Малшансът продължава да преследва Пол Погба, който получи поредна травма. Този път 32-годишният французин контузи глезена си на тренировка. През лятото той подписа договор с Монако, но още не е дебютирал заради различни проблеми. Погба не е играл в официален мач от лятото на 2023 г.
„Търпение", написа Погба в социалните мрежи.
Очакваше се бившият френски национал да се появи в игра за Монако в днешния двубой с ФК Париж, но травмата отложи дебюта му.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зайо Байо
15:27 01.11.2025