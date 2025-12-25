Настъпи сезонът на сухата кожа: какво съветват козметолозите

Богат, подхранващ крем може да помогне в борбата със сухата кожа, твърдят козметолози.
През есента и зимата кожата се нуждае от по-старателна защита: използвайте богати, подхранващи кремове, нанасяйте ги преди да излезете навън и не забравяйте да използвате продукти със SPF през цялата година. През зимата SPF 15-20 е достатъчен, докато през лятото трябва да преминете към по-високо ниво на защита (SPF 25 или по-високо), посочват те.
Експертите препоръчват консултация с медицински специалист, който ще оцени състоянието на кожата ви и ще събере подробна медицинска анамнеза. Въз основа на тази информация и вашите оплаквания, лекарят ще ви помогне да изберете правилното лечение.
Не бива да се самолекувате. Изборът на кремове и продукти за грижа за кожата, които помагат в борбата със сухата кожа, трябва да бъде индивидуализиран, като се вземат предвид възрастта, състоянието на кожата и всички свързани проблеми, като пигментация или съдови прояви. Понякога, в допълнение към козметичните грижи, се предписват козметични процедури, като биоревитализация, обясняват лекар.
За сухата кожа може да има различни причини.
При жените често е свързана с хормонални промени. Може да бъде причинена и от неправилно подбрана козметика или неправилната ѝ употреба. Метеорологичните условия също оказват значително влияние: студ, топлина, температурни колебания, сух въздух в помещенията през отоплителния сезон.
Начинът на живот и работната среда оказват голямо влияние върху развитието на суха кожа.
Вредните навици – алкохол, тютюнопушене, липса на сън, неправилно хранене – всички те влияят на състоянието на кожата. Сладките, пикантните храни и честата консумация на алкохол влошават качеството ѝ и водят до негативни последици, включително сухота. Условията на труд също са важни. Например, ако прекарва целия ден близо до отоплителни уреди или в сухо помещение, вероятността от развитие на суха кожа се увеличава значително.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 надарена кака
09:19 25.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 в кратце
09:21 25.12.2025
4 Ели Енчева
Коментиран от #10, #12
09:28 25.12.2025
5 наоми
09:31 25.12.2025
6 при сухата кожа
да търсят протеинови добавки от щедри зрели господа или комшии
за сияйна кожа и ведро настроение и доволно изражение на лицето
09:32 25.12.2025
7 Батко
09:37 25.12.2025
8 Козметолозите съветват
09:40 25.12.2025
9 Интелект
09:54 25.12.2025
10 Щото
До коментар #4 от "Ели Енчева":най-вече от козметиката го докарвате, та човек чак му е гнус да диша покрай вас.
10:05 25.12.2025
11 Химия
10:07 25.12.2025
12 За полезна химия не съм чул,
До коментар #4 от "Ели Енчева":обаче оборския тор прави чудеса с доматето, пиперо, житото и с всичко дето пазите диета.
10:13 25.12.2025