ISW: Нов 20-точков мирен план очертава различен подход към войната в Украйна
  Тема: Украйна

25 Декември, 2025 09:11 1 616 89

САЩ, Украйна и Европа търсят компромисна рамка, но позицията на Кремъл остава твърда

ISW: Нов 20-точков мирен план очертава различен подход към войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 23 декември украинският президент Володимир Зеленски оповести съдържанието на нов 20-точков мирен план, изготвен съвместно от САЩ, Украйна и европейските партньори, който по налична информация Вашингтон възнамерява да представи на Русия. Анализът е направен от Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според Зеленски, публикуваният документ представлява обобщение на позициите, по които трите страни са постигнали съгласие. Наред с него съществуват още три непублични документа: общ документ на САЩ, Украйна и Европа, посветен на гаранциите за сигурността на Украйна; американско-украински документ, който разглежда ролята на американските въоръжени сили в тези гаранции, включително конкретни механизми за реакция при евентуално подновяване на руската агресия; както и трети документ, озаглавен „Пътна карта за просперитета на Украйна“, фокусиран върху следвоенното възстановяване и икономическо развитие на страната.

Новият 20-точков план включва въпроси, по които има широко съгласие между САЩ, Украйна и Европа. В същото време Зеленски подчерта, че редица теми остават отворени за допълнителни обсъждания. Сред тях са контролът върху окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала, както и възможните механизми за създаване на демилитаризирана зона или „свободна икономическа зона“ в Донецка област.

Документът се различава съществено от предишния 28-точков план, появил се през ноември 2025 г. Тогавашното предложение предвиждаше изтегляне на украинските сили от неокупираните части на Донбас, международно признаване на демилитаризирана зона като де факто руска територия и замразяване на бойните действия по текущата фронтова линия в Запорожка и Херсонска област.

Освен това 28-точковият план предлагаше ограничаване на числеността на украинската армия в мирно време до 600 000 военнослужещи и отказ на Украйна от стремежа към членство в НАТО.

За разлика от него, актуалният 20-точков план предвижда замразяване на конфликта по фронтовата линия към момента на подписване на споразумението в Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област. Той допуска по-голяма численост на украинската армия в мирно време – до 800 000 души – и не съдържа изрично споменаване на бъдещо членство на Украйна в НАТО, макар че подобни препратки може да присъстват в непубликуваните съпътстващи документи.

Анализаторите от ISW отбелязват, че при евентуални преговори Кремъл ще бъде принуден да направи отстъпки по искания, които дълго време е поддържал, включително такива, несъвместими както с новия 20-точков план, така и с по-ранното 28-точково предложение.

Американският посланик в НАТО Мат Уитакър заяви на 23 декември в интервю за Fox News, че инициативата в момента е в ръцете на Русия, която трябва да даде отговор на четирите документа, резултат от последните консултации между САЩ, Украйна и Европа. Той подчерта, че високите загуби, които руските сили търпят срещу минимални териториални придобивки, досега не са мотивирали Кремъл да търси край на войната.

Въпреки това руските власти вече сигнализираха липса на интерес към приемане на украински или европейски контрапредложения. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков още на 21 декември изрази увереност, че предложенията, обсъждани по време на срещите в Маями, ще бъдат „неконструктивни“ и няма да подобрят предишните условия.

Изявленията на представители на руската Държавна дума, както и информация от вътрешни източници, сочещи недоволство от новите предложения, се вписват в последователната линия на Кремъл за твърда и безкомпромисна позиция в преговорите.

Междувременно военни блогъри, близки до руските власти, признават успехи на украинските сили в района на Купянск и отправят критики към руското военно командване за неточни доклади от фронта. Според тях тези неуспехи показват ограничените човешки и материални ресурси на Русия за постигане на бърз пробив в северната част на т.нар. укрепен пояс, докато едновременно се водят настъпателни действия и на други направления.

