Настъпи сезонът на сухата кожа: какво съветват козметолозите

25 Декември, 2025 09:16 643 12

  • сезон-
  • суха кожа-
  • дерматолози-
  • съвети

През есента и зимата кожата се нуждае от по-старателна защита

Настъпи сезонът на сухата кожа: какво съветват козметолозите - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Богат, подхранващ крем може да помогне в борбата със сухата кожа, твърдят козметолози.

През есента и зимата кожата се нуждае от по-старателна защита: използвайте богати, подхранващи кремове, нанасяйте ги преди да излезете навън и не забравяйте да използвате продукти със SPF през цялата година. През зимата SPF 15-20 е достатъчен, докато през лятото трябва да преминете към по-високо ниво на защита (SPF 25 или по-високо), посочват те.

Експертите препоръчват консултация с медицински специалист, който ще оцени състоянието на кожата ви и ще събере подробна медицинска анамнеза. Въз основа на тази информация и вашите оплаквания, лекарят ще ви помогне да изберете правилното лечение.

Не бива да се самолекувате. Изборът на кремове и продукти за грижа за кожата, които помагат в борбата със сухата кожа, трябва да бъде индивидуализиран, като се вземат предвид възрастта, състоянието на кожата и всички свързани проблеми, като пигментация или съдови прояви. Понякога, в допълнение към козметичните грижи, се предписват козметични процедури, като биоревитализация, обясняват лекар.

За сухата кожа може да има различни причини.

При жените често е свързана с хормонални промени. Може да бъде причинена и от неправилно подбрана козметика или неправилната ѝ употреба. Метеорологичните условия също оказват значително влияние: студ, топлина, температурни колебания, сух въздух в помещенията през отоплителния сезон.

Начинът на живот и работната среда оказват голямо влияние върху развитието на суха кожа.

Вредните навици – алкохол, тютюнопушене, липса на сън, неправилно хранене – всички те влияят на състоянието на кожата. Сладките, пикантните храни и честата консумация на алкохол влошават качеството ѝ и водят до негативни последици, включително сухота. Условията на труд също са важни. Например, ако прекарва целия ден близо до отоплителни уреди или в сухо помещение, вероятността от развитие на суха кожа се увеличава значително.


Оценка 3 от 4 гласа.
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 надарена кака

    4 0 Отговор
    Като е облачно и вали дъжд навънка,за какво ми е SPF?

    09:19 25.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 в кратце

    3 0 Отговор
    Като изляза от банята се мазотя и се цънцаря с кремче.

    09:21 25.12.2025

  • 4 Ели Енчева

    2 0 Отговор
    Неправилно подбраната козметика няма правилна употреба.

    Коментиран от #10, #12

    09:28 25.12.2025

  • 5 наоми

    0 0 Отговор
    През лятото Настъпва сезонът на мазната кожа,което ви настъпва по мазолите.

    09:31 25.12.2025

  • 6 при сухата кожа

    2 2 Отговор
    моми и каки кат на снимката
    да търсят протеинови добавки от щедри зрели господа или комшии
    за сияйна кожа и ведро настроение и доволно изражение на лицето

    09:32 25.12.2025

  • 7 Батко

    1 2 Отговор
    Сухата кожа не пречи на изживяването, от друга страна, сухата слива не може да се дъвче, без да се накисне.

    09:37 25.12.2025

  • 8 Козметолозите съветват

    1 1 Отговор
    селските пръчки да се пръскат с меден сулфат.

    09:40 25.12.2025

  • 9 Интелект

    2 1 Отговор
    Прочутият османски пътешественик и пътеписец Евбия Челеби дава сведения за някаква субстанция вадена от кърджалийската река, която нарича "стипца". Тази стипца се е вадела на осем места от реката, и кнтрола върху нея е бил като върху добива на злато. Приложението и било върху омъжените жени, "чийто полови органи вече били батисани от употреба, и мажейки се, тези жени отново ставали тясни". Всички околни селища били ангажирани с добива на тази "стипца" и не можели да работят нищо друго. За съжаление, в днешно време няма яснота какво е било това.

    09:54 25.12.2025

  • 10 Щото

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ели Енчева":

    най-вече от козметиката го докарвате, та човек чак му е гнус да диша покрай вас.

    10:05 25.12.2025

  • 11 Химия

    0 0 Отговор
    Измиваш си лицето с чиста водичка. Вземаш една малка бучка произведено чрез студено пресоване кокосово масло. Намазваш си лицето. Водичката се вхланя заедно с кокосовото масло. Настъпва цялостно възвръщане на функциите на кожата. Кожата е най - големият орган на тялото на човека. Върху кожата могат да се поставят само неща които могат да се консумират от организма. Примерно, защо си мажите устните с червила, които не стават за ядене? Ми защото ни е пълна главата с червени петолъчки.

    10:07 25.12.2025

  • 12 За полезна химия не съм чул,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ели Енчева":

    обаче оборския тор прави чудеса с доматето, пиперо, житото и с всичко дето пазите диета.

    10:13 25.12.2025