Отиде си Кина Двулевката - единствената жена от народа, отпечатана на банкнота в масово обращение

19 Декември, 2025

Образът й беше запечатан цели 34 години на двулевовата банкнота, която е в обращение от 1962 до 1996 година

Отиде си Кина Двулевката - единствената жена от народа, отпечатана на банкнота в масово обращение - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова

На 81-годишна възраст почина Кина Гърбова - единствената жена от народа, отпечатана на банкнота в масово обращение.

Кина Двулевката, както беше известна в цяла България, е издъхнала след кратко боледуване в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов“, пише plovdiv24.bg

Лекарите се борили до последно за живота ѝ, наложило се вливания на кръв, за което веднага се намерили и кръводарители, съобщи кметът на Сухиндол инж. Пламен Чернев, който до последно е поддържал връзка със своята съгражданка и с лекарския екип.

Кина Гърбова е може би най-известната сухиндолка. Образът ѝ беше запечатан цели 34 години на двулевовата банкнота, която е в обращение от 1962 до 1996 година.

Заради огромната си популярност тя беше обявена и за почетен гражданин на Сухиндол.


  • 1 Митохондрий

    29 9 Отговор
    Ех.....
    Дано скоро си върнем лева.

    Коментиран от #27

    08:41 19.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пенсионер

    40 7 Отговор
    Преди 36 г. можеше да изкараш деня с два лв. ,а сега билета за автобус е по скъп!!

    Коментиран от #6

    08:44 19.12.2025

  • 5 гхъруи

    13 16 Отговор
    Не само двулевката а всички левки си отиват след 10тина дни. :)))

    Коментиран от #18

    08:44 19.12.2025

  • 6 деса

    9 26 Отговор

    До коментар #4 от "пенсионер":

    Да, преди 36 години изкарваше по 200 лева на месец, а сега по 3000......

    Коментиран от #23, #24

    08:46 19.12.2025

  • 7 иво

    40 5 Отговор
    Помня я, тая банкнота, пишеше че е обезпечена със злато и всички активи на банката.

    Коментиран от #10, #11

    08:47 19.12.2025

  • 8 корамуянку

    10 39 Отговор
    А какво можеше да си купиш с тия 2 лева преди 36 години? Месо? Кашкавал? Сирене? Плодове? Зеленчуци?...Нямаше по магазините, освен 4564574 качество, останал лук и картофи с буците кал в един кашон. За риба, шоколад или други "глезотии" въобще и не оговоря.

    Коментиран от #34, #37, #39

    08:49 19.12.2025

  • 9 ЕВРОТО ИДВА

    15 11 Отговор
    ЛЕВЪТ СИ ОТИВА.

    ТОВА Е

    ПЛАЧЕТЕ

    08:49 19.12.2025

  • 10 Архимандрит Бибиян

    9 31 Отговор

    До коментар #7 от "иво":

    Пишеше, а златото беше в Русия. Стоки нямаше. Уж обезпечено със злато, а срещу нея злато не можеше да получиш, нито долари.

    Коментиран от #12, #14

    08:51 19.12.2025

  • 11 Неребе

    7 19 Отговор

    До коментар #7 от "иво":

    Пишеше да! Ама не познавам и един дето да беше отишъл в БНБ да си вземе от златото или другите активи :)))). Стигаше само да си купиш нещо от "активите" не хоремага, които този отдолу надлежно е описал.

    Коментиран от #15

    08:51 19.12.2025

  • 12 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Архимандрит Бибиян":

    И коя е най-близката държава, ползваща долари? Да не питам същото за златото.

    09:00 19.12.2025

  • 13 Идиот

    31 2 Отговор
    Г-жо Маринова, как не можахте да измислите по тъпо и подигравателно заглавие? Уникална журналистка сте! Кина Двилевката - що за идиотщина! Жената е за уважение. Но какво ли да искаме от журналист, който разбира само от секс и порно!

    09:04 19.12.2025

  • 14 Няма такова нещо

    21 5 Отговор

    До коментар #10 от "Архимандрит Бибиян":

    Никакво злато не е било в Русия. Цялото злато на НРБ го изнесе милен велчев в лондон през 2001 година. Общо 40 тона. Днес концесията изнася по 10 на годнина.

    09:08 19.12.2025

  • 15 Не пиши глупости

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Неребе":

    БНБ продаваше и изкупуваше злато през соца. Почти всички тогава имаха златни юбилейни монети от БНБ, но ги продадохме по време на Костовия грабеж! Долари се купуваха с левове на всякъде!

    09:11 19.12.2025

  • 16 Лудили сте?

    13 4 Отговор
    Еврото е грабеж! Северът граби юга!

    Коментиран от #26

    09:13 19.12.2025

  • 17 Роден в НРБ

    20 1 Отговор
    Бог да я прости жената. Някак символично си отива заедно с левчето... Така ще си отиде и България един ден

    09:14 19.12.2025

  • 18 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "гхъруи":

    Ако имаме късмет може и ти да си идеш ДТЕМ

    09:15 19.12.2025

  • 19 Била е...

