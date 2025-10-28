Само на 37 г. внезапно почина водещ учен в областта на ИИ

Професорът в китайския университет Сянтан и водещ учен в областта на изкуствения интелект Лиу Хаолинг почина внезапно на 37-годишна възраст. Вестник „South China Morning Post“ съобщи това, позовавайки се на некролог, публикуван на уебсайта на университета.

Хаолинг е издъхнал в събота в болница в Чанша, провинция Хунан, от сърдечно заболяване. В некролога се посочва, че на следващия ден в съседния град Нинсян е проведена възпоменателна церемония.

Изследванията на Лиу Хаолинг бяха фокусирани върху технологии за обработка и анализ на данни в реално време, за да се намали зависимостта на изкуствения интелект от облачни ресурси. Той се специализира в подобряване на ефективността на разпределението на ресурсите, което играе ключова роля в обучението и работата на изкуствения интелект.