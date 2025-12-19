Отиде си Кина Двулевката - единствената жена от народа, отпечатана на банкнота в масово обращение

На 81-годишна възраст почина Кина Гърбова - единствената жена от народа, отпечатана на банкнота в масово обращение.
Кина Двулевката, както беше известна в цяла България, е издъхнала след кратко боледуване в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов“, пише plovdiv24.bg
Лекарите се борили до последно за живота ѝ, наложило се вливания на кръв, за което веднага се намерили и кръводарители, съобщи кметът на Сухиндол инж. Пламен Чернев, който до последно е поддържал връзка със своята съгражданка и с лекарския екип.
Кина Гърбова е може би най-известната сухиндолка. Образът ѝ беше запечатан цели 34 години на двулевовата банкнота, която е в обращение от 1962 до 1996 година.
Заради огромната си популярност тя беше обявена и за почетен гражданин на Сухиндол.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митохондрий
Дано скоро си върнем лева.
Коментиран от #27
08:41 19.12.2025
4 пенсионер
Коментиран от #6
08:44 19.12.2025
5 гхъруи
Коментиран от #18
08:44 19.12.2025
6 деса
До коментар #4 от "пенсионер":Да, преди 36 години изкарваше по 200 лева на месец, а сега по 3000......
Коментиран от #23, #24
08:46 19.12.2025
7 иво
Коментиран от #10, #11
08:47 19.12.2025
8 корамуянку
Коментиран от #34, #37, #39
08:49 19.12.2025
9 ЕВРОТО ИДВА
ТОВА Е
ПЛАЧЕТЕ
08:49 19.12.2025
10 Архимандрит Бибиян
До коментар #7 от "иво":Пишеше, а златото беше в Русия. Стоки нямаше. Уж обезпечено със злато, а срещу нея злато не можеше да получиш, нито долари.
Коментиран от #12, #14
08:51 19.12.2025
11 Неребе
До коментар #7 от "иво":Пишеше да! Ама не познавам и един дето да беше отишъл в БНБ да си вземе от златото или другите активи :)))). Стигаше само да си купиш нещо от "активите" не хоремага, които този отдолу надлежно е описал.
Коментиран от #15
08:51 19.12.2025
12 провинциалист
До коментар #10 от "Архимандрит Бибиян":И коя е най-близката държава, ползваща долари? Да не питам същото за златото.
09:00 19.12.2025
13 Идиот
09:04 19.12.2025
14 Няма такова нещо
До коментар #10 от "Архимандрит Бибиян":Никакво злато не е било в Русия. Цялото злато на НРБ го изнесе милен велчев в лондон през 2001 година. Общо 40 тона. Днес концесията изнася по 10 на годнина.
09:08 19.12.2025
15 Не пиши глупости
До коментар #11 от "Неребе":БНБ продаваше и изкупуваше злато през соца. Почти всички тогава имаха златни юбилейни монети от БНБ, но ги продадохме по време на Костовия грабеж! Долари се купуваха с левове на всякъде!
09:11 19.12.2025
16 Лудили сте?
Коментиран от #26
09:13 19.12.2025
17 Роден в НРБ
09:14 19.12.2025
18 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
До коментар #5 от "гхъруи":Ако имаме късмет може и ти да си идеш ДТЕМ
09:15 19.12.2025
19 Била е...
Коментиран от #38
09:25 19.12.2025
20 Не съм сигурен
09:26 19.12.2025
21 Гост
09:26 19.12.2025
22 ООрана държава
09:26 19.12.2025
23 С ТИЯ ДВА ЛЕВА ПИРШЕСТВА СЕ
До коментар #6 от "деса":ПрАВИХА ВКЛЮЧАЯ И БУТИЛКА ВИНО ,,МЕЧА КРЪВ,,
09:29 19.12.2025
24 Дядо Стою
До коментар #6 от "деса":Нормалната заплата беше между 80 и 120 лв. По 200 лв вземаха началниците
Коментиран от #29
09:31 19.12.2025
25 БеГемот
09:32 19.12.2025
26 БеГемот
До коментар #16 от "Лудили сте?":Май е на обратното ха-ха...севера плати за Гърция ще плати и за Италия ама тогава ще е страшно....
09:34 19.12.2025
28 Истината
09:35 19.12.2025
29 Вярно
До коментар #24 от "Дядо Стою":А 500 лева взимаха бригадирите в заводите. Директорите взимаха по-малка заплата от работниците. Ценеше се трудът. 3000 големи завода имаше в България, всичко тук се произвеждаше.
09:39 19.12.2025
30 Даа
Коментиран от #32
09:41 19.12.2025
31 ами,
09:41 19.12.2025
32 не е така
До коментар #30 от "Даа":При социализма: Цена на 1kg хляб - "Типов хляб" - 15 стотинки, "Хляб Добруджа" - 26ст., "Бял хляб" - 30 ст.Имаше само 3 видя хляб но и трите бяха прекрасни а сега има 100 вида но само домашно замесения е вкусен.
Коментиран от #35
09:45 19.12.2025
33 Пазете левовете
09:45 19.12.2025
34 Гледай
До коментар #8 от "корамуянку":Изпити по никое време: 6 пасти + 6 големи боли = 1.70 лв.
09:46 19.12.2025
35 Бъркаш
До коментар #32 от "не е така":15 стотинки стана след 86, перестройката, преди това беше 5 стотинки, работническо дело 1 стотинка, след 86та 2 стотинки, 100% обезценка :) Тристаен апартамент 86 квадрата, чисти 86 квадрата, 4500 лева.
09:50 19.12.2025
36 Жалко за децата ни !
Не правете деца тук в Европейската 🚾 те това и чакат нови свежи данъкоплатци да им пият кръвта за какво ли не.
09:53 19.12.2025
37 Стенли
До коментар #8 от "корамуянку":Айде айде имаше много хубави плодови пюрета които струваха петнайсет стотинки бурканчето аз често като се връщах от училище си купувах едно бурканче и го изпивах по пътя а бурканчето и капачката носех вкъщи защото майка и баба правеха домати в тази бурканчета за зимата
09:55 19.12.2025
38 Какви
До коментар #19 от "Била е...":цигари ще купиш..... качаци. Най-евтините цигари с филтър "Арда", бяха 60 ст. Всички други пакети феникс, родопи, стюардеса по 80 ст. БТ пакет 90 ст., кутия 1.20 лв. Другите кутии феникс, алфа, фемина бяха по 1.10 лв.
09:59 19.12.2025
39 Хасковски каунь
До коментар #8 от "корамуянку":Водка Столична -1,24 лв. Кюфте от скарата -0,11лв, хляб 0,26лв, бира 0,22ст.
Смятай !
10:03 19.12.2025