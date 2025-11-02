Преслава е бременна с второ? (СНИМКА)

Феновете на Преслава отново заподозряха, че любимата им звезда очаква второ дете. Повод за слуховете стана видео от нейно участие, на което певицата се появява в елегантна бяла рокля, подчертаваща леко коремче.
Коментарите не закъсняха: „Преси грее по особен начин – май има бебе на хоризонта!“
Други обаче защитиха певицата и посочиха, че белият цвят визуално добавя обем, а не задължително подсказва бременност.
Преслава, която вече има едно дете от мъжа си Павел - дъщеричката си Паола, неведнъж е споделяла, че семейството е най-важното в живота ѝ. Затова феновете с нетърпение следят всяка нейна поява и търсят „намек“ за ново попълнение към фамилията им.
Наскоро певицата бе попитана директно дали е бременна. Тя отрече слуховете с усмивка и заяви, че се чувства чудесно. Мнозина обаче се чудят дали умишлено не крие истината я заради суеверие, я за да е сигурна преди да оповести добрата вест.
1 хахаха
09:18 02.11.2025
2 форумният психолог
Коментиран от #5
09:19 02.11.2025
3 цербер
09:21 02.11.2025
4 шуримури
09:23 02.11.2025
5 Мъж
До коментар #2 от "форумният психолог":Ние сме поне двама. Единият не спира да опитва да забременее, а аз наистина имам нещо като слонско хоботче, но е предназначено само за жени!
Коментиран от #8
09:24 02.11.2025
6 Бай Яни
09:27 02.11.2025
7 Мреслав
09:27 02.11.2025
8 2 форумният психолог
До коментар #5 от "Мъж":Единият опитва, а другият вече е успял!😄🖕
Коментиран от #12
09:33 02.11.2025
9 Ком
09:35 02.11.2025
10 Май
09:44 02.11.2025
11 Спиро
09:48 02.11.2025
12 Мъж
До коментар #8 от "2 форумният психолог":Мога да ти отговоря така, че да ти стане много много гадно! Но няма да се свличам в тинята до тебе!
10:03 02.11.2025
13 БеГемот
10:06 02.11.2025