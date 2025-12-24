Новини
Лора Крумова с коментар за скандала с Мария Цънцарова

24 Декември, 2025 19:31

"Не трябва да стоим безучастни и не трябва да се случват подобни събития като с Мария поединично.", заяви журналистката

Лора Крумова с коментар за скандала с Мария Цънцарова - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лора Крумова коментира ситуацията с колежката си Мария Цънцарова в bTV.

"Мария Цънцарова работеше под натиск и залагаше себе си всеки ден. Нейната работа в сутрешния блок на bTV беше образцова", коментира журналистката пред БТА.

"Има ситуации, в които не трябва да стоим безучастни и не трябва да се случват подобни събития като с Мария поединично. Ние през годините обръгнахме да бъдат отстрелвани журналисти. За последните 30 години това до такава степен се е случвало, че вече не се помнят и случаите, в които е станало. Има десетина души, които са много знакови", каза още Лора Крумова.


  • 1 Нова Сорос ТВ

    20 8 Отговор
    Дано я последваш и ти хаха

    19:35 24.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Лора работи в Нова телевизия която е собственост на Пеевски.Като е честна да напусне.

    19:40 24.12.2025

  • 3 Някой

    10 4 Отговор
    И Лора е за махане.

    19:40 24.12.2025

  • 4 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Мисирките първо трябва да знаят кой и защо ги храни,а след това да мрънкат.
    Както казваше Надка Михайлова : Да нахраним журналистите

    19:40 24.12.2025

  • 5 Георги

    2 0 Отговор
    На утрешния ден се е родил Господ Исус Христос

    Коментиран от #6

    19:44 24.12.2025

  • 6 „Димитров”

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    ИЗВИНЕТЕ НО ЗАЩО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ...
    А ДНЕС СЕ Е РОДИЛ ПЪК ЛЕМИ МОТОРХЕД

    19:48 24.12.2025

  • 7 Лара

    3 0 Отговор
    За всички е ясно, че тя обслужваше конкретна политическа формация. Колкото повече се твърди обратното, толкова повече хората си дават сметка за огромното лицемерие в отричането на очевидни факти.

    19:50 24.12.2025

  • 8 Мнение

    1 0 Отговор
    Лора, що не се обади така, като в Нтв отсвириха Милен Цветков и го местиха къде ли не. Що не прочетеш становището на ръководството на бТВ с посочените нарушения. Това и при вас няма да го търпят.

    19:51 24.12.2025

  • 9 Данчо

    3 0 Отговор
    Много късно я ритнаха.

    19:51 24.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МНОГО СОРОСНЯ ИМА ЗА ИЗРИВАНЕ

    0 0 Отговор
    В медиите и образованието.

    19:55 24.12.2025