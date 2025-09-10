Новини
Откриха най-ранното споменаване на Исус Христос върху антична купа край Египет (СНИМКА)

Откриха най-ранното споменаване на Исус Христос върху антична купа край Египет (СНИМКА)

10 Септември, 2025 16:58 678 6

Откритието е направено на потъналия днес остров Антиродос край Александрия

Откриха най-ранното споменаване на Исус Христос върху антична купа край Египет (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Открита край бреговете на Египет керамична купа може да съдържа най-ранното споменаване на Исус Христос, съобщават изследователи. Т.нар. „Чаша на Исус“ беше открита през 2008 г. от екип, ръководен от френския морски археолог Франк Годио по време на разкопки в древното голямо пристанище на Александрия.

Изключително добре запазената купа, на която липсва само една дръжка, носи гръцки надпис: DIA CHRSTOU O GOISTAIS, превеждан като „Чрез Христос заклинателят“. Д-р Джеремая Джонстън, специалист по Новия завет, коментира по Trinity Broadcasting Network, че артефактът е датиран от I век сл. Хр. – времето, в което е разпънат Исус.

„Исус е бил известен като лечител, чудотворец и екзорсист. Тази чаша свидетелства за тази репутация“, посочва д-р Джонстън. По думите на Годио, надписът вероятно е използван за легитимиране на гадателски ритуали. Купата напомня съдовете, изобразени върху древноегипетски статуи, свързани с пророчески церемонии.

Антични ръководства описват как гадатели са наливали масло във вода и влизали в транс, търсейки видения за бъдещето. Използването на името на Христос, вече признат като чудотворец, вероятно е добавяло авторитет към ритуала, макар да е бил напълно езически.

Откритието е направено на потъналия днес остров Антиродос – според някои източници, мястото на двореца на Клеопатра. През I век Александрия е космополитен център, където се преплитат езически, юдейски и християнски традиции. Практиките често включвали елементи от различни религии, а името Христос се появява както в християнски, така и в езически текстове с магическа насоченост.

Годио отбелязва, че в Александрия вероятно е имало информация за Исус, особено във връзка с неговите чудеса – превръщането на вода във вино, умножаването на хляба, изцеления и възкресението.

Не всички специалисти обаче са единодушни, че надписът е най-старото позоваване на Христос. Професор Берт Смит от Оксфордския университет предполага, че надписът може да е посветителен – дар от човек на име „Хрестос“, свързан с религиозна група „Огоисти“. Клаус Халов, директор на Института по гръцки надписи в Берлин-Бранденбургската академия, допълва, че „Огоисти“ може да има връзка с култове към ранни гръцки и египетски божества като Хермес, Атина и Изида, а името да е вариант на бог „Осого“, описан от древни автори като Страбон и Павзаний.

Други изследователи, като Стив Сингълтън, тълкуват „хрестос“ просто като „добър“ или „мил“, а според Гьорги Немет от университета „Йотвьош Лоранд“, купата е използвана за приготвяне на мехлеми, а надписът обозначава лечебно средство, а не библейския Христос.

Ако обаче надписът действително се отнася до Исус Христос, това би представлявало най-старото материално доказателство за неговото съществуване извън християнските писания и би отнесло разпространението на култа към Христос в Египет много по-рано от досега приетото. Потвърждаването на тази интерпретация би наложило преразглеждане на ролята на Александрия като ключов център на религиозен обмен и иновация в периода на ранното християнство.


  Наблюдател

    3 1 Отговор
    Край Александрия през първи век не може да се преплитат различни религии и имам предвид и традициите на християнската както е написано В статията тъй като християнската религия е започнала да се заражда около един век след разпятието
    Една новозараждаща се религия не може да твърди че има традиции

    Коментиран от #2

    17:10 10.09.2025

  Юдейското име

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    На Исус Христос както е известен у нас е
    Йешоа ибн Йоси Христос е така да се каже прякорът който съм му дали гърците което преведено означава спасителят но това става много по-късно

    Коментиран от #4

    17:13 10.09.2025

  С думи и дела

    0 2 Отговор
    Не знам, какъв е бил Христос, но се е родил евреин, а евреите не са станали християни. За "син Божи" това ми се вижда слабо постижение.

    Коментиран от #5

    17:20 10.09.2025

  Христос

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Юдейското име":

    не е прякор, означава ПОМАЗАН!

    Само царете са били помазвани!

    Показва, че Исус не само е от Давидовия род, но е и Син Божи от Царството Божие.

    17:30 10.09.2025

  Първата християнска община

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "С думи и дела":

    или епархия е в Йерусалим.
    Първият патриарх Йерусалимски е братът на Исус Яков.
    Следват Армения , Сирия, Египет и Балканския полуостров.

    17:33 10.09.2025

  жмъц

    0 0 Отговор
    лудост е написаното в материала. Клеопатра е починала 27 годи преди предполагаемото раждане на Христос, но по онва време , вече се е знаело името му

    17:35 10.09.2025