Само на 37 г. внезапно почина водещ учен в областта на ИИ

28 Октомври, 2025 18:49 531 4

Изследванията на Лиу Хаолинг бяха фокусирани върху технологии за обработка и анализ на данни в реално време, за да се намали зависимостта на изкуствения интелект от облачни ресурси

Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Професорът в китайския университет Сянтан и водещ учен в областта на изкуствения интелект Лиу Хаолинг почина внезапно на 37-годишна възраст. Вестник „South China Morning Post“ съобщи това, позовавайки се на некролог, публикуван на уебсайта на университета.

Хаолинг е издъхнал в събота в болница в Чанша, провинция Хунан, от сърдечно заболяване. В некролога се посочва, че на следващия ден в съседния град Нинсян е проведена възпоменателна церемония.

Изследванията на Лиу Хаолинг бяха фокусирани върху технологии за обработка и анализ на данни в реално време, за да се намали зависимостта на изкуствения интелект от облачни ресурси. Той се специализира в подобряване на ефективността на разпределението на ресурсите, което играе ключова роля в обучението и работата на изкуствения интелект.


  • 1 само да кажа

    2 0 Отговор
    не е случайно не е

    18:52 28.10.2025

  • 2 Кочо Дъргата

    2 0 Отговор
    ИИ....Този е вторият убит в рамките на година и половина.... ИИ

    18:52 28.10.2025

  • 3 Внезапните

    0 0 Отговор
    И в чайната ги бустерираха яко. Ама нейсе, поне не си е заминал от кромид човека

    19:03 28.10.2025

  • 4 Пич

    0 0 Отговор
    Дали вече ИИ може да убива ако се почувства заплашен ? Холивуд предсказва такива развития!

    19:06 28.10.2025