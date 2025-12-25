Новини
Серена Уилямс подари на по-голямата си сестра, Винъс, луксозна яхта за сватбата й

25 Декември, 2025 08:47 1 221 9

Бившата тенисистка номер едно в света се омъжи за италианеца Андреа Прети

Серена Уилямс подари на по-голямата си сестра, Винъс, луксозна яхта за сватбата й - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската тенисистка Серена Уилямс подари на по-голямата си сестра, Винъс Уилямс, луксозна яхта за сватбата й, пише Vogue.

Бившата тенисистка номер едно в света се омъжи за италианеца Андреа Прети. Церемонията се състоя миналия уикенд в Палм Бийч, Флорида, САЩ. Това е втората сватба на двойката. През септември двамата проведоха интимна церемония в Италия, на която присъстваха близки приятели и семейството.


Уилямс призна, че по-малката ѝ сестра ѝ е подарила най-ценния подарък.

„Серена ни подари тази красива яхта, организира празненството и всичко останало. Имаше 10 до 12 от най-близките ни роднини и приятели, които бяха в града на яхтата. Пяхме, танцувахме, клюкарствахме и просто се наслаждавахме на компанията си“, каза спортистката.



