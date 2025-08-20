Новини
Любопитно »
Англичанин свали 123 килограма след операция в Египет

20 Август, 2025 11:44 456 2

  • джеймс бейкър-
  • отслабна-
  • операция-
  • египет-
  • триатлон

Мъжът има четири деца и е много щастлив, че вече може пълноценно да прекарва време с тях на чист въздух

Англичанин свали 123 килограма след операция в Египет - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Англичанинът Джеймс Бейкър отслабна със 123 килограма благодарение на операция, за да може отново да шофира, съобщи Daily Mirror.

Бейкър каза, че е консумирал по шест хиляди килокалории на ден, хранейки се с фаст фууд, чипс и шоколад. Мъжът осъзнал, че е време да отслабне, когато вече не се побирал на шофьорската седалка на кола.

През септември 2022 г. Бейкър отишъл в Египет и му била направена стомашна резекция. След това започнал да спортува и се подложил на диета. За една година и два месеца успял да свали 123 килограма.

Снимка: Интернет

Докато отслабвал, мъжът се запалил триатлона - спорт, в който участниците се състезават в плуване, колоездене и бягане. През май 2023 г. се записал за първи път в състезанието. Въпреки че Бейкър заел последно място, той нарекъл състезателния ден един от най-добрите в живота си.

Бейкър отбеляза още, че благодарение на отслабването сега има сили не само за триатлон, но и за активен отдих със семейството си. Мъжът има четири деца и е много щастлив, че вече може пълноценно да прекарва време с тях на чист въздух.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    тука най малко да ви свалят 123 000 лв от джоба за ненужни операции

    11:48 20.08.2025

  • 2 Искра Фидосова

    4 0 Отговор
    А,аз така съм секси 170 кг. Не благодаря, не искам да стана чируз.

    11:53 20.08.2025