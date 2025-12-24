Новини
Любопитно »
Почина Пат Фин – обичан актьор от „Приятели“ и „Доктор Хаус“

Почина Пат Фин – обичан актьор от „Приятели“ и „Доктор Хаус“

24 Декември, 2025 21:33 1 575 0

  • пат фин-
  • почина-
  • рак-
  • актьор-
  • приятели

Актьорът загуби битката с рака, която водеше от 2022 година

Почина Пат Фин – обичан актьор от „Приятели“ и „Доктор Хаус“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Светът на киното и телевизията се сбогува с още една ярка звезда – американският актьор и комик Пат Фин напусна този свят на 60-годишна възраст. Тъжната новина бе потвърдена от семейството му, което разпространи официално изявление, цитирано от The New York Post.

Пат Фин, познат на милиони зрители с незабравимите си превъплъщения в култовите сериали „Приятели“ и „Доктор Хаус“, загуби битката с рака, която водеше от 2022 година. Той си отиде на 22 декември.

В хитовата комедийна поредица „Приятели“ Фин влезе в ролята на д-р Роджър – чаровния приятел на Моника, а в медицинската драма „Доктор Хаус“ зрителите го помнят като сенатор Андерсън. През своята дългогодишна кариера Пат Фин се снима в над 60 филма и телевизионни продукции, като винаги впечатляваше с харизма, чувство за хумор и професионализъм.

Почитателите и колегите му изразяват дълбока скръб от загубата на този талантлив артист, който остави траен отпечатък в света на киното и телевизията.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