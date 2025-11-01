Крисия и Никола Цолов потвърдиха, че са двойка с хелоуинските си костюми (СНИМКА)

Младата певица Крисия Тодорова и състезателят от Формула 2 Никола Цолов, за които от известно време се говори, че са двойка, с новия си ход потвърдиха връзката си. Младите влюбени показаха впечатляващи костюми за Хелоуин, най-вероятно от парти.
На кадъра, споделен в инстаграм, двамата са облечени в черно и с маски, като Крисия е в ролята на Жената котка, а Никола - в тази на Батман.
Настроението на младата звездна двойка е повече от приповдигнато, а на лицата им блестят широки усмивки въпреки размазаната снимка.
1 Сталин
12:49 01.11.2025
2 Празнуващ Хелоуин
Коментиран от #4, #19
12:51 01.11.2025
3 Честит ден на будителите, млади хора!
12:51 01.11.2025
4 Сталин
До коментар #2 от "Празнуващ Хелоуин":Марш бе г€й
Коментиран от #6, #7
12:54 01.11.2025
5 КОЛЕЕ
12:56 01.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Празнуващ Хелоуин
До коментар #4 от "Сталин":Еееееееее, кой се обажда ? Някой голям мъжкар сигурно 😆 съмнявам се 🤣 у лево и все пак весел Хелоуин 🎃
13:00 01.11.2025
8 Цеко
13:01 01.11.2025
9 бушприт
13:01 01.11.2025
10 джедай
13:02 01.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 батСали
Сега е тяхното време за любов.
Живи и здрави.
13:07 01.11.2025
13 дедо Флашко
13:09 01.11.2025
14 Опааа
13:15 01.11.2025
15 Той
13:19 01.11.2025
16 БРАВО
Коментиран от #18
13:20 01.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сталин
До коментар #16 от "БРАВО":След колапса който идва тези болести ще бъдат ликвидирани
13:28 01.11.2025
19 Ивелин Михайлов
До коментар #2 от "Празнуващ Хелоуин":Нормалните не го празнуваме, само вие ненормалните американороби-сатанисти го правите!
13:32 01.11.2025
20 Юрист
13:33 01.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ЦОЛОВ ДА ВОДИ МАЙКА СИ
13:38 01.11.2025