолог Хауърд Картър под покровителството на лорд Карнарвън, гробницата на Тутанкамон остава единственият кралски гроб в Долината на царете, намерен почти непокътнат. Разкопките продължават повече от десетилетие заради огромния брой артефакти — над 5000 предмета, включително прочутата златна погребална маска, която днес е един от най-разпознаваемите символи на Древен Египет.

Тутанкамон, син на фараона Ехнатон, управлява Египет между 1332 и 1323 г. пр.н.е., като се възкачва на трона едва деветгодишен. Умира на 18-годишна възраст при неясни обстоятелства, а гробницата му остава затворена и забравена повече от три хилядолетия.

Въпреки уверенията на учените, че непосредствен риск от срутване няма, настоящите процеси на ерозия и микроразмествания застрашават дългосрочната стабилност на погребалния комплекс. Ако не бъдат предприети превантивни мерки, експертите предупреждават, че гробницата може да претърпи сериозни увреждания в рамките на следващите десетилетия.