"Зимното яйце" на Фаберже счупи рекорда с продажба за $30,2 милиона (ВИДЕО)

„Зимното яйце“ на Фаберже постави нов световен рекорд, след като беше продадено на търг в Лондон за 22,9 млн. паунда – най-високата цена, плащана някога за произведение на легендарната руска ювелирна къща.

Аукционната къща „Кристис“ потвърди, че изключителното империално яйце е достигнало приблизително 30,2 млн. долара, като надмина с огромна разлика досегашния рекорд за изделие на Фаберже – 8,9 млн. паунда (11,7 милиона долара), платени през 2007 г. за „Яйцето Ротшилд“.

„Зимното яйце“, създадено през 1913 г. и подарено от императрица Мария Фьодоровна на съпруга ѝ Александър III, е считано от изкуствоведи за една от най-изящните и сложни творби на Петер Карл Фаберже. Изработено е от кварц, платина, скъпоценни камъни и диаманти, а миниатюрната му изненада — кошница с анемонии, поставени върху рок-кристал — се смята за връх в техниката на императорските великденски яйца.

Продажбата му беше сред най-очакваните събития на международния пазар за изкуство тази година. Преди търга експерти отбелязваха, че интересът към редки предмети от финала на Руската империя е нараснал рязко, като колекционери от Европа, САЩ и Близкия изток се конкурират за малкото останали в частни колекции яйца на Фаберже.

Оригинално поръчаните от династията Романови яйца са 50, но едва около 43 са съхранени до днес. Редица от тях се намират в държавни институции като Кремълските музеи, Метрополитън и музея „Фаберже“ в Санкт Петербург, което прави появата на пазар на такъв обект изключително рядка.

От „Кристис“ съобщиха, че купувачът е пожелал анонимност, но потвърдиха, че наддаването е било „интензивно и международно“. Продажбата подчертава продължаващия интерес към шедьоврите на императорската ювелирна къща, а експерти прогнозират, че рекордът едва ли ще бъде подобрен скоро, тъй като подобни обекти почти не се появяват на търг.

„Зимното яйце“ остава един от най-ярките символи на финеса, техническото майсторство и разкоша на последните години на Руската империя — и с новата рекордна цена това значение само се затвърждава.