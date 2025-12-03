Новини
Любопитно »
"Зимното яйце" на Фаберже счупи рекорда с продажба за $30,2 милиона (ВИДЕО)

"Зимното яйце" на Фаберже счупи рекорда с продажба за $30,2 милиона (ВИДЕО)

3 Декември, 2025 12:59 594 7

  • рекорд-
  • фаберже-
  • яйце-
  • продажба-
  • търг-
  • русия-
  • руска империя

Досегашният рекорд беше за яйце на стойност 11,7 милиона долара

"Зимното яйце" на Фаберже счупи рекорда с продажба за $30,2 милиона (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Зимното яйце“ на Фаберже постави нов световен рекорд, след като беше продадено на търг в Лондон за 22,9 млн. паунда – най-високата цена, плащана някога за произведение на легендарната руска ювелирна къща.

Аукционната къща „Кристис“ потвърди, че изключителното империално яйце е достигнало приблизително 30,2 млн. долара, като надмина с огромна разлика досегашния рекорд за изделие на Фаберже – 8,9 млн. паунда (11,7 милиона долара), платени през 2007 г. за „Яйцето Ротшилд“.

Публикация, споделена от Christie's (@christiesinc)

„Зимното яйце“, създадено през 1913 г. и подарено от императрица Мария Фьодоровна на съпруга ѝ Александър III, е считано от изкуствоведи за една от най-изящните и сложни творби на Петер Карл Фаберже. Изработено е от кварц, платина, скъпоценни камъни и диаманти, а миниатюрната му изненада — кошница с анемонии, поставени върху рок-кристал — се смята за връх в техниката на императорските великденски яйца.

Продажбата му беше сред най-очакваните събития на международния пазар за изкуство тази година. Преди търга експерти отбелязваха, че интересът към редки предмети от финала на Руската империя е нараснал рязко, като колекционери от Европа, САЩ и Близкия изток се конкурират за малкото останали в частни колекции яйца на Фаберже.

Публикация, споделена от Christie's (@christiesinc)

Оригинално поръчаните от династията Романови яйца са 50, но едва около 43 са съхранени до днес. Редица от тях се намират в държавни институции като Кремълските музеи, Метрополитън и музея „Фаберже“ в Санкт Петербург, което прави появата на пазар на такъв обект изключително рядка.

От „Кристис“ съобщиха, че купувачът е пожелал анонимност, но потвърдиха, че наддаването е било „интензивно и международно“. Продажбата подчертава продължаващия интерес към шедьоврите на императорската ювелирна къща, а експерти прогнозират, че рекордът едва ли ще бъде подобрен скоро, тъй като подобни обекти почти не се появяват на търг.

„Зимното яйце“ остава един от най-ярките символи на финеса, техническото майсторство и разкоша на последните години на Руската империя — и с новата рекордна цена това значение само се затвърждава.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАБЕРЖЕ Е СЪЗДАЛ ЯЙЦАТА ЗА

    3 0 Отговор
    РЪЦКИТЕ ИМПЕРАТОРИ И ЦАРЕ., ДОКАТО ЗАПАДНИТЕ СА ТРЕПАЛИ ТУЗЕМЦИ В АФРИКА И Ю. АМЕРИКА И АЗИЯ....ИНИТЕ ТВОРЯТ ИЗКУСТВО ДРУГИТЕ ТВОРЯТ РОБСТВО И СМЪРТ

    13:15 03.12.2025

  • 2 Ясно

    1 0 Отговор
    Всеки сам да си сметне колко е световната инфлация от 2007-ма насам и с колко е обедняло населението.

    13:22 03.12.2025

  • 3 Готвача

    2 1 Отговор
    6 ах тоа скъп омлет

    13:23 03.12.2025

  • 4 Див селянин

    2 1 Отговор
    Я ица ни ям

    13:24 03.12.2025

  • 5 Ту Туууу- лупов

    3 0 Отговор
    само това нямам в чекмеджето, Мата Хари ще ми го достави

    13:27 03.12.2025

  • 6 Мюм

    0 0 Отговор
    и аз имам таквоз. ай от мен да мине, за 15 млн го давам. първият звъннал го е вземал.

    13:49 03.12.2025

  • 7 Зъгрсад

    0 0 Отговор
    На Али има същите за 1,7.... лева / 0,51 ЕУР

    13:51 03.12.2025