Нова светска двойка: Заедно ли са Ирена Милянкова и Мартин Карбовски? (СНИМКА)

Шест години след втория си развод и пет месеца след като официално стана баба, красавицата Ирена Милянкова май е открила нова любов в лицето на журналиста Мартин Карбовски.
Двамата бяха забелязани един до друг на първия ред на концерт на Лили Иванова в зала 1 на НДК преди празниците. Явно не са се крили от фотографите, защото излязоха официални снимки от събитието, на които изглеждат доста близки, пише "Уикенд".
Към момента не е напълно ясно дали 39-годишната Милянкова и 55-годишният Карбовски са пристигнали заедно на концерта, или местата им случайно са се оказали едно до друго, но първото е по-вероятно.
От снимките на двамата се вижда, че са на първия ред в оркестрината, където тази година местата масово бяха раздадени без пари - като покани за близки и колеги на примата на родната естрада. Знае се, че Лили Иванова през годините доста е работила с Карбовски, той е автор на текста на една от последните ѝ хитови песни - "Този свят е жена". Така че явно музикалната икона го е удостоила с двойна покана и той е взел Ирена за своя "плюс един".
Освен това до бившата манекенка, която в момента работи като учителка и от време на време участва във филми като актриса, има една празна седалка, на която е оставена връхна дреха – по всяка вероятност на Карбовски, който е по риза на снимките. Ако не бяха заедно, той по-скоро би оставил палтото до себе си, вместо до Ирена. Всичко това издава, че двамата най-вероятно са си близки, пристигнали са заедно на концерта и има шанс отношенията им да са преминали границите на обикновеното приятелство.
Ирена се разведе в края на 2019 г. с втория си съпруг - Никола Чолаков, от когото има две деца. Двамата се запознаха покрай тогавашната работа на красавицата като брокер на недвижими имоти. Чолаков беше неин шеф, той имаше предишен брак, както и тя. Двойката сключи брак само година преди развода си - през 2018-а. Двете дъщери на Милянкова и Чолаков са родени през 2016-а и 2018 г. За майка си те са съответно пето и шесто дете. Тя има още четири раждания по време на първия си брак - с Росен Чолов - Чолата, попаднал зад решетките по обвинения в сводничество и организиране на престъпна група.
Тази година беше много сложна и противоречива за Ирена Милянкова. В края на миналата по кината тръгна първият православен кинофилм у нас - "Не затваряй очи", където бившата манекенка играе онкоболна майка. Покрай тази роля се е засилила вярата ѝ в Бог и към момента тя е ревностен привърженик на православието. През пролетта вярата ѝ е била пред изпитание, тъй като се наложи да ѝ направят операция за отстраняване на матката (хистеректомия), след като развила миома и миомни възли. Само 20 дни по-късно е претърпяла и втора операция - за премахване на доброкачествено образувание на гърдата, което се появило внезапно. Към днешна дата Ирена вече не може да има деца. Тя споделя в свое интервю, че е приела отстраняването на матката си като изчистване.
През лятото звездата направи кръщене на своите дъщери от брака с Чолаков, който обаче не е присъствал в църквата. Кръстница на децата стана актрисата Ирен Кривошиева, която също има роля в "Не затваряй очи" и се слави със силна вяра в Бог. Малко след кръщенето красивата многодетна майка съобщи, че е станала и баба - дъщеря ѝ Мелани-Роуз, която Милянкова ражда на 15-годишна възраст, става майка на момченце.
В края на миналата година се заговори, че Ирена май има нов мъж в живота си. Така и не стана ясно кой е той. Концертът на Лили, който изгледа заедно с Карбовски, е първата ѝ поява с кавалер в публичното пространство, откакто се е развела през 2019-а.
Мартин Карбовски ревниво пази личния си живот в тайна и рядко коментира връзките си. Знае се, че е бил женен за журналистката Марта Евтимова, която е главен продуцент "Новини и актуални предавания" в Нова тв. Двамата имат син, носещ името на баща си, и са разведени от години. Често се появяват слухове за различни жени в живота му, но нито един от тях не е потвърден лично от журналиста.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Квазимодо
14:23 29.12.2025
2 Един
14:23 29.12.2025
3 Порно
14:24 29.12.2025
4 Сила
Коментиран от #24
14:25 29.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ИВАН
Коментиран от #8
14:26 29.12.2025
8 Сила
До коментар #7 от "ИВАН":От Разград , 6 деца ( ШЕСТ ДЕЦА !!!???!!!) родила на 16 години .....вече е баба !!!???!!!
Коментиран от #10
14:30 29.12.2025
9 Ами
Коментиран от #12
14:33 29.12.2025
10 Сила
До коментар #8 от "Сила":Сори , грешка ...НА 15 ГОДИНИ Е РОДИЛА ПЪРВОТО !!!???!!! Нема такъв тиняк ....
14:33 29.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сила
До коментар #9 от "Ами":Хич не е лесно ...само се сети за Пешо Еврото (Волгата ) , мадам В. (Баничарката ) , Виза на неврастеника Андрей и още хиляди знайни и незнайни долнопробни същества ....изобщо не му е лесно да се бори за "титлата" !!!
14:37 29.12.2025
13 мааро
14:42 29.12.2025
14 Нашийник
14:47 29.12.2025
15 Реалист
14:48 29.12.2025
16 Чудесно
14:51 29.12.2025
17 Чул, чел
14:51 29.12.2025
18 Офф
Коментиран от #19
14:56 29.12.2025
19 Сила
До коментар #18 от "Офф":Важното е , че ануса е здрав ....засега !??
Коментиран от #26
14:58 29.12.2025
20 глоги
Коментиран от #31
15:04 29.12.2025
21 в кратце
Коментиран от #30
15:05 29.12.2025
22 бушприт
Коментиран от #29
15:09 29.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Детелин Парушев
До коментар #4 от "Сила":Нали знаеш, че може да те съди? Баба Лили ще го светне как става, тя обича да води дела.
15:13 29.12.2025
25 Рязанград
15:13 29.12.2025
26 Квазимодо
До коментар #19 от "Сила":Той картофски може и да има опит там с някой от героите на отечествен фронт хахаха
Може и да има, може и да няма, само той си знае.
15:15 29.12.2025
27 Джаро
15:18 29.12.2025
28 Беро
Господи, слезни празнично, подобаващо да си прибереш и България и версиите!
15:21 29.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хммм
До коментар #21 от "в кратце":Да вземаш страна в чужди конфликти винаги носи рискове. Има един отгоре, Който вижда всичко и всичките ви дела се записват.
15:27 29.12.2025
31 между другото
До коментар #20 от "глоги":Мога да повярвам само за хора, които имат кръщелно свидетелство от БПЦ поне 3 поколения назад и от двете страни.
15:31 29.12.2025