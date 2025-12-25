ISW: Нов 20-точков мирен план очертава различен подход към войната в Украйна

На 23 декември украинският президент Володимир Зеленски оповести съдържанието на нов 20-точков мирен план, изготвен съвместно от САЩ, Украйна и европейските партньори, който по налична информация Вашингтон възнамерява да представи на Русия. Анализът е направен от Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според Зеленски, публикуваният документ представлява обобщение на позициите, по които трите страни са постигнали съгласие. Наред с него съществуват още три непублични документа: общ документ на САЩ, Украйна и Европа, посветен на гаранциите за сигурността на Украйна; американско-украински документ, който разглежда ролята на американските въоръжени сили в тези гаранции, включително конкретни механизми за реакция при евентуално подновяване на руската агресия; както и трети документ, озаглавен „Пътна карта за просперитета на Украйна“, фокусиран върху следвоенното възстановяване и икономическо развитие на страната.

Новият 20-точков план включва въпроси, по които има широко съгласие между САЩ, Украйна и Европа. В същото време Зеленски подчерта, че редица теми остават отворени за допълнителни обсъждания. Сред тях са контролът върху окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала, както и възможните механизми за създаване на демилитаризирана зона или „свободна икономическа зона“ в Донецка област.

Документът се различава съществено от предишния 28-точков план, появил се през ноември 2025 г. Тогавашното предложение предвиждаше изтегляне на украинските сили от неокупираните части на Донбас, международно признаване на демилитаризирана зона като де факто руска територия и замразяване на бойните действия по текущата фронтова линия в Запорожка и Херсонска област.

Освен това 28-точковият план предлагаше ограничаване на числеността на украинската армия в мирно време до 600 000 военнослужещи и отказ на Украйна от стремежа към членство в НАТО.

За разлика от него, актуалният 20-точков план предвижда замразяване на конфликта по фронтовата линия към момента на подписване на споразумението в Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област. Той допуска по-голяма численост на украинската армия в мирно време – до 800 000 души – и не съдържа изрично споменаване на бъдещо членство на Украйна в НАТО, макар че подобни препратки може да присъстват в непубликуваните съпътстващи документи.

Анализаторите от ISW отбелязват, че при евентуални преговори Кремъл ще бъде принуден да направи отстъпки по искания, които дълго време е поддържал, включително такива, несъвместими както с новия 20-точков план, така и с по-ранното 28-точково предложение.

Американският посланик в НАТО Мат Уитакър заяви на 23 декември в интервю за Fox News, че инициативата в момента е в ръцете на Русия, която трябва да даде отговор на четирите документа, резултат от последните консултации между САЩ, Украйна и Европа. Той подчерта, че високите загуби, които руските сили търпят срещу минимални териториални придобивки, досега не са мотивирали Кремъл да търси край на войната.

Въпреки това руските власти вече сигнализираха липса на интерес към приемане на украински или европейски контрапредложения. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков още на 21 декември изрази увереност, че предложенията, обсъждани по време на срещите в Маями, ще бъдат „неконструктивни“ и няма да подобрят предишните условия.

Изявленията на представители на руската Държавна дума, както и информация от вътрешни източници, сочещи недоволство от новите предложения, се вписват в последователната линия на Кремъл за твърда и безкомпромисна позиция в преговорите.

Междувременно военни блогъри, близки до руските власти, признават успехи на украинските сили в района на Купянск и отправят критики към руското военно командване за неточни доклади от фронта. Според тях тези неуспехи показват ограничените човешки и материални ресурси на Русия за постигане на бърз пробив в северната част на т.нар. укрепен пояс, докато едновременно се водят настъпателни действия и на други направления.

Военните действия продължават и на терен. Руските сили отново са нанесли удари по енергийната инфраструктура на Украйна, като през нощта на 23 срещу 24 декември е била засегната критична инфраструктура в Черниговска област. В същото време украинските войски отбелязват напредък край Покровск, а руските сили - в района на Хуляйполе.