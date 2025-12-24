Новини
Бившият съпруг на Кейти Пери отново е обвинен в изнасилване

24 Декември, 2025 20:05 802 4

  • ръсел бранд-
  • обвинен-
  • изнасилване-
  • кейти пери

Обвиненията се отнасят до четири различни жени

Бившият съпруг на Кейти Пери отново е обвинен в изнасилване - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият съпруг на Кейти Пери, актьорът и комик Ръсел Бранд, е обвинен в нови престъпления, съобщава AP.

Кралската прокуратура обяви, че Бранд е получил още едно обвинение за изнасилване и сексуално посегателство от две жени. Предполагаемите престъпления са извършени през 2009 г.

През април Ръсел Бранд беше обвинен в изнасилване, непристойно посегателство, орален секс две сексуално посегателство. Разследването срещу бившия съпруг на певицата Кейти Пери започна през септември 2023 г. Обвиненията се отнасят до четири различни жени.

Според разследващите, Бранд е изнасилил една жена през 1999 г., извършил е непристойно посегателство над друга британка през 2001 г. и е изнасилил и сексуално нападнал трета жена през 2004 г. Звездата е обвинена и в извършване на сексуално посегателство, извършено между 2004 и 2005 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
  • 1 амче тез жални женици от 2004 и 2005 г.

    5 0 Отговор
    досега сливи или нещо друго са имали в устите си
    та са мълчали 20г

    кифленски номера за да изкрънкат някоя тлъста сума

    20:09 24.12.2025

  • 2 Спецназ

    3 1 Отговор
    Тия след 20 години се сещат че са Е.ани без да ги питат може ли.

    Ама правил се на К.рвар. онодвал к.рви дотук добре.

    К.рвите обаче научили че от к.рвар с пари може да се свалят парите,
    У.Я след 15 годин едва ли го помнят голем ли е дембел ли е.

    Плащай, Баце- Демокрация- ЖИК-ТАК!

    Коментиран от #3

    20:12 24.12.2025

  • 3 шпекнаzz

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    май та е ползвал за жена

    20:33 24.12.2025

  • 4 Стенли

    2 0 Отговор
    Чакайте ся малко аз ли нещо не разбирам или светът съвсем е откачил как се доказва изнасилване преди двайсет години 🤔

    20:38 24.12.2025