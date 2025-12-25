Новини
Испанска принцеса наруши семейната догма и полетя сама в небето

25 Декември, 2025 08:10 584 5

20-годишната принцеса Леонор, извърши първия си самостоятелен полет

Испанска принцеса наруши семейната догма и полетя сама в небето - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-голямата дъщеря на испанския крал Фелипе VI, 20-годишната принцеса Леонор, извърши първия си самостоятелен полет, като по този начин приключи важен етап от военното си обучение, пише Vanity Fair.

Наследницата на трона преминава през интензивна програма за обучение в Генералната академия по аеронавтика и космос.

Това постижение прави Леонор първата жена в историята на испанската монархия, която лети самостоятелно. Това обаче се оказа символично скъсване с традицията на кралското семейство, което смята военната авиация за изключително мъжки прерогатив.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 в кратце

    0 0 Отговор
    Прерогатив е изключителна привилегия или право.

    08:19 25.12.2025

  • 2 Въй

    1 0 Отговор
    На какво е полетяла тази хубавица? На килимче,ли?

    08:21 25.12.2025

  • 3 Лего

    0 0 Отговор
    Летяла е на облаче.

    08:28 25.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.