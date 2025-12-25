Тръгва кампания за набиране на пилоти за спешната въздушна помощ у нас

Започва кампания за обучение на пилоти за спешната въздушна помощ у нас. Това обяви авиационният оператор „България Хели Мед Сървиз“, цитиран от bTV.
Кампанията е под надслов „Започни обучението си за пилот - Стани пилот, спаси живот!“.
Кандидатите трябва да са на възраст между 19–35 г., в отлично физическо и психическо здраве. Изисква се владеене на английски език. На одобрените кандидати се предлага международно сертифицирано обучение, без лични финансови разходи, възможност за кариерно развитие и др.
Преди дни беше тестван във въздуха петия български хеликоптер за системата за спешна медицинска помощ . Първият пристигна в България в началото на 2024 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сента
09:39 25.12.2025
2 гълъбица Гица
09:43 25.12.2025
3 аитметика 3 ти клас
А след 5 години ще се сетят, че да се лети 2400 часа на година, за да се изпълнят 30-40 полета по реални задачи, не особено рентабилно.Себестойноста на една медицинска задача, се получава към половин милион евро.
Коментиран от #4
09:52 25.12.2025
4 Абе да бе
До коментар #3 от "аитметика 3 ти клас":Нема се плашиш, вече имат договор с Глово да разнасят дюнери, когато няма никой за спасяване.
10:02 25.12.2025
5 един
10:05 25.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Опериран
10:13 25.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Г лу па ци
10:16 25.12.2025