Бриджит Бардо споделила последното си желание ден преди смъртта си

Стана ясно последното желание на покойната Бриджит Бардо. Последният публичен апел на френската филмова легенда беше отправен в защита на животните - съвсем в неин стил. Само ден преди смъртта ѝ фондацията, която носи нейното име, публикува в социалните мрежи видеоклип с призив за осиновяване на кучета от приюта, с фокус върху конкретен случай.

В публикацията фондацията отправя спешен апел за намиране на постоянен дом за млад доберман на име Урфе, страдащ от тежък генерализиран артрит. На кадрите Бардо е заснета как гали животното, докато текстът към видеото го описва като изключително привързано, социално и игриво куче, което до момента е познавало единствено живота в развъдник. Посланието завършва с директен призив за действие – „SOS за Урфе“.

Два дни по-рано фондацията публикува и празнично съобщение със снимка на Бардо с друго спасено куче, придружено от благодарност към поддръжниците и напомняне за отговорността към домашните любимци. Това се оказаха последните официални публикации, свързани с нея.

След като се оттегли от киното през 1973 г., Брижит Бардо посвети живота си почти изцяло на каузата за защита на животните. Основаната от нея фондация е сред водещите организации във Франция в борбата срещу изоставянето, малтретирането и незаконното развъждане на животни и неколкократно е алармирала за пренаселеността на приютите, особено в края на годината.