Военните действия продължават и на терен. Руските сили отново са нанесли удари по енергийната инфраструктура на Украйна, като през нощта на 23 срещу 24 декември е била засегната критична инфраструктура в Черниговска област. В същото време украинските войски отбелязват напредък край Покровск, а руските сили - в района на Хуляйполе.


Украйна
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
  • 1 Слава Украйна

    92 48 Отговор
    Героем слава

    Коментиран от #26, #33, #88

    09:13 25.12.2025

  • 2 Украйна попиля Русия

    89 49 Отговор
    Руската армия е загробена
    Русия избяга от Купянск

    Коментиран от #15

    09:14 25.12.2025

  • 3 И без помощ от САЩ

    64 39 Отговор
    Блъскат Вторая като Шкембе във Довар

    09:14 25.12.2025

  • 4 Пепи Волгата

    60 34 Отговор
    Хаха, безмозъчни тролове, които висите тук по цял ден. Аз избрах еврото.

    09:14 25.12.2025

  • 5 Путин, В. В.

    46 59 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    Коментиран от #16, #32, #73

    09:15 25.12.2025

  • 6 В В.П.

    38 60 Отговор
    Окрайната се закопа яко в тинята ,2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали окропитека, и 165000 км анексирани..Разбира се ,продължават да се окопават ..Подарената земя ,от СССР не струва нищо..Европа ,никога няма да вземе зКиев във,,съюза,,,.Затова я насъскват срещу РФ...

    09:15 25.12.2025

  • 7 Ким Чен

    11 0 Отговор
    И тоя лунатик🙈

    09:15 25.12.2025

  • 8 Ъхъ

    43 51 Отговор
    Руснаците вече обясниха, какво украйна може да направи с 20точковия си план!

    09:15 25.12.2025

  • 9 Атакуват със Ножове и лопати

    6 35 Отговор
    А Украйна ги мели със картечници
    Живият Руснак не е Руснак Той е Предател(Путин)

    09:15 25.12.2025

  • 10 Важно е войната да върви по план

    5 30 Отговор
    Планут е 10 милиона Руснаци да Умрът във Украйна
    И да има по малко измет за хранене във Русия
    Това е планът на еврейската Бункерна лисица Путин

    09:17 25.12.2025

  • 11 Англосаксонска арогантност и безпомощн

    35 5 Отговор
    Губещия предлага условия, това е за първи път в историята на Света. Условията са ясни, ако не се унищожат фашистите в Украйна, единна граница с Унгария.

    Коментиран от #76

    09:17 25.12.2025

  • 12 В В.П.

    12 5 Отговор
    Още през 2022 Ра ,великите сили призоваваха РФ да убие Окропистан с ЯО..Това говори само по себе си..Много неща ..Тая кочина Нее нужна никому..

    09:17 25.12.2025

  • 13 чикатило

    21 1 Отговор
    Когато Зеленски приема парада на победата на Червения площад,уведомете ни.Днес четем 20-те точки от плана.

    09:18 25.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пони, ама розАво

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Украйна попиля Русия":

    Колежке, ти как си се справяш с когнитивния си дисонанс?
    На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса ми, ни синтетика. За себе си съм решила да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си елекрически пингвин си го завещавам на теб, да си го ползваш за спомен от мене си.

    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    Коментиран от #28

    09:18 25.12.2025

  • 16 Точно така!

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Путин, В. В.":

    Ако искат по дипломатически, ако искат по военен път! 😅

    09:19 25.12.2025

  • 17 Нов 20-точков мирен план очертава

    20 1 Отговор
    нов истински план от Русия
    на който мишоците трябва да клекнат

    или сметката без кръчмаря

    09:19 25.12.2025

  • 18 Не напразно Путин праща Руснаците

    4 23 Отговор
    На сигурна смърт
    Всичко е по план
    Не е нужно на русия 100 милиона население
    Със 10-20 милиона роби ще се справя дибре във добивът на нефт и газ

    09:20 25.12.2025

  • 19 Поне нещо добро се случва

    2 20 Отговор
    Избиват се Руснаци

    09:20 25.12.2025

  • 20 Чий е Купянск Руски подлоги?

