Карди Би погнуси мрежата с признание: Не съм си мила косата от 3 месеца (ВИДЕО)

Американската рапърка Карди Би предизвика бурна вълна от коментари в социалните мрежи, след като публично призна, че не е мила косата си от няколко месеца.

Във видео на живо в Instagram, в което се появи с мрежеста шапка, 33-годишната изпълнителка на Bodak Yellow откровено заяви пред последователите си: „Не съм си мила косата от два месеца. Всъщност лъжа — може би са три, не знам.“

Тя добави с характерното си чувство за хумор: „Сигурно вече имам яйца от хлебарки, комари и какво ли не тук горе“, посочвайки главата си.

По време на същото излъчване Карди Би обясни, че възнамерява да се погрижи за косата си в близките дни. „Трябва да омазня скалпа си, защото утре ще оправя истинската си коса. Ще я измия и към сряда ще си направя плитки“, каза тя.

Cardi B hops on instagram live and states that she hasn’t washed her hair in 3 months causing her to have roach and mosquito eggs all throughout her head. I expect nothing less from a dirty bitch from the Bronx. It’s so on brand for her. pic.twitter.com/U0fjBI55pH — On BS (@skinlooklikesoy) October 29, 2025

Кадрите, споделени впоследствие в платформата X (бивш Twitter), породиха бурни реакции. Част от потребителите изразиха отвращение от признанието ѝ: „Ще повърна, наистина“, написа един, докато друг коментира: „Представете си миризмата.“

Други обаче приеха изявлението с доза скептицизъм и ирония. „Вие вярвате на всичко, което чуете“, написа потребител, а друг добави: „Не знам кое е по-забавно — че се шегува със себе си или че вие мислите, че е сериозна.“

Някои последователи реагираха с по-практични въпроси: „Добре, но кой те попита, Карди?“ или „Не те ли сърби главата, ако не си миеш косата толкова време?“

Рапърката, която в момента е бременна с четвъртото си дете — първо със спортната звезда Стефон Дигс — не е първата знаменитост, признала за нестандартни навици в личната хигиена.

През 2022 г. телевизионният водещ Джеймс Кордън призна, че използва сапун, но мие косата си „веднъж на всеки два месеца“. Актьорът Джейк Джиленхол заяви през 2021 г., че не смята къпането за „необходимо всеки ден“, а двойката Кристен Бел и Дакс Шепърд сподели, че къпят децата си „само когато започнат да миришат“ — изказване, направено малко след като Мила Кунис и Аштън Къчър признаха, че къпят децата си само когато „виждат мръсотията по тях“.

Иронично, именно Карди Би беше сред публичните личности, които тогава осъдиха подобни признания. В публикация в X през 2021 г. тя написа: „Какво става с хората, които казват, че не се къпят? От това направо ме сърби.“