Бившият съпруг на Кейти Пери отново е обвинен в изнасилване

Бившият съпруг на Кейти Пери, актьорът и комик Ръсел Бранд, е обвинен в нови престъпления, съобщава AP.

Кралската прокуратура обяви, че Бранд е получил още едно обвинение за изнасилване и сексуално посегателство от две жени. Предполагаемите престъпления са извършени през 2009 г.

През април Ръсел Бранд беше обвинен в изнасилване, непристойно посегателство, орален секс две сексуално посегателство. Разследването срещу бившия съпруг на певицата Кейти Пери започна през септември 2023 г. Обвиненията се отнасят до четири различни жени.

Според разследващите, Бранд е изнасилил една жена през 1999 г., извършил е непристойно посегателство над друга британка през 2001 г. и е изнасилил и сексуално нападнал трета жена през 2004 г. Звездата е обвинена и в извършване на сексуално посегателство, извършено между 2004 и 2005 г.