    4 18 Отговор
    Къде е вторая?
    В гробето
    Уахахахахаха

    09:21 25.12.2025

  • 21 Слава на Украйна

    4 16 Отговор
    И без САЩ СМИЛА РУСКАТА АРМИЯ КАТО МЕСОМЕЛАЧКА

    Коментиран от #35

    09:22 25.12.2025

  • 22 В В.П.

    22 1 Отговор
    Есср желае Окрайната да бъде анексирана изцяло от РФ..Никой няма да храни милиони окропитеци ,и 800000 армия...+ Шизофреничните желания на Режима..

    Коментиран от #27

    09:23 25.12.2025

  • 23 Ами

    15 1 Отговор
    И при този 20 точков план като погледнете Минските споразумения и сегашните граници и ще разберете ,че все е капитулация:)))А до каква степен ще реши Путин:))

    09:23 25.12.2025

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 3 Отговор
    Това е план за капитулацията на Русия.
    Нема стане.
    Няма по нагли от ххлите

    09:25 25.12.2025

  • 25 В В.П.

    17 4 Отговор
    Путин и РФ ги връткат на бавен огън..Хубавите работи стават бавно .

    09:26 25.12.2025

  • 26 Смляха Русия

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Вечна слава на Украйна и героитеи

    Коментиран от #41

    09:26 25.12.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 4 Отговор

    До коментар #22 от "В В.П.":

    За това на Русия не и трябва цяла Украйна. Трябва да има Украйна която смуче Ес

    09:27 25.12.2025

  • 28 Дабе всички русофили са Отворени от зад

    4 10 Отговор

    До коментар #15 от "пони, ама розАво":

    Порн хуб публикува миналата седмица карта от търсачката и най популярното търсене във Русия е ТрансДжендър
    Айде сега да видим как ще оправдаете Факта

    09:29 25.12.2025

  • 29 В В.П.

    16 2 Отговор
    Никога ЕСсср,няма да признае че е победена страна от РФ..ще въртят до последния окропитек..Урсул е за електрическия стол .Парите текст в евро джобовете като река .за окропите уйййй..болшой..

    09:29 25.12.2025

  • 30 Съдията

    16 2 Отговор
    САЩ и Русия се разбраха. Вие ги публикувайте "Мечти и видения Зеленского", докато накрая клекне и развее белия байрак. Колкото по-късно го направи, толкова по-лошо за Украйна.😂

    09:30 25.12.2025

  • 31 Готов за бой

    3 10 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #61, #85

    09:30 25.12.2025

  • 32 Те затова бягат

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Путин, В. В.":

    Иначе на приказки Бункернеят демент е силен
    А реално Гроб до гроб и и върху тях Умрял Руснак

    09:31 25.12.2025

  • 33 Майдан

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Слава укронацистами !

    09:31 25.12.2025

  • 34 Инна

    12 3 Отговор
    Цялостното впечатление от „мирния“ план е неприемливо. Очевидно печелим на място. Санкциите очевидно не са ни потопили; всъщност, те дори ни помогнаха в някои области. Като цяло няма причина да приемаме това, което ни предлагат, или по-скоро това, което този квази-президент е изразил.

    Да кажем, че Кушнер пристига, излага тези точки на масата. Върховният главнокомандващ ще ги погледне и ще изглежда озадачен. Какво не е наред с вас, момчета? Запорожка АЕЦ от трима души? Какви сили ще наложат прекратяването на огъня по линията на контакт? Забравихме ли за вашите членове на ОССЕ? Накратко, всичко, свързано с линията на контакт, е много странно предложение за някой, който оказва натиск по цялата тази линия на контакт. Съдейки по публичните изявления на Върховния главнокомандващ, това е абсолютно неприемливо за нас.

    Така че нищо няма да свърши скоро. Все още няма дори разумни намеци за това. Квази-президентът е уверен, че печели. Членовете на ЕС подкрепят увереността му и предлагат да продължим. Съединените щати, въпреки твърденията си, не оказват толкова голям натиск върху него, колкото биха могли. Ние знаем всичко за себе си; определено имаме повече фактори за победа.
    Определено ще спечелим!

