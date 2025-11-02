Преслава е бременна с второ? (СНИМКА)

Феновете на Преслава отново заподозряха, че любимата им звезда очаква второ дете. Повод за слуховете стана видео от нейно участие, на което певицата се появява в елегантна бяла рокля, подчертаваща леко коремче.

Коментарите не закъсняха: „Преси грее по особен начин – май има бебе на хоризонта!“

Други обаче защитиха певицата и посочиха, че белият цвят визуално добавя обем, а не задължително подсказва бременност.

Преслава, която вече има едно дете от мъжа си Павел - дъщеричката си Паола, неведнъж е споделяла, че семейството е най-важното в живота ѝ. Затова феновете с нетърпение следят всяка нейна поява и търсят „намек“ за ново попълнение към фамилията им.

Наскоро певицата бе попитана директно дали е бременна. Тя отрече слуховете с усмивка и заяви, че се чувства чудесно. Мнозина обаче се чудят дали умишлено не крие истината я заради суеверие, я за да е сигурна преди да оповести добрата вест.