Антония Петрова-Батинкова прояде шкембе чорба заради бременността (СНИМКИ)

Бременността явно събужда необичайни апетити у Антония Петрова – Батинкова, която разкри коя е любимата ѝ храна в момента – не какво да е, а шкембе чорба!

„Обожавам тази гозба, мога да я хапвам постоянно!“, споделя Антония с последователи и приятели в мрежата, докато с видимо удоволствие загребва с голяма лъжица от горещата супа, щедро овкусена с лютив пипер и чесън.

Блондинката, която вече сияе от щастие в очакване на първото си момиченце, не крие, че апетитът ѝ се е увеличил – и то не към типичните сладки изкушения, а към истински български вкусове.

„Винаги съм обичала народните манджи, но сега, когато съм бременна, нямам сила да им устоя!“, смее се тя.

Семейството ѝ пък приема кулинарните ѝ прищевки с усмивка. Съпругът ѝ Ивайло Батинков дори се шегува, че вече познава рецептата за шкембе чорба наизуст, защото я приготвя всеки уикенд по нейно желание.

Антония Батинкова, която заради перфектната си фигура, спазва стриктен режим със здравословни и засукани ястия, сега откровено казва: „Бременността е време за радост – а една купичка шкембе чорба никога не е излишна!“

Бъдещата майка сподели и други от гозбите, на които се радва през последните седмици и заради които не се подлага на строги ограничения и диети. Тя сладко, сладко си похапва торта, пържоли, дроб сарма, кебап и какво ли още не.