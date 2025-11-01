Малшансът продължава да преследва Пол Погба, който получи поредна травма. Този път 32-годишният французин контузи глезена си на тренировка. През лятото той подписа договор с Монако, но още не е дебютирал заради различни проблеми. Погба не е играл в официален мач от лятото на 2023 г.

„Търпение", написа Погба в социалните мрежи.

Очакваше се бившият френски национал да се появи в игра за Монако в днешния двубой с ФК Париж, но травмата отложи дебюта му.