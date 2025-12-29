Новини
Нова светска двойка: Заедно ли са Ирена Милянкова и Мартин Карбовски? (СНИМКА)

29 Декември, 2025

Двамата бяха забелязани на концерта на Лили Иванова в зала 1 на НДК

Мария Атанасова

Шест години след втория си развод и пет месеца след като официално стана баба, красавицата Ирена Милянкова май е открила нова любов в лицето на журналиста Мартин Карбовски.

Двамата бяха забелязани един до друг на първия ред на концерт на Лили Иванова в зала 1 на НДК преди празниците. Явно не са се крили от фотографите, защото излязоха официални снимки от събитието, на които изглеждат доста близки, пише "Уикенд".

Към момента не е напълно ясно дали 39-годишната Милянкова и 55-годишният Карбовски са пристигнали заедно на концерта, или местата им случайно са се оказали едно до друго, но първото е по-вероятно.

От снимките на двамата се вижда, че са на първия ред в оркестрината, където тази година местата масово бяха раздадени без пари - като покани за близки и колеги на примата на родната естрада. Знае се, че Лили Иванова през годините доста е работила с Карбовски, той е автор на текста на една от последните ѝ хитови песни - "Този свят е жена". Така че явно музикалната икона го е удостоила с двойна покана и той е взел Ирена за своя "плюс един".

Освен това до бившата манекенка, която в момента работи като учителка и от време на време участва във филми като актриса, има една празна седалка, на която е оставена връхна дреха – по всяка вероятност на Карбовски, който е по риза на снимките. Ако не бяха заедно, той по-скоро би оставил палтото до себе си, вместо до Ирена. Всичко това издава, че двамата най-вероятно са си близки, пристигнали са заедно на концерта и има шанс отношенията им да са преминали границите на обикновеното приятелство.

Ирена се разведе в края на 2019 г. с втория си съпруг - Никола Чолаков, от когото има две деца. Двамата се запознаха покрай тогавашната работа на красавицата като брокер на недвижими имоти. Чолаков беше неин шеф, той имаше предишен брак, както и тя. Двойката сключи брак само година преди развода си - през 2018-а. Двете дъщери на Милянкова и Чолаков са родени през 2016-а и 2018 г. За майка си те са съответно пето и шесто дете. Тя има още четири раждания по време на първия си брак - с Росен Чолов - Чолата, попаднал зад решетките по обвинения в сводничество и организиране на престъпна група.

Тази година беше много сложна и противоречива за Ирена Милянкова. В края на миналата по кината тръгна първият православен кинофилм у нас - "Не затваряй очи", където бившата манекенка играе онкоболна майка. Покрай тази роля се е засилила вярата ѝ в Бог и към момента тя е ревностен привърженик на православието. През пролетта вярата ѝ е била пред изпитание, тъй като се наложи да ѝ направят операция за отстраняване на матката (хистеректомия), след като развила миома и миомни възли. Само 20 дни по-късно е претърпяла и втора операция - за премахване на доброкачествено образувание на гърдата, което се появило внезапно. Към днешна дата Ирена вече не може да има деца. Тя споделя в свое интервю, че е приела отстраняването на матката си като изчистване.

През лятото звездата направи кръщене на своите дъщери от брака с Чолаков, който обаче не е присъствал в църквата. Кръстница на децата стана актрисата Ирен Кривошиева, която също има роля в "Не затваряй очи" и се слави със силна вяра в Бог. Малко след кръщенето красивата многодетна майка съобщи, че е станала и баба - дъщеря ѝ Мелани-Роуз, която Милянкова ражда на 15-годишна възраст, става майка на момченце.

В края на миналата година се заговори, че Ирена май има нов мъж в живота си. Така и не стана ясно кой е той. Концертът на Лили, който изгледа заедно с Карбовски, е първата ѝ поява с кавалер в публичното пространство, откакто се е развела през 2019-а.

Мартин Карбовски ревниво пази личния си живот в тайна и рядко коментира връзките си. Знае се, че е бил женен за журналистката Марта Евтимова, която е главен продуцент "Новини и актуални предавания" в Нова тв. Двамата имат син, носещ името на баща си, и са разведени от години. Често се появяват слухове за различни жени в живота му, но нито един от тях не е потвърден лично от журналиста.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Квазимодо

    19 6 Отговор
    Гледайте интервюто на Картофски с тази хубавица отпреди няколко месеца. Смешно е за гледане как се опитва през цялото време да я впечатли. Такова морално лизане на жена никога не бих си причинил.

    14:23 29.12.2025

  • 2 Един

    12 1 Отговор
    Мъкааа.

    14:23 29.12.2025

  • 3 Порно

    16 2 Отговор
    А мъжа с проститутките още ли е в затвора?