    Коментиран от #39

    09:33 25.12.2025

  • 35 А бе

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "Слава на Украйна":

    Женя, много от рано си започнал с пърцуцата.😉

    09:33 25.12.2025

  • 36 Налудник

    14 3 Отговор
    С тоя "висоточков" план ще цъфнат и вържат.😎

    09:37 25.12.2025

  • 37 Данко Харсъзина

    13 4 Отговор
    Всеки план, без участието на Русия, не струва колкото хартията на която е написан.

    Коментиран от #40

    09:37 25.12.2025

  • 38 нннн

    17 3 Отговор
    Омръзна ми да чета глупости. Тия преговори са като бягане на хамстер в клетка. Отчитат преди всичко интересите на Зеленски и хунтата, на урсулите и англосаксите.

    09:40 25.12.2025

  • 39 Геро

    3 12 Отговор

    До коментар #34 от "Инна":

    Мнението на руски от-падъци като теб е без значение.

    09:42 25.12.2025

  • 40 !!!?

    4 8 Отговор

    До коментар #37 от "Данко Харсъзина":

    Всеки план с участието на путлеристка Русия е реабилитация хитлеристка Германия !!!?

    09:43 25.12.2025

  • 41 Слав Украине!

    4 10 Отговор

    До коментар #26 от "Смляха Русия":

    Зеленски им развинти главите!

    Коментиран от #51

    09:44 25.12.2025

  • 42 Карго 200

    4 9 Отговор
    Русия заявява, че няма да атакува ЕС или НАТО, което означава, че Русия на 100% планира да атакува ЕС или НАТО.

    Коментиран от #55

    09:47 25.12.2025

  • 43 Планове за еднопосочен билет до Сибир

    8 4 Отговор
    Все едно Хитлер да предлага мирен план на Сталин преди руснаците да влязат в Берлин! Нали клоунът записа в конституцията, че с Русия няма да преговаря и територии няма да отстъпва и Крим бил украински, а сега се разбърза планове да пише.

    Коментиран от #83

    09:47 25.12.2025

  • 44 Смъркача

    5 2 Отговор
    Има ли бело утре сме у Москва …. Хихи иначе показаха Купянск - нито един нацист не е останал жив и от Донбас двайсетина % държи актьорчето , две , три села …. Луганска област и тя отече … обаче панеления фашага с картечницата е готов … мммм за кво ли ?

    09:49 25.12.2025

  • 45 Ццц

    4 2 Отговор
    Когато врагът ти е образец за лицемерие и той е притеснен, че даваш огромни жертви за минимални териториални придобивки, това е радваща новина. Съвсем до скоро същата "експертиза" се радваше на "евентуалните" и "може би" "възможни" проблеми за руснаците, които "предполагаемо" нанасяха големи щети на същата армия, за която сега съжалява. А когато "контра планът ти" цели единствено да бъде отказан за сметка на многомилиардни заеми, които да се плащат от едни и са в полза на други за сметка на живота на трети, трябва да се попитаме кой стои зад всичко това?

    09:49 25.12.2025

  • 46 Коалицията подкрепяща Урко фашистите

    7 2 Отговор
    Мечтаете и има болни фантазии

    09:49 25.12.2025

  • 47 Зеления път

    6 2 Отговор
    Дай му на Зеленото планове да си прави на надрусана глава. И 800 милиарда трябва да му се дадат пише в плана му.

    09:50 25.12.2025

  • 48 Историк

    6 2 Отговор
    ФашистаЗеленски, Победения, Разбирай Хитлер да диктува условията на Мира на
    Победителите - Русия за Капитулацията.
    Все едно Хитлер да диктува условията за капитулацията си на Чърчил, Сталин и Рузвелт.
    Но всички знаем какъв е бил краят на Хитлер...

