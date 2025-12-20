Новини
Леонардо ди Каприо призна, че никога не е гледал „Титаник“

Леонардо ди Каприо призна, че никога не е гледал „Титаник“

20 Декември, 2025 11:16 462 6

Единственият режисьор, който го кара да се гледа на екран, е Мартин Скорсезе

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Леонардо ди Каприо направи признание, което остави феновете без думи – той не е гледал „Титаник“, филма, който го превърна в световна суперзвезда. Разкритието дойде по време на откровен разговор с актрисата Дженифър Лорънс в рамките на съвместния проект на Variety и CNN „Actors on Actors“, пише woman.bg. В хода на разговора Лорънс го попита дали някога се е връщал към емблематичния филм на Джеймс Камерън, а отговорът на Ди Каприо беше искрен и директен:

„Не, не съм го гледал оттогава“, заяви актьорът без колебание – признание, което бързо се превърна в сензация.

Филмът "Титаник"

„Титаник“ не просто се превърна в един от най-касовите филми на всички времена – той се превърна в културен феномен. За Ди Каприо и неговата екранна партньорка Кейт Уинслет това обаче е било огромно изпитание. Дотогава и двамата са участвали основно в независимо и нискобюджетно кино и „Титаник“ е първият им истински сблъсък с мащабната холивудска машина.

Леонардо сам признава, че проектът е бил своеобразен експеримент и за двамата. Те поемат отговорността не просто да изиграят ролите си, а да задържат вниманието на милиони зрители по света.

Зад успеха обаче се крият сериозни вътрешни колебания. Ди Каприо откровено говори за страха си да не поеме по грешен път, ако се отдаде изцяло на комерсиалното кино. Той се е притеснявал, че може да бъде „заключен“ в образа на красив герой от романтични и развлекателни продукции и да се отдалечи от ролите с по-дълбока художествена стойност.

Актьорът признава, че след успеха на „Титаник“ умишлено е решил да „забави темпото“ и да се върне към първоначалните си намерения – да избира роли, които го предизвикват като артист, дори и да не носят масов блясък. Той е знаел, че индустрията има определени очаквания към него, но също така е осъзнавал, че ако им се поддаде напълно, рискува да изгуби себе си.

Реакцията на феновете: недоверие и шок

Както Дженифър Лорънс остана изумена от признанието му, така и феновете на „Титаник“ реагираха бурно в социалните мрежи. За много от тях е почти немислимо актьор от ранга на Ди Каприо съзнателно да отказва да гледа филм, който не само надмина всички очаквания, но и се превърна в символ на цяла епоха в киното.

Единственият режисьор, който го кара да се гледа на екран

Оказва се, че Леонардо ди Каприо по принцип рядко гледа собствените си филми. Той потвърждава това и в разговор с режисьора Пол Томас Андерсън за Esquire, където разкрива, че има само един човек, който успява да го накара да се връща към екранните си превъплъщения – Мартин Скорсезе.

Ди Каприо признава, че филмът, който е гледал най-много пъти, е „Авиаторът“. Причината е дълбоко лична – ролята на Хауърд Хюз идва след години интерес и проучвания, а сътрудничеството му със Скорсезе е било изключително значим момент в кариерата му.

Любовта към киното на Скорсезе

Не е тайна, че Леонардо ди Каприо изпитва истинско възхищение към филмите на Мартин Скорсезе. Той многократно е споделял, че „Шофьор на такси“ и „Добри момчета“ са сред филмите, които е гледал най-много пъти в живота си. За него това са произведения, към които се връща не от носталгия, а от чисто вдъхновение.


