Тръгва кампания за набиране на пилоти за спешната въздушна помощ у нас

25 Декември, 2025 09:36 686 9

  • кампания-
  • пилоти-
  • спешна въздушна помощ

Кандидатите трябва да са на възраст между 19–35 г., в отлично физическо и психическо здраве. Изисква се владеене на английски език. На одобрените кандидати се предлага международно сертифицирано обучение, без лични финансови разходи, възможност за кариерно развитие и др.

Тръгва кампания за набиране на пилоти за спешната въздушна помощ у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Започва кампания за обучение на пилоти за спешната въздушна помощ у нас. Това обяви авиационният оператор „България Хели Мед Сървиз“, цитиран от bTV.

Кампанията е под надслов „Започни обучението си за пилот - Стани пилот, спаси живот!“.

Преди дни беше тестван във въздуха петия български хеликоптер за системата за спешна медицинска помощ . Първият пристигна в България в началото на 2024 година.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сента

    9 2 Отговор
    То няма Ф-ките кой да кара.

    09:39 25.12.2025

  • 2 гълъбица Гица

    12 0 Отговор
    Пилотите не се събират ей така,от улицата. За да станат пилоти на такива машини,обучението е сериозно,а не е за ден-два. Минава се през въздушно училище.Хеликоптерът не е телевизионна игра.

    09:43 25.12.2025

  • 3 аитметика 3 ти клас

    8 1 Отговор
    Те се сетиха! За да има дежурство на един вертолет, трябва да има 7 подготвени екипажа. А за да има един подготвен екипаж, той трябва да лети поне 100 часа годишно. За да има 3 дежурни екипа, 24 часа на ден, трябва да се лети поне 2400 часа на година. Обаче тази сметка, по силата на всеки ученик 4 ти клас, не можа да я направи българското правителство, със всичките му щабове, комитети, министерства, центрове, фирми и всякакви други консултанти и експерти.
    А след 5 години ще се сетят, че да се лети 2400 часа на година, за да се изпълнят 30-40 полета по реални задачи, не особено рентабилно.Себестойноста на една медицинска задача, се получава към половин милион евро.

    Коментиран от #4

    09:52 25.12.2025

  • 4 Абе да бе

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "аитметика 3 ти клас":

    Нема се плашиш, вече имат договор с Глово да разнасят дюнери, когато няма никой за спасяване.

    10:02 25.12.2025

  • 5 един

    4 0 Отговор
    А лекари с европейски заплати за фърчилките има ли. Щото лекар с 1000 евро и пилот с 5000 евро няма как да стане. Пилотът ще си фърка сам.

    10:05 25.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Опериран

    5 0 Отговор
    Докторе, сега след операцията ще мога ли да свиря на акордеон?!?.. Да разбира се.. Какво те притеснява?..... Питам, щото преди операцията не можех да свиря...

    10:13 25.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Г лу па ци

    0 2 Отговор
    Тър сят дру ги глу па ци

    10:16 25.12.2025

