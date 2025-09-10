Откриха най-ранното споменаване на Исус Христос върху антична купа край Египет (СНИМКА)

Открита край бреговете на Египет керамична купа може да съдържа най-ранното споменаване на Исус Христос, съобщават изследователи. Т.нар. „Чаша на Исус“ беше открита през 2008 г. от екип, ръководен от френския морски археолог Франк Годио по време на разкопки в древното голямо пристанище на Александрия.

Изключително добре запазената купа, на която липсва само една дръжка, носи гръцки надпис: DIA CHRSTOU O GOISTAIS, превеждан като „Чрез Христос заклинателят“. Д-р Джеремая Джонстън, специалист по Новия завет, коментира по Trinity Broadcasting Network, че артефактът е датиран от I век сл. Хр. – времето, в което е разпънат Исус.

„Исус е бил известен като лечител, чудотворец и екзорсист. Тази чаша свидетелства за тази репутация“, посочва д-р Джонстън. По думите на Годио, надписът вероятно е използван за легитимиране на гадателски ритуали. Купата напомня съдовете, изобразени върху древноегипетски статуи, свързани с пророчески церемонии.

Антични ръководства описват как гадатели са наливали масло във вода и влизали в транс, търсейки видения за бъдещето. Използването на името на Христос, вече признат като чудотворец, вероятно е добавяло авторитет към ритуала, макар да е бил напълно езически.

Откритието е направено на потъналия днес остров Антиродос – според някои източници, мястото на двореца на Клеопатра. През I век Александрия е космополитен център, където се преплитат езически, юдейски и християнски традиции. Практиките често включвали елементи от различни религии, а името Христос се появява както в християнски, така и в езически текстове с магическа насоченост.

Годио отбелязва, че в Александрия вероятно е имало информация за Исус, особено във връзка с неговите чудеса – превръщането на вода във вино, умножаването на хляба, изцеления и възкресението.

Не всички специалисти обаче са единодушни, че надписът е най-старото позоваване на Христос. Професор Берт Смит от Оксфордския университет предполага, че надписът може да е посветителен – дар от човек на име „Хрестос“, свързан с религиозна група „Огоисти“. Клаус Халов, директор на Института по гръцки надписи в Берлин-Бранденбургската академия, допълва, че „Огоисти“ може да има връзка с култове към ранни гръцки и египетски божества като Хермес, Атина и Изида, а името да е вариант на бог „Осого“, описан от древни автори като Страбон и Павзаний.

Други изследователи, като Стив Сингълтън, тълкуват „хрестос“ просто като „добър“ или „мил“, а според Гьорги Немет от университета „Йотвьош Лоранд“, купата е използвана за приготвяне на мехлеми, а надписът обозначава лечебно средство, а не библейския Христос.

Ако обаче надписът действително се отнася до Исус Христос, това би представлявало най-старото материално доказателство за неговото съществуване извън християнските писания и би отнесло разпространението на култа към Христос в Египет много по-рано от досега приетото. Потвърждаването на тази интерпретация би наложило преразглеждане на ролята на Александрия като ключов център на религиозен обмен и иновация в периода на ранното християнство.