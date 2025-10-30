3000-годишна крепост, свързана с библейския Изход, бе открита в Египет (СНИМКИ+ВИДЕО)

Екип от египетски археолози обяви откриването на древна крепост, изградена по протежение на историческия военен път, известен като „Пътят на Хор“ – маршрут, споменат в Книгата на Изход. Новината бе съобщена на 11 октомври от Министерството на туризма и антиките на Египет.
Откритието е направено на археологическия обект Тел ел-Харуба, разположен в района на Шейх Зувейд, в северната част на Синайския полуостров. Крепостта датира от периода на Новото царство (около 1550–1070 г. пр.н.е.) и се смята, че е на повече от 3000 години – епоха, която традиционно се свързва с времето на библейския Изход.
Според библейския текст (Изход 13:17), при напускането на Египет Бог не повел израилтяните по краткия път през филистимската земя, „за да не се уплашат, ако видят война“. Смята се, че именно този по-кратък маршрут е „Пътят на Хор“, където археолозите са открили крепостта. Маршрутът е свързвал Египет с древен Ханаан (днешен Израел и Палестина) и е имал ключово значение както за военни, така и за търговски цели.
😮Researchers in Egypt have unearthed a 3,500 year old military fortress in the Sinai desert.
🍞They've found pottery vessels, ovens, and some truly ancient fossilized dough.
По данни на Министерството, новооткритата крепост е една от най-големите и стратегически значими укрепления, идентифицирани по протежение на Пътя на Хор. Разкопките разкриват укрепена структура с площ от около 8 000 квадратни метра и единадесет отбранителни кули.
Сред археологическите находки са керамични съдове, фрагменти от глинени съдове и дръжка на амфора, носеща печат с името на фараона Тутмос I (управлявал между 1506 и 1493 г. пр.н.е.). Тези артефакти потвърждават, че обектът е функционирал активно по време на XVIII династия – период на териториално разширение и укрепване на египетската държава.
Разкопките разкриват още остатъци от голяма пещ за хляб и вкаменено тесто, както и вулканични камъни, които според учените са били транспортирани по море от вулканичните острови на Гърция. Това предполага наличие на морски търговски контакти и добре развита логистична инфраструктура.
قلعة عسكرية ضخمة في سيناء تضم 11 برجًا وعلى مساحة 8 آلاف متر.. العثور على كشف أثري جديد على طريق حورس الحربي من عصر الدولة الحديثة#العربية_مصر pic.twitter.com/gdXdEyvYNN— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 11, 2025
Според изявление на министъра на туризма и антиките Шериф Фати, крепостта представлява „физическо доказателство за инженерното и стратегическо майсторство на древните египтяни при изграждането на интегрирана отбранителна система за защита на източните граници на страната“.
Откритието се разглежда като важен принос към изучаването на военната история на Древен Египет и потвърждава значението на Синай като територия с изключителна цивилизационна стойност, която през хилядолетията е играла ключова роля в защитата и развитието на египетската държава.
1 Моше
19:03 30.10.2025
2 Че как тъй?
Коментиран от #3, #8
19:14 30.10.2025
3 Много
До коментар #2 от "Че как тъй?":Неграмотно изказване! Библията се състои от стар и нов завет. Само новият завет е на 2000 години!
Коментиран от #4
19:19 30.10.2025
4 Грамотния,
До коментар #3 от "Много":евреите се споменават за първи път в края на 13-и век пр.н.е. на стела в Египет. За кой стар завет става въпрос? За онзи фантазьорския отпреди 50000 години ли? Да, да, за не го знаем. Я кажи сега, защо мизите, които властват в Египет от 21-ва династия бият шута на евреи и техен клон данйци? Вземи обясни също, защо през 3160 година пр.н.е. Менес (Минотавър - Менес туръ, Дионис) - Нармер, е първия фараон на Египет? Вземи обясни също, защо сфинкса носи лика на същия бог Велканос (Дионис - Загреус) - Менес, мизо-фригийски бог Мен? Да, виждам колко си исторически грамотен!
