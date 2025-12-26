Карди Би нарами чанта за $120 000 за среща с футболист

Американската хип-хоп изпълнителка Карди Би показа рядък и скъп аксесоар, пише People.
33-годишната рапърка излезе на среща с играча от американската футболна лига Стефон Дигс. За случая звездата бе избрала тъмнозелена чанта Hermès, проектирана от Жан-Пол Готие, от които са известни само десет. Тя струва 120 000 долара.
Дамата бе допълнила визията си с червено кожено палто и обувки на висок ток. Нейният спътник беше облечен в бежово кожено бомбър яке с качулка, дънки и светли ботуши.
1 Изключителна
18:23 26.12.2025
2 Венелино
18:27 26.12.2025
3 4 чавета й направиха, обаче
А като гледам, и трима няма да й стигнат…
Коментиран от #4
18:34 26.12.2025
4 Те такива
До коментар #3 от "4 чавета й направиха, обаче":бързо се оправят, миньончета са по-опасни.
18:40 26.12.2025
5 Бай онзи
18:59 26.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Цъцъ
19:30 26.12.2025