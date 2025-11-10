Новини
Бившата на Балотели чака второ дете, пак от футболист

10 Ноември, 2025 10:59 559 4

  • марио балотели-
  • рафаела фико-
  • монца-
  • армандо иц-
  • бременна-
  • сексапил-
  • с екси

Ние сме две сродни души, с едни и същи ценности

Бившата на Балотели чака второ дете, пак от футболист - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившата на Марио Балотели – Рафаела Фико, отново е бременна от футболист. 37-годишната красавица очаква бебе от защитника на Монца - Армандо Ицо, кой то е с 4 г. по-млад от нея. Двамата разкриха връзката си в началото на есента и явно отношенията им се развиват бързо. Рафаела има дъщеря Пия (12) от връзката си с Балотели, а Ицо е с две момичета от бившата си съпруга Кончета.

„Той ме ухажваше дълго време, говорихме си по телефона, след това се срещнахме и всичко започна. Връзка, която дойде като прекрасна изненада. Това, което чувствам към него, е нещо, което никога не съм изпитвала към никого другиго. Откривам любовта за първи път.

Ние сме две сродни души, с едни и същи ценности. Намерихме се в нашата простота. Бременна съм, да! Не помня нищо от първата бременност. Преживявам го много спокойно, защото беше желана бременност“, сподели Фико пред Verissimo.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 писаре

    1 0 Отговор
    пак за кифли зацъка
    по добре си води спортната рубрика
    по ти отива да разправяш за ритнитопковци
    остави това на събчето и елчето

    11:06 10.11.2025

  • 2 Ние сме две сродни кифли

    3 0 Отговор
    с едни и същи ценности прецаквания и номера за лапнишарани

    11:08 10.11.2025

  • 3 Тия безмозъчни постоянно са Флюбени

    1 0 Отговор
    И постоянно са бременни....

    11:11 10.11.2025

  • 4 Кольо Фичето

    2 0 Отговор
    Тая е като Николетка, но е на световно футболно ниво, не на селския Бг футбол!

    11:23 10.11.2025

