Новини
Любопитно »
10 чести грешки при използването на кърпи за баня и как да ги избегнем

10 чести грешки при използването на кърпи за баня и как да ги избегнем

24 Ноември, 2025 08:44 1 339 7

  • кърпи за баня-
  • хигиена-
  • грешки

Правилната грижа за кърпите е малък, но важен жест към хигиената, здравето на кожата и комфорта у дома

10 чести грешки при използването на кърпи за баня и как да ги избегнем - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кърпите за баня са сред най-използваните предмети в домакинството, но често подценяваме значението им за хигиената и здравето. Неправилната употреба може да доведе до неприятни миризми, бързо износване и дори кожни проблеми.

Ето най-разпространените грешки и как да ги предотвратите:

1. Използване на кърпа прекалено дълго без пране

Много хора използват една и съща кърпа седмица или дори две подред. Влажната среда е идеална за развитие на бактерии, плесени и неприятна миризма.

Решение:
Перете кърпите на всеки 3–4 използвания или по-често, ако банята е слабо проветрена.

2. Оставяне на кърпата на купчина или на пода

Сгъването или хвърлянето на кърпата на пода пречи на изсъхването и води до задържане на влага и миризма.

Решение:
Разстилайте кърпата на добре проветриво място или използвайте закачалка, където може да изсъхне напълно.

3. Споделяне на една и съща кърпа с друг човек

Дори в семейството е нехигиенично да се споделят кърпи. Микроби, бактерии и кожни раздразнения могат лесно да се предават.

Решение:
Всеки член на домакинството трябва да има собствена кърпа.

4. Пране на ниска температура

Прането на 30°C често не е достатъчно, за да унищожи бактериите, натрупани в кърпите.

Решение:
Перете кърпите на 60°C или следвайте етикета, ако материята го позволява.

5. Използване на омекотител при всяко пране

Омекотителят оставя филм върху тъканта, който намалява попивателната способност на кърпите.

Решение:
Ограничете омекотителя или го заменете с малко количество ябълков оцет при изплакване.

6. Липса на редовна подмяна на кърпите

Кърпите имат живот, след който стават по-твърди, по-малко попиващи и по-рискови за кожата.

Решение:
Сменяйте кърпите на всеки 1–2 години, в зависимост от качеството и честотата на употреба.

7. Използване на една и съща кърпа за различни части на тялото

Много хора подсушават лицето си с кърпата, с която подсушават и тялото – което може да доведе до раздразнения, акне или алергии.

Решение:
Използвайте отделна кърпа за лице.

8. Прекалено много кърпи в банята

Големият брой кърпи, държани в банята, задържат влага и абсорбират миризми от въздуха.

Решение:
Съхранявайте запасните кърпи в шкаф извън банята.

9. Лошо сушене след пране

Сушенето на въздуха в затворено помещение или в събран вид може да доведе до неприятна миризма и твърда текстура.

Решение:
Изсушавайте кърпите на открито, при добра циркулация на въздух, или използвайте сушилня за по-мек ефект.

10. Неправилно събиране на влажни кърпи след тренировка или плаж

Оставени в чанта, влажните кърпи бързо започват да миришат и развиват мухъл.

Решение:
Винаги разстилайте кърпата да изсъхне, преди да я перете или прибирате.

Правилната грижа за кърпите е малък, но важен жест към хигиената, здравето на кожата и комфорта у дома. С минимални усилия можете да удължите живота на кърпите и да осигурите много по-чиста и свежа баня.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не си

    3 1 Отговор
    Забърсвайте фалоса след еякулация, особено ако сте в жилището на дамата! Може да ви направи челенка с нещо тежко.....

    Коментиран от #6

    08:46 24.11.2025

  • 2 шишарка нашишкана

    0 1 Отговор
    Как да ги избегнем? Аме избегваме от кърпите. Просто е.

    08:48 24.11.2025

  • 3 Георгиева

    1 3 Отговор
    За кърпите в банята - силно нечистоплътни хора се проявяват на млади години и дават съвети по-късно! Хигиенни навици не се придобиват от съвети, а у дома! Кучета, котки и други домашни любимци също се нуждаят от хигиена, за тях трябва да се пише! Коя държава разрешава кучетата да влизат в ресторант заедно със собственика си? Списъкът по хигиенните проблеми е безкраен. Фризьорските салони, ДКЦ и техните физиотерапевтични зали, ужас, който никой не следи за последиците….

    09:17 24.11.2025

  • 4 дедо Флашко

    0 3 Отговор
    Когато сме в банята с жена ми,аз я ползвам за кърпа и се търкам в нея под душа. Тя писка и се смее.

    09:24 24.11.2025

  • 5 Буха ха

    1 0 Отговор
    Моля за подобна статия - 10 чести грешки при използването на евтина тоалетна хартия

    09:33 24.11.2025

  • 6 Пешо от панелката

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не си":

    Интересна тема, кой къде се забърсва след еякулация, ако е на гости?

    Коментиран от #7

    09:36 24.11.2025

  • 7 Остави

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пешо от панелката":

    Еякулацията, ти да видиш жената ако е фонтанлива, какъв батак става. Ще се изтрепете от лъзгания...

    09:40 24.11.2025