    14:24 29.12.2025

  • 4 Сила

    20 8 Отговор
    Екстра са с събрали ...малолетена майка на незнам колко си деца и дърт педофил - инфантил !!! Мутрофанова да благослови " младите " копейки ...

    Коментиран от #24

    14:25 29.12.2025

  • 7 ИВАН

    9 4 Отговор
    Е, милянка си е голям .утак, спор няма, не знам за друго става ли, но и това е достатъчно.

    Коментиран от #8

    14:26 29.12.2025

  • 8 Сила

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "ИВАН":

    От Разград , 6 деца ( ШЕСТ ДЕЦА !!!???!!!) родила на 16 години .....вече е баба !!!???!!!

    Коментиран от #10

    14:30 29.12.2025

  • 9 Ами

    20 9 Отговор
    Карбовски е един от най-гнусните журналисти в България,а това изобщо не е лесно.Милянкова откакто се е родила-не я слуша главата,уви...

    Коментиран от #12

    14:33 29.12.2025

  • 10 Сила

    18 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Сори , грешка ...НА 15 ГОДИНИ Е РОДИЛА ПЪРВОТО !!!???!!! Нема такъв тиняк ....

    14:33 29.12.2025

  • 12 Сила

    11 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Хич не е лесно ...само се сети за Пешо Еврото (Волгата ) , мадам В. (Баничарката ) , Виза на неврастеника Андрей и още хиляди знайни и незнайни долнопробни същества ....изобщо не му е лесно да се бори за "титлата" !!!

    14:37 29.12.2025

  • 13 мааро

    7 1 Отговор
    чи той по млати на дарени ромляни ма

    14:42 29.12.2025

  • 14 Нашийник

    10 1 Отговор
    Марче, ти правиш ли разлика между "светска" и "съветска"? 😎Само питам...

    14:47 29.12.2025

  • 15 Реалист

    13 4 Отговор
    Карбовски е ммного гнусен, във всякакъв аспект! Тази сигурно взима хапчета против повръщане...ама и тя е свикнала на боклуци, та са се намерили.

    14:48 29.12.2025

  • 16 Чудесно

    14 3 Отговор
    Два боклука в един контейнер за смет. Горчиво

    14:51 29.12.2025

  • 17 Чул, чел

    3 4 Отговор
    Фамилията Карбовски не отговаря на модела Чолов, Чолаков, но път е човек и могат да се сработят.

    14:51 29.12.2025

  • 18 Офф

    11 1 Отговор
    Тая я гледах как рева, че са и извадили матката, все едно са и махнали черния дроб. Окотила се толкова пъти и реве за матка. Шшемет, вместо да се радва, че не е развила рак на панкреаса, примерно, дето няма махане, тя реве за матка....

    Коментиран от #19

    14:56 29.12.2025

  • 19 Сила

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Офф":

    Важното е , че ануса е здрав ....засега !??

    Коментиран от #26

    14:58 29.12.2025

  • 20 глоги

    3 1 Отговор
    тя е ревностНА привърженниЧКА на православието. Марта Евтимова, която е главНА продуцентКА на "Новини и актуални предавания" в Нова тв.

    Коментиран от #31

    15:04 29.12.2025

  • 21 в кратце

    4 1 Отговор
    Матка на Ирена не й трябва вече. Има си достатъчно деца,което за нея е похвално!

    Коментиран от #30

    15:05 29.12.2025

  • 22 бушприт

    7 1 Отговор
    Същата работа,като Анна Кокошко-ходи с дядо си.

    Коментиран от #29

    15:09 29.12.2025

  • 24 Детелин Парушев

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Нали знаеш, че може да те съди? Баба Лили ще го светне как става, тя обича да води дела.

    15:13 29.12.2025

  • 25 Рязанград

    2 0 Отговор
    Или пък е търсил ходжа да му чете Корана...

    15:13 29.12.2025

  • 26 Квазимодо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сила":

    Той картофски може и да има опит там с някой от героите на отечествен фронт хахаха
    Може и да има, може и да няма, само той си знае.

    15:15 29.12.2025

  • 27 Джаро

    1 0 Отговор
    Ще му резнe зелката...

    15:18 29.12.2025

  • 28 Беро

    2 0 Отговор
    От отговора на тази новина и "" двойка" сън не ме хвана, най-добре е да си легна още сега!
    Господи, слезни празнично, подобаващо да си прибереш и България и версиите!

    15:21 29.12.2025

  • 30 хммм

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "в кратце":

    Да вземаш страна в чужди конфликти винаги носи рискове. Има един отгоре, Който вижда всичко и всичките ви дела се записват.

    15:27 29.12.2025

  • 31 между другото

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "глоги":

    Мога да повярвам само за хора, които имат кръщелно свидетелство от БПЦ поне 3 поколения назад и от двете страни.

    15:31 29.12.2025