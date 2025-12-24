Бившият съпруг на Кейти Пери отново е обвинен в изнасилване

Бившият съпруг на Кейти Пери, актьорът и комик Ръсел Бранд, е обвинен в нови престъпления, съобщава AP.
Кралската прокуратура обяви, че Бранд е получил още едно обвинение за изнасилване и сексуално посегателство от две жени. Предполагаемите престъпления са извършени през 2009 г.
През април Ръсел Бранд беше обвинен в изнасилване, непристойно посегателство, орален секс две сексуално посегателство. Разследването срещу бившия съпруг на певицата Кейти Пери започна през септември 2023 г. Обвиненията се отнасят до четири различни жени.
Според разследващите, Бранд е изнасилил една жена през 1999 г., извършил е непристойно посегателство над друга британка през 2001 г. и е изнасилил и сексуално нападнал трета жена през 2004 г. Звездата е обвинена и в извършване на сексуално посегателство, извършено между 2004 и 2005 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 амче тез жални женици от 2004 и 2005 г.
та са мълчали 20г
кифленски номера за да изкрънкат някоя тлъста сума
20:09 24.12.2025
2 Спецназ
Ама правил се на К.рвар. онодвал к.рви дотук добре.
К.рвите обаче научили че от к.рвар с пари може да се свалят парите,
У.Я след 15 годин едва ли го помнят голем ли е дембел ли е.
Плащай, Баце- Демокрация- ЖИК-ТАК!
Коментиран от #3
20:12 24.12.2025
3 шпекнаzz
До коментар #2 от "Спецназ":май та е ползвал за жена
20:33 24.12.2025
4 Стенли
20:38 24.12.2025