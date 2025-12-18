Новини
На 91 г. почина носителят на "Пулицър" Питър Арнет, отразявал войните във Виетнам и Ирак

18 Декември, 2025 16:42 316 0

Репортерът е страдал от рак на простатата в последните си години

На 91 г. почина носителят на "Пулицър" Питър Арнет, отразявал войните във Виетнам и Ирак - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Военният репортер и носител на наградата „Пулицър“ за 1966 г., журналист Питър Арнет, почина на 91-годишна възраст в Нюпорт Бийч, Калифорния, съобщи Асошиейтед прес.

Според AP, репортерът е страдал от рак на простатата в последните си години. Синът му потвърди смъртта на баща си, заявявайки, че е починал „у дома, заобиколен от семейството“.

Арнет е работил за AP във Виетнам от 1962 г. до края на войната през 1975 г. Според военен кореспондент, работил с него във Виетнам, Арнет е бил запомнен със своята „безстрашие и смелост“ и репортажите му „ще останат наследство за амбициозните журналисти и историци за поколения напред“.

По-късно, през 1991 г., Арнет отразява войната в Ирак за CNN. От 2003 г. той отразява войната в Персийския залив за NBC и National Geographic. Според AP, репортерът е бил уволнен от тези мрежи заради интервю с иракската държавна телевизия, в което е критикувал военната стратегия на САЩ.

Наградата „Пулицър“ е учредена от Джоузеф Пулицър (1847-1911), известен вестникарски магнат и основател на Училището по журналистика към Колумбийския университет. Според завещанието му е оставена сума от 2 милиона долара за създаване на фонд на негово име. Наградите са връчени за първи път през 1917 г.


