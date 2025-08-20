Англичанин свали 123 килограма след операция в Египет

Англичанинът Джеймс Бейкър отслабна със 123 килограма благодарение на операция, за да може отново да шофира, съобщи Daily Mirror.

Бейкър каза, че е консумирал по шест хиляди килокалории на ден, хранейки се с фаст фууд, чипс и шоколад. Мъжът осъзнал, че е време да отслабне, когато вече не се побирал на шофьорската седалка на кола.

През септември 2022 г. Бейкър отишъл в Египет и му била направена стомашна резекция. След това започнал да спортува и се подложил на диета. За една година и два месеца успял да свали 123 килограма.

Снимка: Интернет

Докато отслабвал, мъжът се запалил триатлона - спорт, в който участниците се състезават в плуване, колоездене и бягане. През май 2023 г. се записал за първи път в състезанието. Въпреки че Бейкър заел последно място, той нарекъл състезателния ден един от най-добрите в живота си.

Бейкър отбеляза още, че благодарение на отслабването сега има сили не само за триатлон, но и за активен отдих със семейството си. Мъжът има четири деца и е много щастлив, че вече може пълноценно да прекарва време с тях на чист въздух.