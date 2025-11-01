Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Малшансът продължава да преследва Пол Погба

Малшансът продължава да преследва Пол Погба

1 Ноември, 2025 15:02 406 1

  • пол погба-
  • футбол-
  • контузия-
  • монако-
  • псж

Очакваше се бившият френски национал да се появи в игра за Монако в днешния двубой с ФК Париж, но травмата отложи дебюта му

Малшансът продължава да преследва Пол Погба - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Малшансът продължава да преследва Пол Погба, който получи поредна травма. Този път 32-годишният французин контузи глезена си на тренировка. През лятото той подписа договор с Монако, но още не е дебютирал заради различни проблеми. Погба не е играл в официален мач от лятото на 2023 г.

„Търпение", написа Погба в социалните мрежи.

Очакваше се бившият френски национал да се появи в игра за Монако в днешния двубой с ФК Париж, но травмата отложи дебюта му.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зайо Байо

    0 0 Отговор
    Както обичат да казват футболистите , когато дават интервюта и са загубили - ЛИПСВАШЕ НИ МАЛшанс !

    15:27 01.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