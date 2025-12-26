Новини
Карди Би нарами чанта за $120 000 за среща с футболист

26 Декември, 2025 18:22 1 089 7

Дамата бе допълнила визията си с червено кожено палто и обувки на висок тоk

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската хип-хоп изпълнителка Карди Би показа рядък и скъп аксесоар, пише People.

33-годишната рапърка излезе на среща с играча от американската футболна лига Стефон Дигс. За случая звездата бе избрала тъмнозелена чанта Hermès, проектирана от Жан-Пол Готие, от които са известни само десет. Тя струва 120 000 долара.

Дамата бе допълнила визията си с червено кожено палто и обувки на висок ток. Нейният спътник беше облечен в бежово кожено бомбър яке с качулка, дънки и светли ботуши.


