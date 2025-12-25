Празнично настроение: БНТ ще излъчи концерта "Илия Луков и приятели"

На 26 декември от 12:30 ч БНТ ще излъчи концерта "Илия Луков и приятели", който ще ви зареди с празнично настроение, ще ви преведе през различните фолклорни области на България, ще ви докосне с любовта на изпълнителите и ще ви завладее с богатата хореография на танцьорите.

На сцената заедно с Илия Луков са:

Володя Стоянов – Войводата, Румяна Попова, Ваня Вълкова, Николай Славеев, Лилия Семкова, Кинче Вълчева, Валерия Момчилова, Оркестър "Пирина" с Камен Михайлов, Пламен Иванов, Димитър Тасков, Атанас Манов, Цветомир Цачев, Денис Тодоров, Иван Станишев, Павел Мавродиев и Пламен Синанов.

Участват ансамбли и клубове по народни танци от цялата страна: "Мездра", Шопски ансамбъл "Ради Радев“, "Люлин", ТК "Калина" – Брезник, Клуб по фолклорни изкуства "Витоша", "Балканска младост" – Етрополе.

Чуждестранни гости са състави на Общински културен център "Босилеград" и КХД "Цариброд", Надя Шехаби от Румъния, Моника Жеков, Каталин Ижак, Каталик Яблонкаи, Янош Кручаи и Ласло Киш от Унгария.

Концертът "Илия Луков и приятели" е реализиран от продуцентска къща "Пирина", с подкрепата на Министерство на културата и със специална благодарност към Диана Димитрова.