Здраве, пари, любов: Най-често срещаните желания за новата година по света

Всяка година милиони хора по света посрещат 1 януари с усещането за ново начало и с надеждата, че следващите 12 месеца ще донесат промяна към по-добро. Въпреки културните различия, глобалните изследвания показват, че новогодишните желания са изненадващо сходни – независимо дали идват от Европа, Америка или Азия.

Според международни проучвания на YouGov и Ipsos, над 70% от хората по света формулират желанията си около няколко основни теми, които се повтарят година след година.

Най-желано е здравето

Най-често срещаното желание в глобален мащаб е здравето. Данни от последните изследвания показват, че между 55 и 65% от анкетираните поставят физическото и психическото благополучие на първо място. След пандемичните години фокусът върху здравето се е разширил – освен липса на болести, хората все по-често посочват желание за по-малко стрес, по-добър сън и по-добър баланс между работа и личен живот. Това се потвърждава и от анализи на World Health Organization, според които тревожността и прегарянето (бърнаутът) са сред най-значимите глобални здравни проблеми на нашето време.

На второ място почти навсякъде се нареждат финансовата стабилност и сигурността. Между 40 и 50% от хората, според Ipsos, си пожелават по-високи доходи, по-малко дългове или по-голяма икономическа предвидимост. В държави с по-висока инфлация и социално напрежение този дял е още по-голям, което показва пряка връзка между икономическата среда и новогодишните надежди.

Третата най-често срещана група желания е свързана със семейството и личните отношения. Проучванията сочат, че около 35–45% от хората си пожелават повече време с близките, по-хармонични отношения или създаване на семейство. Любопитното е, че този тип желания са особено силни в култури с изразени семейни ценности, но присъстват устойчиво и в силно индивидуалистични общества.

Личностното развитие също заема ключово място. Около 30–40% от анкетираните заявяват, че си поставят цели, свързани с образование, нови умения, професионално израстване или промяна в кариерата. В последните години се наблюдава и ръст на желанията, свързани със смислена работа и лична реализация, а не само с финансов успех.

Интересна тенденция, отчетена от YouGov, е увеличаването на желанията, свързани с вътрешен мир и удовлетворение. Все повече хора формулират цели като „да бъда по-спокоен“, „да се радвам на малките неща“ или „да живея по-бавно“. Това показва промяна в ценностите, особено сред по-младите поколения.

Въпреки масовото формулиране на желания, статистиката остава безпощадна: между 80 и 90% от новогодишните обещания не се изпълняват до края на годината. Психолози и социолози обясняват това с факта, че желанията често са твърде общи и абстрактни – „да съм по-здрав“, „да имам повече пари“, „да бъда щастлив“.

Общият извод от глобалните данни е ясен: хората по света искат приблизително едно и също – здраве, сигурност, близост и смисъл. Разликите са в контекста, но не и в същността. Новата година се оказва не толкова момент за грандиозни промени, колкото колективен човешки опит на надежда, че утрешният ден може да бъде малко по-добър от днешния.