Коментиран от #5, #6, #9
19:28 30.10.2025
5 Това
До коментар #4 от "Грамотния,":Са си лично твоите фантазии, за които няма никакви доказателства! Освен езиковите ти спекулации - нищо!
19:37 30.10.2025
6 Неграмотния
До коментар #4 от "Грамотния,":А бе какви 50 хиляди години? Евреите и Македонците преди 500 милиона години са яздили дракони в галактиката, и са играли в между галактическия Мондиал. Когато виждат слънцето, са решили да построят земята, и за да си правят среднощни сонати създали луната. Преди това са създали и Марс, ама въздуха им бягал постоянно и така решили да създадат земята. С кофи са носили водата и с ръчни колички скалната маса по млечния път. Само Хималаите са ги строили 2 милиона години.
19:38 30.10.2025
7 Факти
Коментиран от #10
19:42 30.10.2025
8 Факти
До коментар #2 от "Че как тъй?":Спри да пишеш. Изложи се достатъчно.
19:44 30.10.2025
9 Зле
До коментар #4 от "Грамотния,":Си с езиците! Името на древен Египет всъщност е Ремту Кеми. Ние го наричаме Египет заради глупостта на гърците, които когато отивали в Мемфис и питали къде се намират , получавали отговор - ХетхуПтах ( двореца на Прах).Името на Менес е Нермер, а свинкса има негроиди черти. Дали е Дионис?
Коментиран от #11
20:07 30.10.2025
10 Палиштина - Балистан
До коментар #7 от "Факти":е по пеласгите палишту (палишти - палити) палиштите пелгари (белгари) изопачени с разместен словоред от данайците на пелаРги, по-късни пелаСги. Същите онези българи (пулгари - пелгари) със земя Пулгара ленд (Pulgara land) споменати в 4-ти век от римляните. Именно след като мизите (българи) гонят евреите от Египет, срещат Голиат българинът (пеласгиец) в Палиштина, позната земя още като Балистан по бог Баал (Белус - благия), който носим в името си блъг-аринъ. Баал, Белус, е Блегий, син на Арис, лодкарят Бик, който извозва мървите души с неговите рога под формата на ладийка. Познат е още като Загреус, Велканос, Менес месечината (Манес, Минос, Минотавър) - Астерион (обърната глава на бик - звезда), Вромиус (време), Бромиус (бреме), още като Атлас - корен тьло (тело - теле, основа - твердо), с прилагателно Дурус, сиреч Дриас на Арис, по който са одрисите. Познат е още като Тереус (туръ - бик) на Арис (Япет) - Тирас, по който са морския народ тереш, изопачени тирас от гърците като траси (траки) и т.н. данайско-еврейски мошенгии. Нас когато ни е имало, евреи и данайци не са съществували. Те затова не ни обичат.
20:09 30.10.2025
11 Египет
До коментар #9 от "Зле":е истинското име дадено от пелгарите (белгари) - пеларги, които и го основават. Еги-пет означава "огнен път" на български, а не на гръцки. Точно там върху египетска керамика от 3-то хилядолетие пр.н е. се среща нашия символ ИГИ - IYI (иго, гнеТЪ - огнеТЪ) на род Дуло (дели - секира) по АС Дулито (арилъ сълньце делити - секира), познат от българския род Сакар-Арис (секира арилъ) на княз Омортаг, познат и в Египет като Сак-Арис, Сок-Арис, Сек-Ерис от местността Сакар по балканската планина Сакар (секира), дом на царския орел, познат познат по-късно в Египет като Хорус по бог Херос Перкон (анатолийски Хорос - орел), бог Арис (Сакар-Арис, секира арилъ сълньце - силнъ). Какъв Египет, какви 5 лева? На балканите когато са излива златни маски във във варненския некропол отпреди 6600 години, в Египет са хрупали пясък и се чешели по главите.
20:23 30.10.2025