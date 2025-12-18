Италиански археолози откриха руините на древен египетски храм на Слънцето, принадлежащ на фараона Нюсерре, в некропола Абусир близо до Кайро, съобщава CBS News.

Откритието е част от монументален комплекс, посветен на култа към бога на Слънцето Ра, и е един от малкото идентифицирани храмове на Слънцето.

Самият обект е открит през 1901 г. от Лудвиг Борхард, известен с откритието си на скулптура, изобразяваща Нефертити през 1912 г. Разкопките по това време са били неуспешни поради високите нива на подпочвените води. Сега е разкрита част от храма, дълго време заровен под нилските седименти.

Структурата обхваща над 1000 квадратни метра. Някои от архитектурните ѝ характеристики вече са идентифицирани, включително основите на колоните, стенните покрития и гранитните прагове. Открита е и наклонена рампа, която може да е свързвала храма с Нил или с един от неговите ръкави. Открити са и две дървени фигури от древноегипетската игра Сенет (Суннат), подобна на шах.