    Коментиран от #58

    09:50 25.12.2025

  • 49 Най хубавото

    6 1 Отговор
    е "пътната карта за просперитета на Украйна". Някъде из коридорите на Брюксел трябва да са я писали. Твърде брюкселско е заглавието.

    09:52 25.12.2025

  • 50 Бат-Баян

    1 7 Отговор
    Стария,новия,бъдещия мирен план не означават нищо повече от война до откат или както взе по открито да се говори напоследък, война до разпад.Русия,всъщност много добре взе да разбира,какво си причини с тази война и какво я очаква.Без значени,колко ще продължи СВО,която тя обяви и кога ще завърши,краят за нея,ще е страшен.

    09:52 25.12.2025

  • 51 Русите

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Слав Украине!":

    Смазаха фашагите с татуировките и им взеха Крим , Луганск и Донбас и най-богатите земи - факт ! У Укрия няма ток , два млн наториха полетата и още 15 се скриха като плъхове из ЕС … Що ли ?

    Коментиран от #54

    09:54 25.12.2025

  • 52 Смееех

    1 4 Отговор
    Как изведнъж Купянск стана без приоритет за копейките😂😂😂.След като орките там бяха зачистени до крак!

    09:55 25.12.2025

  • 53 Карго 200

    2 6 Отговор
    Списък на руските генерали повишени в космонавти
    по програмата: "Буданов"

    Баба Ванга не предсказва тя планира.

    1 - ген. маьор Андрей Суховетски
    2 - ген. маьор Владимир Фролов
    3 - ген. маьор Андрей Колесников
    4 - ген. маьор Олег Митяев
    5 - ген.маьор Андрей Симеонов
    6 - ген.маьор Канамат Боташев
    7 - ген. маьор Роман Котузов
    8 - ген. маьор Дмитро Улянов
    9 - ген. маьор Серги Горячев
    10- ген.маьор Олег Цоков
    11- ген.маьор Владимир Завадский
    12- ген.маьор Павел Клименко
    13- ген. маьор Игор Кирилов
    14 - ген.маьор Костантин Смешко
    15- ген.лейтенант Ярослав Москалик
    16- ген.лейтенант Михайло Гудков
    17- ген.лейтенант Фанил Сарваров

    Коментиран от #62, #64

    09:56 25.12.2025

  • 54 доктор

    2 5 Отговор

    До коментар #51 от "Русите":

    Руските?Руска нация няма.

    Коментиран от #75

    09:56 25.12.2025

  • 55 Ццц

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Карго 200":

    Евроатлантик си, разбираш ги ти лицемерията! Ако още не си изтеглил кредит на името на децата ти, за да пиеш по кръчмите с останалите експерти по геополитика от панелката, спокойно. Урсула ще го направи скоро.

    09:56 25.12.2025

  • 56 Констатация

    4 1 Отговор
    Идеолозите на ISW американските нацисти начело с Виктория Нюланд и
    Джон Болтън нямат умора.
    Но те вече са загубили всичките си позиции и само са само фонов шум в гласовете на реалната политик.
    Идейни позиции:

    САЩ трябва да:

    -възпират Русия, Китай и Иран

    -не допускат „многополюсен свят“

    -Дипломацията без сила = слабостКолкото и да се"пеняват " те вече са загубили позициите си.

    09:58 25.12.2025

  • 57 Тоест

    3 1 Отговор
    Укрите продължават да ядат шамаре, зеля продължава да .. в златното кенеф

    09:58 25.12.2025

  • 58 Тридневният

    0 5 Отговор

    До коментар #48 от "Историк":

    Не знам докога руснаците ще търпят путин да им пращат децата и мъжете на смърт.

