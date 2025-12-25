Испанска принцеса наруши семейната догма и полетя сама в небето

Най-голямата дъщеря на испанския крал Фелипе VI, 20-годишната принцеса Леонор, извърши първия си самостоятелен полет, като по този начин приключи важен етап от военното си обучение, пише Vanity Fair.

Наследницата на трона преминава през интензивна програма за обучение в Генералната академия по аеронавтика и космос.

Това постижение прави Леонор първата жена в историята на испанската монархия, която лети самостоятелно. Това обаче се оказа символично скъсване с традицията на кралското семейство, което смята военната авиация за изключително мъжки прерогатив.