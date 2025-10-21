Новини
Любопитно »
Гробницата на Тутанкамон се срива: Археолози откриха пукнатини в стените ѝ

Гробницата на Тутанкамон се срива: Археолози откриха пукнатини в стените ѝ

21 Октомври, 2025 17:01 745 7

  • гробница-
  • гроб-
  • тутанкамон-
  • фараон-
  • долината на царете-
  • египет-
  • срутване

Влагата в гробницата, която датира отпреди 3300 година, прониква в стените и бавно ги разрушава

Гробницата на Тутанкамон се срива: Археолози откриха пукнатини в стените ѝ - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сто и две години след откриването на гробницата на Тутанкамон — едно от най-значимите археологически събития на XX век — египетски учени алармират, че погребалната камера на младия фараон е под реална заплаха от срутване.

Ново изследване на специалисти от Университета на Кайро, публикувано в Journal of Archaeological Conservation, установява, че в скалните пластове около гробницата са се появили дълбоки пукнатини, които се разпространяват през тавана на входната и погребалната зала. Според археолозите този процес може да доведе до структурен срив, ако не бъдат предприети спешни мерки за укрепване.

Ръководителят на изследването, проф. Сайед Хемада от катедрата по опазване на архитектурното наследство в университета, посочва, че „кралските гробници в Долината на царете изискват незабавна намеса и прецизни инженерни анализи, за да се оцени степента на риска и възможностите за неговото ограничаване“.

Гробницата на Тутанкамон е издълбана в скала от така наречения есна шист, материал, който се свива и разширява в зависимост от влажността. Именно тези климатични промени, съчетани с навлизането на дъждовна вода през пукнатините, са довели до ерозия на стените и тавана и до появата на гъбични колонии, които постепенно разрушават уникалните стенописи от времето на XVIII династия.

Според археолозите високата влажност и повторното навлизане на вода в гробницата след проливни дъждове представляват най-големия риск. Последното голямо наводнение в района — през октомври 1994 г. — е запълнило гробницата с кална вода, която е предизвикала нови пукнатини и ускорила процесите на биологично увреждане.

В изследването се посочва, че „напрежението в скалния масив е достигнало критични нива, а капацитетът на есна шиста да издържи подобни натоварвания е изчерпан“. Специалистите предупреждават за възможен феномен, наречен rock bursting — внезапно разрушаване на скалата с експлозивен ефект, което би могло да унищожи значителна част от гробницата.

Проф. Мохамед Атия Хауаш, експерт по архитектурна консервация, допълва пред Independent Arabia, че не само гробницата на Тутанкамон, но и самите планински склонове на Долината на царете са силно напукани. Това поражда опасност от откъсване на големи скални блокове, които могат да засегнат съседни гробници. „Бедствие може да настъпи по всяко време. Ако искаме да запазим това културно наследство, трябва да се действа незабавно,“ предупреждава той.

Открита през ноември 1922 г. от британския археолог Хауърд Картър под покровителството на лорд Карнарвън, гробницата на Тутанкамон остава единственият кралски гроб в Долината на царете, намерен почти непокътнат. Разкопките продължават повече от десетилетие заради огромния брой артефакти — над 5000 предмета, включително прочутата златна погребална маска, която днес е един от най-разпознаваемите символи на Древен Египет.

Тутанкамон, син на фараона Ехнатон, управлява Египет между 1332 и 1323 г. пр.н.е., като се възкачва на трона едва деветгодишен. Умира на 18-годишна възраст при неясни обстоятелства, а гробницата му остава затворена и забравена повече от три хилядолетия.

Въпреки уверенията на учените, че непосредствен риск от срутване няма, настоящите процеси на ерозия и микроразмествания застрашават дългосрочната стабилност на погребалния комплекс. Ако не бъдат предприети превантивни мерки, експертите предупреждават, че гробницата може да претърпи сериозни увреждания в рамките на следващите десетилетия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    1 1 Отговор
    Всеки по хитър ще се изплюе в живота на кахъркови и Цветанови. Аз лично го направих и усещам прилив на кеф и енергия. Като се каже изплюване то е в буквалния смисъл, даже по хитрите и ще се изтропат 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🥳🥳🥳🥳

    17:03 21.10.2025

  • 2 1488

    3 1 Отговор
    га не е мавзолея на ленин, не ми го фали

    17:04 21.10.2025

  • 3 Тц, тц, тц!🤔

    6 0 Отговор
    Чупиха на човека гробницата! Проклетници!

    17:12 21.10.2025

  • 4 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    Ами Тутан Камон Еврибари да я ремонтира бе. Аз ли да я поддържам?

    17:23 21.10.2025

  • 5 Пич

    2 0 Отговор
    Той е убит а не умрял , въпреки многото малформации по тялото му! Това което премълчават е че структурата на тялото му е различна от човешка. Сигурен съм че има ДНК анализ , но нито пък!!! Поне не твърдят че е човешка , мълчат. Може би знаете че всички разкооавали гробницата са умрели до година след това. Боядисват с версия за зарази в гробницата , но някои са умрели в катастрофи , злополуки , а един - от порязване докато се бръсне ! Преди няколко години се разбра че кинжала му е от извънземен метал , какъвто няма на земята. Мислите ли че са го разбрали преди няколко години ? Името му не е Тутанкамон ! Йероглифите са Тот Анкх Амон !!!

    17:23 21.10.2025

  • 6 Хитър

    0 0 Отговор
    Елизабет Цветанова няма никаква стойност и това много ме радва , сравнена е с разстройство от круши ябълки и прясно мляко 😃😃😃😃🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣🤣

    17:25 21.10.2025

  • 7 Лицемерни 60клуци

    2 0 Отговор
    Не стига,че му ограбиха гробницата, ами сега се и руши, благодарение на "консервацията". Хауард Картър беше написал, че половината от описаните артефакти ги няма още при транспортирането, а впоследствие се скарали с лорд Карнарвън, заради няколко брошки, които взел за дъщеря си.Потвърждва го в няколко книги. Документалната книга "Богове,гробници, учени" също затвърждава думите му.

    17:26 21.10.2025