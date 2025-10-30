Единственият оцелял списък с пътниците от първа класа на Титаник се продава на търг

Архив, принадлежащ на един от загиналите пътници на „Титаник“, ще бъде предложен на търг във Великобритания през ноември, като се очаква да достигне цена над 100 000 долара, съобщават BBC и The Guardian.

Колекцията включва изключително редки предмети, свързани с трагичното пътуване на лайнера през април 1912 г., сред които единственият известен оцелял списък на пътниците от първа класа, както и писмо от корабната компания White Star Line до семейството на загиналия, уведомяващо ги, че трябва да заплатят първокласен билет, за да бъде транспортирано тялото му обратно в САЩ.

Архивът принадлежи на Фредерик Сътън, 61-годишен бизнесмен от Ню Джърси, който пътувал в първа класа и е сред жертвите на потъването на „Титаник“ на 14 април 1912 г. Тялото му никога не е било открито, но част от личните му вещи са били извадени от останките и предадени на неговото семейство. Потомците на Сътън са съхранявали предметите повече от век, преди да решат да ги предложат за продажба.

Търгът ще се състои на 22 ноември в аукционната къща Henry Aldridge & Son в Девайзис, графство Уилтшър, която е специализирана в артефакти, свързани с историята на „Титаник“. Аукционерът Андрю Олдридж определи находката като „една от най-пълните и изключителни колекции от този тип, предлагани някога на пазара“.

„Да открием списък с пътници от първа класа, който е бил на борда, попаднал е във водата и въпреки това е оцелял, е изключително рядко явление“, заяви Олдридж пред BBC. Той подчерта, че писмото от White Star Line придава на архива допълнителна историческа стойност, тъй като показва бюрократичната реалност, с която близките на жертвите са се сблъсквали след трагедията.

Сред вещите, включени в продажбата, са златен пръстен с печат и инициали на Сътън, сребърна свирка и други лични принадлежности, възстановени от мястото на катастрофата. Според описанието на търга, последните часове на Сътън остават неясни – някои изследователи предполагат, че е останал в каютата си и се е удавил там, докато други смятат, че е починал от хипотермия във водата.

Titanic archive including rare first-class passenger list expected to sell for more than $100,000 at auction https://t.co/dXK9r9Lj0U pic.twitter.com/4nLaFZU51G — New York Post (@nypost) October 29, 2025

Сътън е бил женен и баща на три деца. Според архивни сведения, той е пътувал до Англия през март 1912 г. по здравословни причини и се е връщал към дома си именно с „Титаник“. Оцелял пътник, който е вечерял с него през уикенда преди трагедията, по-късно свидетелства, че Сътън не се е чувствал добре в последните дни на плаването.

Част от вещите му ще бъдат предложени втора серия на търг през април 2026 г., съвпадаща със 114-ата годишнина от потъването на кораба.

През последните години интересът към оригинални артефакти от „Титаник“ остава висок. През април 2025 г. писмо на един от оцелелите пътници бе продадено за 399 000 долара, а през ноември 2024 г. пощенска картичка, изпратена от британски търговец на чай, който загива при катастрофата, бе закупена за 25 000 долара.

Търгът във Великобритания се очаква да привлече международни колекционери и музеи, като според експерти стойността на архива на Фредерик Сътън може да надхвърли първоначалните оценки, предвид неговата изключителна историческа и документална значимост.