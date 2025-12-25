Серена Уилямс подари на по-голямата си сестра, Винъс, луксозна яхта за сватбата й

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Днес ще почувствате духа на Рождество най-силно – интуитивно, меко и дълбоко. Душата ви е отворена към светлина и съчувствие. Нека Коледа ви дари с мир, благост и тиха вътрешна светлина.

Водолей (21.01 - 19.02) Празникът ви настройва към доброта и споделеност. Усетът ви за другите е по-силен, а думите – по-нежни. Нека Коледа ви донесе чисти мисли, топли жестове и вдъхновяващи моменти.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес ще бъдете по-меки и отзивчиви, въпреки сериозния характер на дните. Празничните мигове ви изпълват с тиха радост. Нека Коледа ви подари светлина, спокойствие и истинска вътрешна топлина.

Стрелец (23.11 - 22.12) Празникът ви носи разширение, топлина и благодарност. Ще се почувствате свързани с духа на деня по особено дълбок начин. Нека Коледа ви донесе радост, благословение и ново вдъхновение.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес ще се обърнете към най-близките си с повече мекота и щедрост. Празничната светлина омекотява напрежението и носи спокойствие. Нека Коледа ви даде чистота в чувствата и мир в душата.

Везни (24.09 - 23.10) Празникът ви носи хармония и желание за красиви, спокойни моменти. Ще се свържете с важните за вас хора по естествен и топъл начин. Нека Коледа ви подари нежност, доброта и усещане за благословение.

Дева (24.08 - 23.09) Днес ще се настроите по-фино и спокойно към всичко, което ви заобикаля. Сърцето ви става по-меко и по-възприемчиво. Нека Коледа ви дари с вътрешен мир и спокойни, светли мигове.

Лъв (24.07 - 23.08) Празникът ви прави по-нежни и отворени към доброта. Ще се почувствате близки с хора, които са важни за вас. Нека Коледа ви донесе топлина, любов и сърдечна благост.

Рак (22.06 - 23.07) Днес ще сте свързани със смисъла на дома, традициите и тихата радост. Луната в Риби подчертава вашия празничен дух. Нека Коледа изпълни дома ви с мир, благодарност и светлина.

Близнаци (22.05 - 21.06) Празникът ви носи по-топло настроение и желание за искрени разговори. Ще усещате красотата в споделените мигове. Нека Коледа ви дари с ясни мисли, добри думи и топли срещи.

Телец (21.04 - 21.05) Днес ще търсите уют и спокойна близост с хората, които обичате. Възможно е да направите мил жест, който сближава. Нека Коледа ви подари топлина у дома и спокойствие в сърцето.