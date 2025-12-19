Брад Пит с голяма победа в съда: Анджелина Джоли трябва да разкрие личната си кореспонденция

Брад Пит постигна важен успех в продължаващия съдебен спор с бившата си съпруга Анджелина Джоли, свързан със собствеността върху френското имение и винарна „Шато Миравал“.

Съдия постанови в полза на актьора, като разпореди Джоли да предостави лична електронна кореспонденция и текстови съобщения, свързани с продажбата на нейния дял от имението. Това се посочва в съдебни документи, с които се запозна Page Six. Става дума за комуникации, касаещи сделката, при която актрисата продаде своята част от бизнеса.

Според източник, цитиран от изданието, въпросните имейли и съобщения биха могли да покажат, че Джоли не е била откровена относно намеренията си да се освободи от дела си във винарната. Съдът е дал на актрисата срок от 45 дни да предостави изисканите материали.

Адвокатът на Анджелина Джоли Пол Мърфи заяви пред Page Six, че защитата е разочарована от тълкуването на закона за поверителност в Калифорния. По думите му решението нарушава правото на клиентката му на справедлив процес и представлява пореден опит на Брад Пит да я притеснява чрез съдебни действия. Той допълни, че решението ще бъде обжалвано.

Настоящото развитие е част от делото, заведено от Пит, в което той твърди, че Джоли е продала незаконно своя дял от „Шато Миравал“ на групата Stoli през 2021 г. Според иска, подаден по-рано тази година, двамата са се договорили да не продават дяловете си без взаимно съгласие, след като са закупили имота през 2008 г. за 28,4 млн. долара.

Бившата двойка, която сключи брак през 2014 г. и се раздели през 2019 г., по информация от съдебните документи е планирала да развие имението като семеен бизнес и да отглежда децата си там.

През октомври Брад Пит поиска от съда Анджелина Джоли да предостави и комуникации с нейния бизнес мениджър Тери Бърд, както и с нейни пиар съветници и финансови консултанти. В документите се посочва, че тези разговори са включвали обсъждания на условията по сделката със Stoli Group, които според Пит са ключови за делото.

Джоли от своя страна твърди, че не е длъжна да разкрива подобна кореспонденция, тъй като тя засяга правни консултации. Защитата ѝ неведнъж е заявявала, че исканията на Пит представляват опит за неправомерен достъп до поверителни комуникации.

Съдебният спор за „Шато Миравал“ остава един от основните нерешени конфликти между двамата актьори, години след окончателния им развод.