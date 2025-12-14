Новини
Звезден стилист посочи коя ще е най-модерната прическа за 2026 г.

14 Декември, 2025 20:51 684 2

Според него обемът и блясъкът на косата ще бъдат тенденция през новата година

Звезден стилист посочи коя ще е най-модерната прическа за 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Стилистът Орей Озу, който работи със супермодела Джиджи Хадид, изброи тенденциите в прическите за 2026 г. Коментарът му беше публикуван от Daily Mail.

Според експерта, така нареченият „бейби бретон“, характеризиращ се с небрежна, къса прическа, ще бъде популярен през следващата година. Струва си да се обмисли и прическата в стил 60-те години, предпочитана от американската певица Сабрина Карпентър.

Озу спомена и тенденциите в цвета на косата. Той препоръча пепеляво русо, хладно кафяво и наситени черешови нюанси. Експертът добави, че последните придават допълнителен обем и блясък на косата.

В заключение стилистът подчерта, че прическите, често носени от супермоделите през 90-те години, ще бъдат модерни през 2026 г. „Представете си обемната прическа, която виждате на модните ревюта на Victoria's Secret. Еластична, лъскава и перфектно стилизирана коса, но без да е прекалено претрупана. Това е блясък със сдържаност“, обясни източникът на портала.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анджо

    5 0 Отговор
    Най модерната прическа е тази която ти стои най добре. Дори да е модерно, но ако изглеждаш като идиот , егати модерното.

    21:03 14.12.2025

