Лора Крумова с коментар за скандала с Мария Цънцарова

Лора Крумова коментира ситуацията с колежката си Мария Цънцарова в bTV.
"Мария Цънцарова работеше под натиск и залагаше себе си всеки ден. Нейната работа в сутрешния блок на bTV беше образцова", коментира журналистката пред БТА.
"Има ситуации, в които не трябва да стоим безучастни и не трябва да се случват подобни събития като с Мария поединично. Ние през годините обръгнахме да бъдат отстрелвани журналисти. За последните 30 години това до такава степен се е случвало, че вече не се помнят и случаите, в които е станало. Има десетина души, които са много знакови", каза още Лора Крумова.
19:35 24.12.2025
19:40 24.12.2025
19:40 24.12.2025
Както казваше Надка Михайлова : Да нахраним журналистите
19:40 24.12.2025
Коментиран от #6
19:44 24.12.2025
До коментар #5 от "Георги":ИЗВИНЕТЕ НО ЗАЩО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ...
А ДНЕС СЕ Е РОДИЛ ПЪК ЛЕМИ МОТОРХЕД
19:48 24.12.2025
19:50 24.12.2025
19:51 24.12.2025
19:51 24.12.2025
19:55 24.12.2025