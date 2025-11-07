Антония Петрова-Батинкова прояде шкембе чорба заради бременността (СНИМКИ)

Бременността явно събужда необичайни апетити у Антония Петрова – Батинкова, която разкри коя е любимата ѝ храна в момента – не какво да е, а шкембе чорба!
„Обожавам тази гозба, мога да я хапвам постоянно!“, споделя Антония с последователи и приятели в мрежата, докато с видимо удоволствие загребва с голяма лъжица от горещата супа, щедро овкусена с лютив пипер и чесън.
Блондинката, която вече сияе от щастие в очакване на първото си момиченце, не крие, че апетитът ѝ се е увеличил – и то не към типичните сладки изкушения, а към истински български вкусове.
„Винаги съм обичала народните манджи, но сега, когато съм бременна, нямам сила да им устоя!“, смее се тя.
Семейството ѝ пък приема кулинарните ѝ прищевки с усмивка. Съпругът ѝ Ивайло Батинков дори се шегува, че вече познава рецептата за шкембе чорба наизуст, защото я приготвя всеки уикенд по нейно желание.
Антония Батинкова, която заради перфектната си фигура, спазва стриктен режим със здравословни и засукани ястия, сега откровено казва: „Бременността е време за радост – а една купичка шкембе чорба никога не е излишна!“
Бъдещата майка сподели и други от гозбите, на които се радва през последните седмици и заради които не се подлага на строги ограничения и диети. Тя сладко, сладко си похапва торта, пържоли, дроб сарма, кебап и какво ли още не.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Офффф
13:38 07.11.2025
2 вЕрваме ви
13:42 07.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хасан двата у..
13:42 07.11.2025
5 Край
Коментиран от #7, #9
13:51 07.11.2025
6 Иванчоууу
13:59 07.11.2025
7 Тая не беше ли рускиня?
До коментар #5 от "Край":Веднъж каза накаква глупост от сорта, че българките били черни с крив нос и не знам си какви. Очевидно не се брои за българка, а пък на нас не ни дреме колко руснака са я возили в багажника си.😄
14:00 07.11.2025
8 Нека да пиша
14:04 07.11.2025
9 Фичката
До коментар #5 от "Край":Парите, които харчи са кървави. С мъжа й забогатяват на гърба на онкоболните и то по не най- легалния начин.
Справка - разследването на Валя Ахчиева
14:06 07.11.2025