    10 0 Отговор
    ...красива девойка, кооператорка от Сухиндол и е вдъхновила дизайнерите да я поставят на банкнотата. Светла и памет. По това време за 2 лв можеше да се купят бая неща, напр. 8 бири, 10 хляба, 8 пакета цигари, седмичен трафик в град. транспорт отиване и връщане, 700 гр. плодова и т.н. Сега внимание: В банкнотата е закодиран образа на Хр. Ботев в буквата А., напр. в Банка. Иска се малко въображение, като наклоните глава на дясно.

    Коментиран от #38

    09:25 19.12.2025

  • 20 Не съм сигурен

    0 3 Отговор
    но ми е останало в паметта,че на двулевката беше запечатан образа на Вълкана Стоянова.

    09:26 19.12.2025

  • 21 Гост

    4 0 Отговор
    Лека и пръст. Не е единствената... Лясковчанкатс Софка Кочева е на столевката от 1951г.

    09:26 19.12.2025

  • 22 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Символично женицата си отиде 10тина дни преди и лева да си отиде

    09:26 19.12.2025

  • 23 С ТИЯ ДВА ЛЕВА ПИРШЕСТВА СЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "деса":

    ПрАВИХА ВКЛЮЧАЯ И БУТИЛКА ВИНО ,,МЕЧА КРЪВ,,

    09:29 19.12.2025

  • 24 Дядо Стою

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "деса":

    Нормалната заплата беше между 80 и 120 лв. По 200 лв вземаха началниците

    Коментиран от #29

    09:31 19.12.2025

  • 25 БеГемот

    9 0 Отговор
    На банкнотата от хиляда евро щяло да има една тиква и едно прасе дето я е захапало ....

    09:32 19.12.2025

  • 26 БеГемот

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лудили сте?":

    Май е на обратното ха-ха...севера плати за Гърция ще плати и за Италия ама тогава ще е страшно....

    09:34 19.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Истината

    7 0 Отговор
    Няколко моми се мислеха за прототип, защото някой ги припознал как берат грозде или рози на лукум. В крайна сметка България губи суверенитет, никога наши хора няма да са на банкнотите ни. Само психопати като Гьоте и Шилер ще гледате.

    09:35 19.12.2025

  • 29 Вярно

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дядо Стою":

    А 500 лева взимаха бригадирите в заводите. Директорите взимаха по-малка заплата от работниците. Ценеше се трудът. 3000 големи завода имаше в България, всичко тук се произвеждаше.

    09:39 19.12.2025

  • 30 Даа

    3 1 Отговор
    Килограм хляб беше 5 стотинки, шише кока кола 25 стотинки, бутилка етър 11 стотинки.

    Коментиран от #32

    09:41 19.12.2025

  • 31 ами,

    4 0 Отговор
    Лека и пръст,жената си има фамилия само за жълтите мисирки е Кина ,,Двулевката,,защото сте илитерати.

    09:41 19.12.2025

  • 32 не е така

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Даа":

    При социализма: Цена на 1kg хляб - "Типов хляб" - 15 стотинки, "Хляб Добруджа" - 26ст., "Бял хляб" - 30 ст.Имаше само 3 видя хляб но и трите бяха прекрасни а сега има 100 вида но само домашно замесения е вкусен.

    Коментиран от #35

    09:45 19.12.2025

  • 33 Пазете левовете

    6 0 Отговор
    Пазете си левовете! Дребни сребърни и златни монети също. Иначе сте обречени!

    09:45 19.12.2025

  • 34 Гледай

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "корамуянку":

    Изпити по никое време: 6 пасти + 6 големи боли = 1.70 лв.

    09:46 19.12.2025

  • 35 Бъркаш

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "не е така":

    15 стотинки стана след 86, перестройката, преди това беше 5 стотинки, работническо дело 1 стотинка, след 86та 2 стотинки, 100% обезценка :) Тристаен апартамент 86 квадрата, чисти 86 квадрата, 4500 лева.

    09:50 19.12.2025

  • 36 Жалко за децата ни !

    3 0 Отговор
    Само мъка и такси за какво ли не ги чака!!! Това им оставихме!!!!
    Не правете деца тук в Европейската 🚾 те това и чакат нови свежи данъкоплатци да им пият кръвта за какво ли не.

    09:53 19.12.2025

  • 37 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "корамуянку":

    Айде айде имаше много хубави плодови пюрета които струваха петнайсет стотинки бурканчето аз често като се връщах от училище си купувах едно бурканче и го изпивах по пътя а бурканчето и капачката носех вкъщи защото майка и баба правеха домати в тази бурканчета за зимата

    09:55 19.12.2025

  • 38 Какви

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Била е...":

    цигари ще купиш..... качаци. Най-евтините цигари с филтър "Арда", бяха 60 ст. Всички други пакети феникс, родопи, стюардеса по 80 ст. БТ пакет 90 ст., кутия 1.20 лв. Другите кутии феникс, алфа, фемина бяха по 1.10 лв.

    09:59 19.12.2025

  • 39 Хасковски каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "корамуянку":

    Водка Столична -1,24 лв. Кюфте от скарата -0,11лв, хляб 0,26лв, бира 0,22ст.
    Смятай !

    10:03 19.12.2025