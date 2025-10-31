Новини
Любопитно »
Карди Би погнуси мрежата с признание: Не съм си мила косата от 3 месеца (ВИДЕО)

Карди Би погнуси мрежата с признание: Не съм си мила косата от 3 месеца (ВИДЕО)

31 Октомври, 2025 14:59 816 25

  • карди би-
  • коса-
  • къпане-
  • миене-
  • миене на коса-
  • рапърка-
  • хигиена

Рапърката редовно носи перуки и не показва истинската си коса често

Карди Би погнуси мрежата с признание: Не съм си мила косата от 3 месеца (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската рапърка Карди Би предизвика бурна вълна от коментари в социалните мрежи, след като публично призна, че не е мила косата си от няколко месеца.

Във видео на живо в Instagram, в което се появи с мрежеста шапка, 33-годишната изпълнителка на Bodak Yellow откровено заяви пред последователите си: „Не съм си мила косата от два месеца. Всъщност лъжа — може би са три, не знам.“

Тя добави с характерното си чувство за хумор: „Сигурно вече имам яйца от хлебарки, комари и какво ли не тук горе“, посочвайки главата си.

По време на същото излъчване Карди Би обясни, че възнамерява да се погрижи за косата си в близките дни. „Трябва да омазня скалпа си, защото утре ще оправя истинската си коса. Ще я измия и към сряда ще си направя плитки“, каза тя.

Кадрите, споделени впоследствие в платформата X (бивш Twitter), породиха бурни реакции. Част от потребителите изразиха отвращение от признанието ѝ: „Ще повърна, наистина“, написа един, докато друг коментира: „Представете си миризмата.“

Други обаче приеха изявлението с доза скептицизъм и ирония. „Вие вярвате на всичко, което чуете“, написа потребител, а друг добави: „Не знам кое е по-забавно — че се шегува със себе си или че вие мислите, че е сериозна.“

Някои последователи реагираха с по-практични въпроси: „Добре, но кой те попита, Карди?“ или „Не те ли сърби главата, ако не си миеш косата толкова време?“

Рапърката, която в момента е бременна с четвъртото си дете — първо със спортната звезда Стефон Дигс — не е първата знаменитост, признала за нестандартни навици в личната хигиена.

През 2022 г. телевизионният водещ Джеймс Кордън призна, че използва сапун, но мие косата си „веднъж на всеки два месеца“. Актьорът Джейк Джиленхол заяви през 2021 г., че не смята къпането за „необходимо всеки ден“, а двойката Кристен Бел и Дакс Шепърд сподели, че къпят децата си „само когато започнат да миришат“ — изказване, направено малко след като Мила Кунис и Аштън Къчър признаха, че къпят децата си само когато „виждат мръсотията по тях“.

Иронично, именно Карди Би беше сред публичните личности, които тогава осъдиха подобни признания. В публикация в X през 2021 г. тя написа: „Какво става с хората, които казват, че не се къпят? От това направо ме сърби.“


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Косата хубаво, а

    12 0 Отговор
    другите неща дали си ги мие?

    15:02 31.10.2025

  • 2 Сила

    2 0 Отговор
    И Славуца , и тя ....от 30 години !!!

    15:03 31.10.2025

  • 3 пешо

    8 0 Отговор
    катеричката дали е мила

    15:04 31.10.2025

  • 4 КАРДИ ОЛОГ

    4 0 Отговор
    ВАЖНОТО Е СЛИВАТА ДА Е ПОДМИТА

    15:04 31.10.2025

  • 5 Май Коууу д

    6 1 Отговор
    Това сигурно е страничен ефект от Пфазера срещу Ковид-19. Вирусите умират от отчаяние.

    15:04 31.10.2025

  • 6 ЛИЛИ

    4 0 Отговор
    КАКВО ЛИ НЕ ГОВОРЯТ САМО И САМО ДА ИМ ОБЪРНАТ ВНИМАНИЕ

    15:06 31.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Интелектуалец

    2 0 Отговор
    Голяма работа. Аз не съм взимал душ от началото на Август.

    Коментиран от #21

    15:07 31.10.2025

  • 9 НИКО

    3 0 Отговор
    СЪБИНА А ТИ МИЕШ ЛИ Я ТВОТА ......СЛИВА

    15:09 31.10.2025

  • 10 Нека да пиша

    2 0 Отговор
    И,ако отдолу не се мила мамината гугутка, яка ще смърди...

    15:10 31.10.2025

  • 11 хи хи

    2 0 Отговор
    ШермилингусЪ от Ергена не си я е мила откак са и закачили изуствения скалп, пардон екстеншъни😂

    15:18 31.10.2025

  • 12 Кви да са ?

    1 0 Отговор
    Все щатски звезди достигнали американската мечта . Но си остават кравари . Прикриват миризмите си с помади и парфюми .

    15:25 31.10.2025

  • 13 Бихлюл

    0 0 Отговор
    Катеричока поне преплаква ли го?

    15:26 31.10.2025

  • 14 Умен

    1 0 Отговор
    Ами нашите дептатки nоровината и те са като тая рапорта, ако не и по-зле

    15:27 31.10.2025

  • 15 Ана Шармин

    2 0 Отговор
    Ами че аз от по-предната година не съм си стъргала катерицата.И какво от това???

    15:29 31.10.2025

  • 16 Ели Енчева

    1 1 Отговор
    Сега,да не си мие колата 3 /три/ месеца,разбирам,ама да не си мие косата толкова време е извращение!

    Коментиран от #23

    15:30 31.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 604

    2 0 Отговор
    А долнатъ косъ не я е милъ от 1 годинъ!

    15:32 31.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Буха ха

    3 0 Отговор
    А дали си мие гь3ягата?

    15:34 31.10.2025

  • 21 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Интелектуалец":

    Ти в Плевен ли живееш бре?🤣🤣🤣

    15:43 31.10.2025

  • 22 И наша Рая Кваказян

    0 0 Отговор
    И нея я мият от време намвреме, ама на баце това му харесва. И Наполеон се е възбуждал от смрадта на Жозефина. Всичкоте доказано!

    15:48 31.10.2025

  • 23 Да попитам

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ели Енчева":

    А,ти миеш ли си онова дето ти между краката, или моцарела хвана.

    15:54 31.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ко речи ?

    0 0 Отговор
    Мълеййй, смятай аала и сливоча и на какво смърдят...лелеееее....

    16:17 31.10.2025