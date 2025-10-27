Новини
Събраха ли се отново Меган Фокс и Machine Gun Kelly?

27 Октомври, 2025 18:01

Дъщерята на двойката се появи на бял свят през март тази година, когато те вече бяха разделени

Събраха ли се отново Меган Фокс и Machine Gun Kelly? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Меган Фокс и музикантът Machine Gun Kelly отново прекарват значително време заедно, след като посрещнаха дъщеричката си Saga Blade през март 2025 г., съобщават световни медии.

По данни на източници, близки до звездите, музикантът почти всеки ден е в дома на Фокс с бебето и „държат се като двойка“, макар да не са официално възобновили връзката си. Напрежението в отношенията им е спаднало след раждането, като Фокс изразява удовлетворение от ангажираността му като баща.

Двамата живеят в отделни домове, но споделят значителна част от ежедневието си в рамките на семейния живот, което според запознати е „дало отражение“ и връзката им е прераснала в нещо повече. Паралелно с това, MGK се подготвя за започващо турне на 15 ноември в Орландо (САЩ), но все още не е ясно дали Фокс и бебето ще се присъединят към него.

Въпреки че връзката им официално не е рестартирана, те изглеждат като „семейство в движение“ – приоритет за двамата остава грижата за дъщеричката им и поддържането на тясна връзка помежду им и с децата на Фокс от предишния ѝ брак.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Каш-ерн..но фен танилени глюпости за зомбиране.

    18:12 27.10.2025