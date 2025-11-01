Новини
Любопитно »
Крисия и Никола Цолов потвърдиха, че са двойка с хелоуинските си костюми (СНИМКА)

Крисия и Никола Цолов потвърдиха, че са двойка с хелоуинските си костюми (СНИМКА)

1 Ноември, 2025 12:48 1 527 22

  • крисия-
  • никола цолов-
  • певица-
  • състезател-
  • хелоуин-
  • двойка-
  • костюми

Състезателят показа забавен кадър от парти, на което двамата са облечени сходно

Крисия и Никола Цолов потвърдиха, че са двойка с хелоуинските си костюми (СНИМКА) - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младата певица Крисия Тодорова и състезателят от Формула 2 Никола Цолов, за които от известно време се говори, че са двойка, с новия си ход потвърдиха връзката си. Младите влюбени показаха впечатляващи костюми за Хелоуин, най-вероятно от парти.

На кадъра, споделен в инстаграм, двамата са облечени в черно и с маски, като Крисия е в ролята на Жената котка, а Никола - в тази на Батман.

Настроението на младата звездна двойка е повече от приповдигнато, а на лицата им блестят широки усмивки въпреки размазаната снимка.

Крисия и Никола Цолов потвърдиха, че са двойка с хелоуинските си костюми (СНИМКА)


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    15 5 Отговор
    Две куку -руку

    12:49 01.11.2025

  • 2 Празнуващ Хелоуин

    7 25 Отговор
    Честит Празник Хелоуин на всички нормални българи 🎃

    Коментиран от #4, #19

    12:51 01.11.2025

  • 3 Честит ден на будителите, млади хора!

    23 3 Отговор
    Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, съдбините си ти поднови! Върви към мощната Просвета! В световните борби върви, от длъжност неизменно воден - и Бог ще те благослови!

    12:51 01.11.2025

  • 4 Сталин

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "Празнуващ Хелоуин":

    Марш бе г€й

    Коментиран от #6, #7

    12:54 01.11.2025

  • 5 КОЛЕЕ

    19 3 Отговор
    Бегай далече, баце. Стой далеч от певачки и актриси.

    12:56 01.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Празнуващ Хелоуин

    10 17 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Еееееееее, кой се обажда ? Някой голям мъжкар сигурно 😆 съмнявам се 🤣 у лево и все пак весел Хелоуин 🎃

    13:00 01.11.2025

  • 8 Цеко

    9 1 Отговор
    Да са живи и здрави.

    13:01 01.11.2025

  • 9 бушприт

    2 2 Отговор
    Крисия е в ролята на Жената - котка, а Никола е в тази на Батман.

    13:01 01.11.2025

  • 10 джедай

    2 2 Отговор
    Радвам се за нашето малко момиче!

    13:02 01.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 батСали

    4 2 Отговор
    млади, успешни и красиви!
    Сега е тяхното време за любов.
    Живи и здрави.

    13:07 01.11.2025

  • 13 дедо Флашко

    0 1 Отговор
    Не трябва да са в такива призрачни костюми,а Крисето да е в рокличка и обувчици,и с чантичка. Цолов да е в костюм,риза и вратовръзка. Да са хванати за ръце или той да я е прегърнал през талията й. Толкова по този въпрос.

    13:09 01.11.2025

  • 14 Опааа

    5 1 Отговор
    Глуповетини!

    13:15 01.11.2025

  • 15 Той

    5 0 Отговор
    Децата растат

    13:19 01.11.2025

  • 16 БРАВО

    10 1 Отговор
    Трагедията не е в празнуването на хелоин, а това че хората не празнуват Деня на будителите и най-вече, че стават все по-прости консуматори. Консуматори без култура, духовност, цели, морал, идеали, принципи...нищо. Важното е да се правят на интересни, да се друсат гюбеци, да се качват клипчета, да се купуват индийски парцалки по моловете на баслословни цени, да се търкалят в разни премиум трошляци, да се краде, паразитира...

    Коментиран от #18

    13:20 01.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "БРАВО":

    След колапса който идва тези болести ще бъдат ликвидирани

    13:28 01.11.2025

  • 19 Ивелин Михайлов

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Празнуващ Хелоуин":

    Нормалните не го празнуваме, само вие ненормалните американороби-сатанисти го правите!

    13:32 01.11.2025

  • 20 Юрист

    4 3 Отговор
    Празнуването на сатанизма трябва да се криминализира!

    13:33 01.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЦОЛОВ ДА ВОДИ МАЙКА СИ

    2 1 Отговор
    Да го пази от тези и подобните им.

    13:38 01.11.2025