Лизо отслабна и озадачи мрежата с изказване: Спрете с Оземпика, заличавате плюс сайз жените!

Американската певица Лизо заяви, че обществото трябва да „преодолее ефектите от бума на Ozempic“, тъй като според нея жените с по-едри тела „се заличават“ от публичното пространство. В есе, публикувано в платформата Substack под заглавие „Защо всички отслабват и какво правим ние? С уважение – човек, който е отслабнал“, 37-годишната изпълнителка разглежда собствената си промяна и отражението на актуалните тенденции върху имиджа на жените с по-големи размери.

Лизо посочва, че е започнала да губи тегло през есента на 2023 г., след като се оказа в центъра на разследване за тормоз и токсична работна среда. По думите ѝ преживяванията тогава са я довели до „дълбоки суицидни мисли“. Тя признава, че в моменти на тъга е преяждала, но тази реакция се променила след кризата в кариерата ѝ. В търсене на начин да се справи с напрежението, започнала да тренира пилатес. По-късно изпълнителката призна и че е използвала Ozempic в ранна фаза от трансформацията си.

Според нея първоначалната загуба на тегло не е била целенасочена. По-късно обаче решила съзнателно да промени физическата си форма, защото имала усещането, че „е загубила всичко и се нуждае от промяна“. Лизо подчертава, че решението ѝ е било „емоционално, а не суетно“ и че не желае да се вписва в типа известни личности, които обясняват отслабването си единствено с медицински причини. Тя уточнява, че никога не е преследвала идеал за „слаб“ външен вид и че, дори след промяната, тя остава „обективно едра“ и тежи над 90 килограма.

В есе­то си певицата критикува общественото отношение към плюс сайз жените и отбелязва, че тези жени все по-рядко се виждат в медиите и модната индустрия. Според нея „разширените размери изчезват от онлайн магазините“, а моделите plus-size получават все по-малко ангажименти. Лизо твърди, че много жени отслабват, защото са уморени да бъдат съдени, но после биват критикувани от собствените си общности.

Изпълнителката смята, че част от хората са използвали движението за позитивното отношение към тялото за популярност или финансови ползи, но са се дистанцирали от него, когато не им е било изгодно. Певицата заявява, че има „много работа“ за възстановяване на доверието в общността, която я е подкрепяла, и че е готова да води откровени разговори, да носи лична отговорност и да насърчава по-нюансиран подход към темата.

Лизо неколкократно е споменавала, че най-видима промяна е постигнала, след като е прекратила веганския режим и е включила месо в храненето си.