    Коментиран от #60, #63

    09:59 25.12.2025

  • 59 До картечара

    4 0 Отговор
    Мустакатата ти приятелка ли ще ти подава патрони на Калотина или пак са пуснали интернета у Карлуково ? Хихихи

    Коментиран от #70

    09:59 25.12.2025

  • 60 Инна

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Тридневният":

    Във времена на конфликти и трудности руснаците са остро осъзнати къде сме „ние“ и къде са „те“, къде са границите на „света като цяло“ и нашето руско пространство. Когато това осъзнаване надхвърли политическите сметки, икономическата изгода и груповите интереси, ние печелим.
    Разбирането за справедливостта на неправителствените организации (НВО) трансформира руското общество.
    Руската сила на солидарност и съпротива, която винаги е учудвала враговете ни, се е събудила.
    Най-често срещаният отговор на руснаците относно целите на НВО през пролетта на 2025 г. беше: „Освободете всички земи, които преди са били част от Малорусия (ДНР, ЛНР, както и Херсонската, Николаевската, Одеската и други области).“
    Нашата кауза е справедлива, врагът ще бъде победен, победата ще бъде наша!

    10:01 25.12.2025

  • 61 Очаквах поне

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Готов за бой":

    за празниците да те държат под наблюдение, ама съм сбъркал! Пак са те изтървали! Е поне кат са те изпуснали от контрол, пий някоя и друга ракия да си успокоиш войнствения ентусиазъм, че не върви баш на празника да се правиш на юнак...

    10:01 25.12.2025

  • 62 Отговор

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Карго 200":

    Не мисли че за такива като теб скоро няма да има нов лагер Белене

    Коментиран от #71

    10:01 25.12.2025

  • 63 Минувач

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Тридневният":

    Те смелите 15 млн урки дето си биха камшика и роднините им няма нужда да прощават на наркоманчето … хихи

    10:02 25.12.2025

  • 64 Наичи се поне

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "Карго 200":

    как се пише войнското звание "майор", а не "маьор"...

    10:03 25.12.2025

  • 65 Кварталният смешник

    3 1 Отговор
    Плямпаници и укромераци! Пита се примерно от къде ще вземе 800000 армия в мирно време, когато във военно не може да я събере. Не говорим за безумните цифри за възстановяване, за тях трябва всичките ротшилди да се върнат в Украйна.

    10:04 25.12.2025

  • 66 Абе,

    3 1 Отговор
    важно е да има милиарди за зеленият шмъркач, че тези имения , които си накупува из света, много разходи искат ...

    10:05 25.12.2025

  • 67 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    "Плановата"(цоциализма) еконимика отиде у киреча.

    По-силният пазарен пич (Мецан) ще победи !!

    Елементарен пазарен трик.

    Извод :"Не правете планове без Кръчмаря"

    10:06 25.12.2025

  • 68 Лука

    0 1 Отговор
    Мнението на азаров е като на захарова,става асно защо е преследван в Украйна !

    10:06 25.12.2025

  • 69 Карлуковският

    2 0 Отговор
    Картечар вероятно се възбужда в моменти на уединение във външната тоалетна , докато зимния студ щипка бузките му … хихи

    10:07 25.12.2025

  • 70 може

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "До картечара":

    И защо на Калотина , те няма да дойдат от Калотина , ще дойдат от Дунав мост , или от Дуранкулак ? Този щом ще ги чака на Калотина , значи е решил че докато чуе че наближават и да духне на Запад , е такива юнаци са всички центовчета

    10:07 25.12.2025

  • 71 Карго 200

    0 2 Отговор

    До коментар #62 от "Отговор":

    Точно за такива като мен,сигурен съм,че няма да има "Белене"!
    Аз ще умра,в опит да създам или създавайки огнен Ад за твоите братушки!!!

    Коментиран от #82

    10:09 25.12.2025

  • 72 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор
    Чей е Купянск и Крим,а евроПодлоги ?

    Коментиран от #77

    10:10 25.12.2025

  • 73 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Путин, В. В.":

    Състоянието на путин не се подобрява пак балнува !

    Коментиран от #78

    10:10 25.12.2025

  • 74 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 2 Отговор
    Планът е само в две точки :

    1.Бял урковски флаг.
    2.Ка-ш..е.р.ните подбудители за война с Мецан висят на околовръстното на Киев.

