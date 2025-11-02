Новини
Преслава е бременна с второ? (СНИМКА)

2 Ноември, 2025 09:13

Фенове на певицата отбелязват, че коремчето ѝ изглежда леко надуто напоследък

Преслава е бременна с второ? (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Феновете на Преслава отново заподозряха, че любимата им звезда очаква второ дете. Повод за слуховете стана видео от нейно участие, на което певицата се появява в елегантна бяла рокля, подчертаваща леко коремче.

Коментарите не закъсняха: „Преси грее по особен начин – май има бебе на хоризонта!“

Други обаче защитиха певицата и посочиха, че белият цвят визуално добавя обем, а не задължително подсказва бременност.

Преслава, която вече има едно дете от мъжа си Павел - дъщеричката си Паола, неведнъж е споделяла, че семейството е най-важното в живота ѝ. Затова феновете с нетърпение следят всяка нейна поява и търсят „намек“ за ново попълнение към фамилията им.

Наскоро певицата бе попитана директно дали е бременна. Тя отрече слуховете с усмивка и заяви, че се чувства чудесно. Мнозина обаче се чудят дали умишлено не крие истината я заради суеверие, я за да е сигурна преди да оповести добрата вест.


  • 1 хахаха

    3 0 Отговор
    народните ни будители

    09:18 02.11.2025

  • 2 форумният психолог

    4 0 Отговор
    И "Мъж" е бременен. Със слонче.😄

    Коментиран от #5

    09:19 02.11.2025

  • 3 цербер

    0 0 Отговор
    БРЕМЕННА ЛИ Е ПРЕСЛАВА С ВТОРО ДЕТЕ?

    09:21 02.11.2025

  • 4 шуримури

    2 0 Отговор
    Дали е бременна,не знам. Не съм спал с нея.

    09:23 02.11.2025

  • 5 Мъж

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "форумният психолог":

    Ние сме поне двама. Единият не спира да опитва да забременее, а аз наистина имам нещо като слонско хоботче, но е предназначено само за жени!

    Коментиран от #8

    09:24 02.11.2025

  • 6 Бай Яни

    7 1 Отговор
    Коя пък беше тая.

    09:27 02.11.2025

  • 7 Мреслав

    5 0 Отговор
    мисля си, че ми все таз

    09:27 02.11.2025

  • 8 2 форумният психолог

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мъж":

    Единият опитва, а другият вече е успял!😄🖕

    Коментиран от #12

    09:33 02.11.2025

  • 9 Ком

    4 0 Отговор
    Преяла със сърми

    09:35 02.11.2025

  • 10 Май

    4 0 Отговор
    вече е стара за дете, а и не би си го позволила от суета.

    09:44 02.11.2025

  • 11 Спиро

    6 0 Отговор
    Може да има газове .

    09:48 02.11.2025

  • 12 Мъж

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "2 форумният психолог":

    Мога да ти отговоря така, че да ти стане много много гадно! Но няма да се свличам в тинята до тебе!

    10:03 02.11.2025

  • 13 БеГемот

    0 0 Отговор
    Павел дали е голям бизнесмен?

    10:06 02.11.2025