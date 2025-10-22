Новини
Избраха Марая Кери за Личност на 2026 г.

22 Октомври, 2025 13:59 330 7

Певицата е отличена от организацията MusiCares заради приноса си към нуждаещи се общности

Събина Андреева

Марая Кери е избрана за Личност на 2026 г. от организацията MusiCares, подкрепяща музиканти, които имат нужда от финансова, персонална и медицинска помощ, предаде Асошиейтед прес.

Петкратната носителка на наградата „Грами“ е отличена за осигуряване на подкрепа за различни общности, които са недостатъчно обезпечени. Кери е оказвала помощ за пострадалите от урагана Катрина и пандемията от COVID-19, както и за основаването на лагер „Марая“ (Camp Mariah) за подпомагане на младежи в нужда и за насърчаване на здравеопазването, образованието и социалната сигурност, пояснява БТА.

Марая Кери ще получи отличието на 35-ия гала концерт за Личност на годината в Конгресния център в Лос Анджелис на 30 януари 2026 г., само два дни преди раздаването на наградите „Грами“ за 2025 г., чиято церемония ще е в съседната „Крипто Арена“.

Новината за отличието идва почти месец, след излизането на първия студио албум на Марая Кери от седем години - Here for It All. „Когато имам нужда да се изразя, това определено е чрез писането на песни“, каза певицата за Асошиейтед прес през септември.

„Влиянието на Марая Кери се простира отвъд забележителната ѝ артистичност“, казва изпълнителният директор на MusiCares Тереза Уолтърс в разпространено изявление. „Нейната работа е пример за ценностите, които са в основата на MusiCares - създаване на система от грижи, която издига хората и осигурява разцвет на музикалните професионалисти и общности“.

Миналата година MusiCares обяви групата "Грейтфул дед" като Личност на годината за тяхната благотворителна дейност, уникална способност за подпомагане на общността чрез концертите им и за влиянието им върху американската музика по повод 60-тата годишнина от основаването на бандата. През 2023 година призът бе връчен в Джон Бон Джоуви, припомня Асошиейтед прес.


