Новини
Любопитно »
Хилда Казасян в последните часове на 2025 г.: Не можем да се оправдаваме за всичко с политиката (ВИДЕО)

Хилда Казасян в последните часове на 2025 г.: Не можем да се оправдаваме за всичко с политиката (ВИДЕО)

1 Януари, 2026 14:38 367 9

  • хилда казасян-
  • певица-
  • джаз-
  • политика-
  • интервю

В "Интервюто" по Нова телевизия Хилда Казасян направи равносметка на изминалата година и посреща новата с доза надежда

Хилда Казасян в последните часове на 2025 г.: Не можем да се оправдаваме за всичко с политиката (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В разговор за равносметката от миналата и надеждата за новата година джаз певицата Хилда Казасян сподели, че изминалата година е била наситена с много работа и вдъхновение, а апетитът ѝ за нова музика и срещи с публиката само се е увеличил.

"Имам много повече апетит за работа, защото колкото повече я правиш и виждаш отсреща публиката, толкова повече ти се иска. С Плевенската филхармония превърнахме работата си в мисия. През тази година имахме почти 40 концерта, като половината бяха на места, чиито имена дори не знаех. Достигнахме до най-малките кътчета на България и залите навсякъде бяха препълнени", разказа Хилда пред Ники Дойнов в интервю за NOVA.

Казасян коментира и често срещаното мнение, че по времето на социализма изкуството е било по-добре оценено. "Това е вадене на скелети от гардероба. Не съм съгласна. Свободата, която имаме в момента, информацията, която ни заобикаля - това са огромни предимства. Сега можеш да събереш информация отвсякъде и да изградиш себе си като образ, музикант и човек с вкус към живота. Всичко зависи от нас самите", категорична е певицата.

Изпълнителката сподели, че през последните два месеца усеща нова енергия в обществото, която ѝ вдъхва оптимизъм. "Виждам една надежда, която се пробуди. Цялата тази енергия по улиците и навсякъде е стъпка към нормалността. Разбра се, че нашето мнение има значение", посочи тя.

Въпреки това Хилда Казасян призова хората да не прехвърлят цялата отговорност върху политиците и обстоятелствата. "Не можем да се оправдаваме за всичко с политиката. Преди години имах къщичка в едно село до Балчик и тогава казах на един съсед: "Дай да оправим тоя двор, да изхвърлим боклуците". А той ми отговори: "В тая държава нищо не става, няма пари". А за какво са ни пари, за да си подредим красотата, която вече имаме? Ето това ме влудява – усещането, че нищо не зависи от нас", сподели певицата.

Според нея формулата за успех е съчетание от силно желание, здрава работа, талант и "доза късмет". "Ако започнем от собствения си двор, чудесата ще станат не за десетилетия, а за една година. Времето, което губим, за да повтаряме колко всичко е ужасно, трябва да го използваме за креативни неща. В България има страхотни таланти - спортисти, IT специалисти, музиканти. Трябва да обръщаме внимание на тях, вместо на хейта, който се връща като бумеранг", допълни тя.

В навечерието на новата 2026 година Хилда Казасян пожела на себе си и на зрителите повече време за изкуство. "Искам да пожелая на всички да имаме повече средства и време за изкуството, защото то храни душите ни. Ако няма с какво да нахраним душите си, всичко друго губи смисъл", заключи тя.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СМЕХОРИИ

    3 0 Отговор
    Оох, щм и ти взе да разбираш от тези работи,... тежко и горко на Родината ни

    14:41 01.01.2026

  • 2 Арменски шашшарми, мерси не

    2 0 Отговор
    Айде сега, сигурно Хампарцуца ти е рода, вие сте кат свиннски черва....от арменули акъл не ща!

    14:42 01.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пеячки разбирачки

    3 0 Отговор
    Голема разбирачка - ккавото е и певица, мижав интерес, нищо особено. Връзкарска история.

    14:45 01.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Може, може

    2 0 Отговор
    Защо те са виновни за всичко ставащо в държавата! Но така говорят хората с пари, които влизат в магазина без притеснения и взимат всичко!
    Госпожо Казасян ако ходите пеша ще видите действителността! Как хората спят по улиците или пенсионери ровят в кофите за боклук по пазарите за някои плод или зеленчук. Картинката е много тъжна, но това е действителността и резултатите от управлението на тези, които защитавате!

    14:47 01.01.2026

  • 8 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    Напротив, може и още как!
    Дори е задължително!

    14:47 01.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.