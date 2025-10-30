3000-годишна крепост, свързана с библейския Изход, бе открита в Египет (СНИМКИ+ВИДЕО)

Екип от египетски археолози обяви откриването на древна крепост, изградена по протежение на историческия военен път, известен като „Пътят на Хор“ – маршрут, споменат в Книгата на Изход. Новината бе съобщена на 11 октомври от Министерството на туризма и антиките на Египет.

Откритието е направено на археологическия обект Тел ел-Харуба, разположен в района на Шейх Зувейд, в северната част на Синайския полуостров. Крепостта датира от периода на Новото царство (около 1550–1070 г. пр.н.е.) и се смята, че е на повече от 3000 години – епоха, която традиционно се свързва с времето на библейския Изход.

Според библейския текст (Изход 13:17), при напускането на Египет Бог не повел израилтяните по краткия път през филистимската земя, „за да не се уплашат, ако видят война“. Смята се, че именно този по-кратък маршрут е „Пътят на Хор“, където археолозите са открили крепостта. Маршрутът е свързвал Египет с древен Ханаан (днешен Израел и Палестина) и е имал ключово значение както за военни, така и за търговски цели.

😮Researchers in Egypt have unearthed a 3,500 year old military fortress in the Sinai desert.



🍞They've found pottery vessels, ovens, and some truly ancient fossilized dough.https://t.co/l3N3So1VvD pic.twitter.com/PC5CI3jZBh — The Progress Network (@progressntwrk) October 29, 2025

По данни на Министерството, новооткритата крепост е една от най-големите и стратегически значими укрепления, идентифицирани по протежение на Пътя на Хор. Разкопките разкриват укрепена структура с площ от около 8 000 квадратни метра и единадесет отбранителни кули.

Сред археологическите находки са керамични съдове, фрагменти от глинени съдове и дръжка на амфора, носеща печат с името на фараона Тутмос I (управлявал между 1506 и 1493 г. пр.н.е.). Тези артефакти потвърждават, че обектът е функционирал активно по време на XVIII династия – период на териториално разширение и укрепване на египетската държава.

Разкопките разкриват още остатъци от голяма пещ за хляб и вкаменено тесто, както и вулканични камъни, които според учените са били транспортирани по море от вулканичните острови на Гърция. Това предполага наличие на морски търговски контакти и добре развита логистична инфраструктура.

قلعة عسكرية ضخمة في سيناء تضم 11 برجًا وعلى مساحة 8 آلاف متر.. العثور على كشف أثري جديد على طريق حورس الحربي من عصر الدولة الحديثة#العربية_مصر pic.twitter.com/gdXdEyvYNN — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 11, 2025

Според изявление на министъра на туризма и антиките Шериф Фати, крепостта представлява „физическо доказателство за инженерното и стратегическо майсторство на древните египтяни при изграждането на интегрирана отбранителна система за защита на източните граници на страната“.

Откритието се разглежда като важен принос към изучаването на военната история на Древен Египет и потвърждава значението на Синай като територия с изключителна цивилизационна стойност, която през хилядолетията е играла ключова роля в защитата и развитието на египетската държава.