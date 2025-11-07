Новини
Антония Петрова-Батинкова прояде шкембе чорба заради бременността (СНИМКИ)

7 Ноември, 2025 13:31 774 9

Мисис България, която скоро ще стане майка на трето дете, показа колко добре си хапва през последните седмици от бременността си

Антония Петрова-Батинкова прояде шкембе чорба заради бременността (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бременността явно събужда необичайни апетити у Антония Петрова – Батинкова, която разкри коя е любимата ѝ храна в момента – не какво да е, а шкембе чорба!

„Обожавам тази гозба, мога да я хапвам постоянно!“, споделя Антония с последователи и приятели в мрежата, докато с видимо удоволствие загребва с голяма лъжица от горещата супа, щедро овкусена с лютив пипер и чесън.

Блондинката, която вече сияе от щастие в очакване на първото си момиченце, не крие, че апетитът ѝ се е увеличил – и то не към типичните сладки изкушения, а към истински български вкусове.

„Винаги съм обичала народните манджи, но сега, когато съм бременна, нямам сила да им устоя!“, смее се тя.

Семейството ѝ пък приема кулинарните ѝ прищевки с усмивка. Съпругът ѝ Ивайло Батинков дори се шегува, че вече познава рецептата за шкембе чорба наизуст, защото я приготвя всеки уикенд по нейно желание.

Антония Батинкова, която заради перфектната си фигура, спазва стриктен режим със здравословни и засукани ястия, сега откровено казва: „Бременността е време за радост – а една купичка шкембе чорба никога не е излишна!“

Бъдещата майка сподели и други от гозбите, на които се радва през последните седмици и заради които не се подлага на строги ограничения и диети. Тя сладко, сладко си похапва торта, пържоли, дроб сарма, кебап и какво ли още не.


  • 1 Офффф

    5 0 Отговор
    Като вземе един мъж да пише простотии от 1001 нощ и става ясно щр за мъж е! Абре Тихомирчо, ти шкембе чорба не си ли ял бре? Що за иодиотщини пишеш. Остави хората на мира да си ядат чорбата и всземи да вършиш някаква мъжка работа, вместо да гледаш коя бремена какво яде!

    13:38 07.11.2025

  • 2 вЕрваме ви

    3 0 Отговор
    Фотошоп новини.

    13:42 07.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хасан двата у..

    1 1 Отговор
    тя и баур ше прояде покрай бременноста ,сгодна ама заредена фурна

    13:42 07.11.2025

  • 5 Край

    3 2 Отговор
    Хубава българка чака трето дете - какво по-добро от това. Да са живи и здрави.

    Коментиран от #7, #9

    13:51 07.11.2025

  • 6 Иванчоууу

    2 0 Отговор
    Искам киВла с мармалАаааааД...!!!

    13:59 07.11.2025

  • 7 Тая не беше ли рускиня?

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Край":

    Веднъж каза накаква глупост от сорта, че българките били черни с крив нос и не знам си какви. Очевидно не се брои за българка, а пък на нас не ни дреме колко руснака са я возили в багажника си.😄

    14:00 07.11.2025

  • 8 Нека да пиша

    3 1 Отговор
    Тя Тоца крокодила, е всиядна...

    14:04 07.11.2025

  • 9 Фичката

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Край":

    Парите, които харчи са кървави. С мъжа й забогатяват на гърба на онкоболните и то по не най- легалния начин.
    Справка - разследването на Валя Ахчиева

    14:06 07.11.2025