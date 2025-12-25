Настъпи сезонът на сухата кожа: какво съветват козметолозите

Богат, подхранващ крем може да помогне в борбата със сухата кожа, твърдят козметолози.

През есента и зимата кожата се нуждае от по-старателна защита: използвайте богати, подхранващи кремове, нанасяйте ги преди да излезете навън и не забравяйте да използвате продукти със SPF през цялата година. През зимата SPF 15-20 е достатъчен, докато през лятото трябва да преминете към по-високо ниво на защита (SPF 25 или по-високо), посочват те.

Експертите препоръчват консултация с медицински специалист, който ще оцени състоянието на кожата ви и ще събере подробна медицинска анамнеза. Въз основа на тази информация и вашите оплаквания, лекарят ще ви помогне да изберете правилното лечение.

Не бива да се самолекувате. Изборът на кремове и продукти за грижа за кожата, които помагат в борбата със сухата кожа, трябва да бъде индивидуализиран, като се вземат предвид възрастта, състоянието на кожата и всички свързани проблеми, като пигментация или съдови прояви. Понякога, в допълнение към козметичните грижи, се предписват козметични процедури, като биоревитализация, обясняват лекар.

За сухата кожа може да има различни причини.

При жените често е свързана с хормонални промени. Може да бъде причинена и от неправилно подбрана козметика или неправилната ѝ употреба. Метеорологичните условия също оказват значително влияние: студ, топлина, температурни колебания, сух въздух в помещенията през отоплителния сезон.

Начинът на живот и работната среда оказват голямо влияние върху развитието на суха кожа.

Вредните навици – алкохол, тютюнопушене, липса на сън, неправилно хранене – всички те влияят на състоянието на кожата. Сладките, пикантните храни и честата консумация на алкохол влошават качеството ѝ и водят до негативни последици, включително сухота. Условията на труд също са важни. Например, ако прекарва целия ден близо до отоплителни уреди или в сухо помещение, вероятността от развитие на суха кожа се увеличава значително.