    10:13 25.12.2025

  • 75 Магистър

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "доктор":

    Ами каква нация има - със сини венци или със сменени полове ? Въпроса е колко и кои ще скочат да пазят фланга …. мммм тука има един картечар хихи

    10:13 25.12.2025

  • 76 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Англосаксонска арогантност и безпомощн":

    Украйна не е губещ, не разбрахте ли? Тръмпоча иска мир. Това са условията на Украйна за мир. Ако раша не иска, то войната ще продължи.

    10:14 25.12.2025

  • 77 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Още ли се бориш с капитализъма,щото той е и в русия ?

    Коментиран от #79

    10:16 25.12.2025

  • 78 Минувач

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Не се знае какво бълнува , ама смъркача рИве за мир и изгуби войната …. Ама парички задели де … факти - с ортака си , дето уж го разследва ….

    10:16 25.12.2025

  • 79 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Лука":

    Боря се срещу БГ по мия рите съсипващи Държавата.

    10:17 25.12.2025

  • 80 Тома

    0 0 Отговор
    Това е 21-о представяне на 20-точковия план за последните 19 дни.
    Утре се очакват още девет представяния.
    Едно от WSI , едно от ПП и останалите от настоятелството на църквата "Свети Седмочисленици" в София .
    Чакаме ги с нетърпение!

    10:17 25.12.2025

  • 81 Карго 200

    0 1 Отговор
    Списък на руските генерали повишени в космонавти
    по програмата: "Буданов"

    Баба Ванга не предсказва тя планира.

    1 - ген. майор Андрей Суховетски
    2 - ген. майор Владимир Фролов
    3 - ген. майор Андрей Колесников
    4 - ген. майор Олег Митяев
    5 - ген.майор Андрей Симеонов
    6 - ген.майор Канамат Боташев
    7 - ген. майор Роман Котузов
    8 - ген. майор Дмитро Улянов
    9 - ген. майор Серги Горячев
    10- ген.майор Олег Цоков
    11- ген.майор Владимир Завадский
    12- ген.майор Павел Клименко
    13- ген. майор Игор Кирилов
    14 - ген.майор Костантин Смешко
    15- ген.лейтенант Ярослав Москалик
    16- ген.лейтенант Михайло Гудков
    17- ген.лейтенант Фанил Сарваров
    Забележка:
    За да не се превръща този списък в твърде дълго четиво са спестени имената на бригадните генерали по същата.

    10:20 25.12.2025

  • 82 Буда

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Карго 200":

    Ама ако братушките те напипат покажи им жълтата си книжка е дето викат у мааалата - “ Че Опраиме сичко “ или се напрааай на луд … хихи абе малко чалнат така да се каже , да спасиш кожлякс хихи

    Коментиран от #89

    10:22 25.12.2025

  • 83 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Планове за еднопосочен билет до Сибир":

    Срещу рашистите стои ЕС и НАТО ! Така че сравнението е опит за манипулация.

    10:24 25.12.2025

  • 84 БеГемот

    0 0 Отговор
    Путин много им се е смял по Коледа ще го държи поне до нова година...

    10:24 25.12.2025

  • 85 Момче

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Готов за бой":

    Теби сига койтиибе?

    10:24 25.12.2025

  • 86 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Ремонтираме пансионите в Белене и "Слънчев бряг" в Ловеч за бгЕвреоАтлантици не успели да се хванат за колесниците !

    10:25 25.12.2025

  • 87 Антитрол

    0 0 Отговор
    Зеления може да си го завре в кафявата точка този 20 точков план - някое козяче ще ми каже ли кой под ред е този "план" на мишките как да прецакат котката.

    10:25 25.12.2025

  • 88 Прометей

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Давным-давно, была . Уже н ет. Прощай!
    Така започват приказките : ,,Имало едно време..."

    10:25 25.12.2025

  • 89 Карго 200

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Буда":

    Чалнат ли?
    Не е ОК човек да прави смях сам на себе си " бля,бля-хи-хи,бля,бля-хи-хи"

    10:26 25.12.2025

